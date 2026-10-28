245 000 bilar slipper vinterdäcken – så vet du om din är en av dem

Men en inte så liten grupp bilägare slipper faktiskt sula om bilen under vintern – hur galet det än låter, så är veteranbilarna undantagna från vinterdäcksreglerna.

Transportstyrelsen berättar själv om vilka undantag som gäller på svenska vintervägar, och skriver bland annat att: ”Ett fordon är också undantaget kravet på vinterdäck, om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.”

Så vet du om det gäller din bil

I år gäller undantaget alltså bilar som registrerats för trafik år 1996 eller tidigare, men myndigheten brasklappar med att undantagen gäller då fordonet kan köras utan fara för trafiksäkerheten.

Enligt Mobility Swedens siffror från årsskiftet 2025/2026 fanns det då 245 256 bilar i Sverige med årsmodell 1996 eller tidigare. Majoriteten av dem – drygt 169 000 – var från 1988 eller tidigare.

En enkel kontroll är att titta i sin bils registreringsbevis, alternativt söka efter bilens registreringsnummer hos Transportstyrelsen. Om årtalet under ”Fordonsår” är 1996 eller tidigare så gäller undantaget.

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Andra undantag att ha koll på

Veteranbilar är inte ensamma om att undantas från kravet på vinterdäck.

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Det finns flera situationer där du får köra utan vinterdäck. Det gäller bland annat när du provkör eller bogserar ett fordon i samband med reparation eller liknande. Du får också köra utan vinterdäck kortast lämpliga väg till närmaste besiktningsföretag och tillbaka.

Har du saluvagnslicens, vilket innebär att fordonet har en grön registreringsskylt, får du köra utan vinterdäck kortast lämpliga väg mellan exempelvis en hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad eller förvaringslokal. Licensen ger dig även rätt att köra fordonet utan vinterdäck vid demonstrationer och försäljning.

Undantaget gäller också fordon med en fälgdiameter på högst 10 tum enligt uppgifterna i vägtrafikregistret, tunga lastbilar som används i anläggningsarbete eller liknande – samt fordon som används av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Övriga tunga lastbilar, bussar och tillkopplade släpvagnar måste dock ha vinterdäck mellan den 10 november och 10 april, oavsett om det råder vinterväglag eller inte, vilket SVT rapporterat om.