Med sex fabriker, över 30 000 anställda och en egen hamn är Hyundais anläggning i sydkoreanska Ulsan något utöver det vanliga. Här produceras uppemot 1,5 miljoner bilar om året, ungefär en bil var 9:e sekund.
Hyundais megafabrik bygger 1,5 miljoner bilar om året
Häromdagen skrev vi om Teslas jättesatsning i Tyskland. Fabriken i Grünheider byggs ut för 33 miljarder kronor och planen är att man där ska producera uppemot en miljon Cybercabs per år. Siffrorna är astronomiska men Elon Musk har, även om drömmarna förverkligas, en bra bit kvar till att få titulera sig som ägare till världens största bilfabrik.
Drygt 840 mil österut ligger nämligen Ulsan – hemvist till sydkoreanska Hyundais megakomplex till bilfabrik, som varje år spottar ur sig uppemot 1,5 miljoner nya bilar.
Verksamheten startade 1967. Till en början handlade det om att montera ihop Ford Cortina från byggsatser som importerades. Och några år senare började Hyundai utveckla egna bilar.
Sedan dess har verksamheten vuxit enormt. I dag består Ulsan-komplexet av sex självständiga fabriker och enligt Hyundai arbetar över 30 000 personer på området – snarare en industristad än en traditionell bilfabrik.
När tidningen Challenges besöker fabriken får man förklarat för sig att placeringen längs kusten är en av fabrikens största fördelar. Hyundai har en egen hamn där färdigbyggda bilar kan lastas direkt på fartyg för vidare transport ut i världen.
24 restauranger och gratis lunch
När brittiska Auto Express besökte fabriken för några år sedan fanns det enligt tidningen 24 restauranger på området, som tillsammans serverade omkring 40 000 måltider dagligen.
De anställda bjöds dessutom på gratis lunch, en tradition som enligt tidningen ska ha börjat med ett löfte från Hyundais grundare Chung Ju-yung.
Auto Express beskrev också en ovanligt grön industrimiljö. Omkring en halv miljon träd hade planterats på området och över 1 000 anställda bodde i personalbostäder innanför fabrikens gränser – och under förra året ska ytterligare 622 lägenheter färdigställts på området, enligt sydkoreansk media.
Ett senare reportage från The Herald Business beskriver att det krävs 21 bussar och 44 busshållplatser på det cirka fem miljoner kvadratmeter stora fabriksområdet för att slussa runt arbetarna.
5600 bilar om dagen
Amerikanska Wards Auto skriver att Ulsan-fabriken producerar uppemot 5600 bilar per dag, eller en bil drygt var 9:e sekund. Och då handlar det om en ganska bred palett. Allt från klassiska Kona, Tucson och Santa Fe till premiummärket Genesis GV60, GV70 och GV80.
Andra jättar i bilvärlden
Ulsan är störst, men det finns fler bilfabriker i den här storleksklassen. I tyska Wolfsburg breder Volkswagens fabrikskomplex ut sig över cirka 6,5 miljoner kvadratmeter. Kapaciteten ligger på uppemot 900 000 bilar om året, även om produktionen stannade vid drygt 577 000 fordon under 2025, skriver tillverkaren.
Tesla har också en jätteanläggning i Shanghai. Där ligger den årliga produktionskapaciteten på över 950 000 bilar, hittills i år har 810 889 bilar rullat ut från fabriken, enligt Finimize.
I kinesiska Zhengzhou har BYD byggt upp något som närmast liknar en egen industristad. Fabriksytorna uppges omfatta 10,67 miljoner kvadratmeter och omkring 60 000 personer arbetade där i början av 2025. Då handlar det inte bara om biltillverkning, utan även om batterier och andra delar av produktionen. Under 2024 byggdes omkring 545 000 bilar i Zhengzhou. Enligt uppgifter från maj 2026 tar det mindre än en minut för en ny kaross att komma ut från produktionslinan.