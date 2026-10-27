Då ska du köpa nya däck, trots att de är hela

Däckjätten Vianor beskriver att den internationella tumregeln är att bildäck håller i maximalt tio år. Främst handlar det om att gummit hårdnar och blir sprött med tiden, vare sig däcket rullar på vägen eller ligger förvarat.

För däck som faktiskt används normalt rekommenderas man istället att byta efter sex års körning. Några lagkrav på hur gamla däck man får köra med finns dock inte i Sverige.

Så mycket sämre är gamla däck

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har undersökt hur slitna vinterdäck presterar på is och snö. I en studie från 2015 testades 77 däck, varav 27 var nya och 50 begagnade. De begagnade däcken hade ett mönsterdjup på 5–7 millimeter, vilket med god marginal är godkänt för svenska vägar, och var i genomsnitt 5,5 år gamla.

På slät is visade resultaten att de begagnade dubbdäcken hade omkring 20–30 procent sämre prestanda än nya däck. För dubbfria vinterdäck låg försämringen på cirka 10–15 procent.

Studien gör dock inte skillnad på ålder respektive slitage, vilket innebär att den försämrade prestandan inte helt kan tillskrivas däckens ålder. Testerna ger dock en fingervisning om att vinterdäcken kan ha flera millimeter mönster kvar, utan att prestera som nya.

Så kollar du åldern

I Dagens PS tidigare artikel som guidar bilförare till vilka viktiga däckkontroller som bör göras i samband med höstens skifte till vintersulor kikar vi även på hur däckens ålder kontrolleras:

På själva däcket letar du efter beteckningen DOT och fyra efterföljande siffror, exempelvis 3021. De två första siffrorna i DOT-märkningen visar vilken vecka däcket tillverkats medan de två sista visar året, tipsar Nokian. I vårt fall blir det vecka 30 år 2021.

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Byt inte i onödan

Michelin lyfter dock baksidorna med alltför täta däckbyten. Att köpa nya däck innan det är nödvändigt är en tragedi för både plånboken och miljön. De rekommenderar därför att låta bedömningen utföras av ett proffs:

”Efter 5 års användning, få dem kontrollerade av en fackman minst en gång per år. Det säkerställer att de inte har skadats i förtid och att de inte utsätter dig och dina passagerare för fara”, skriver däcktillverkaren på sin hemsida.