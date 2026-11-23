Drygt 840 mil österut ligger nämligen Ulsan – hemvist till sydkoreanska Hyundais megakomplex till bilfabrik, som varje år spottar ur sig uppemot 1,5 miljoner nya bilar.

Verksamheten startade 1967. Till en början handlade det om att montera ihop Ford Cortina från byggsatser som importerades. Och några år senare började Hyundai utveckla egna bilar.

Sedan dess har verksamheten vuxit enormt. I dag består Ulsan-komplexet av sex självständiga fabriker och enligt Hyundai arbetar över 30 000 personer på området – snarare en industristad än en traditionell bilfabrik.

När tidningen Challenges besöker fabriken får man förklarat för sig att placeringen längs kusten är en av fabrikens största fördelar. Hyundai har en egen hamn där färdigbyggda bilar kan lastas direkt på fartyg för vidare transport ut i världen.

24 restauranger och gratis lunch

När brittiska Auto Express besökte fabriken för några år sedan fanns det enligt tidningen 24 restauranger på området, som tillsammans serverade omkring 40 000 måltider dagligen.

De anställda bjöds dessutom på gratis lunch, en tradition som enligt tidningen ska ha börjat med ett löfte från Hyundais grundare Chung Ju-yung.

Auto Express beskrev också en ovanligt grön industrimiljö. Omkring en halv miljon träd hade planterats på området och över 1 000 anställda bodde i personalbostäder innanför fabrikens gränser – och under förra året ska ytterligare 622 lägenheter färdigställts på området, enligt sydkoreansk media.

Ett senare reportage från The Herald Business beskriver att det krävs 21 bussar och 44 busshållplatser på det cirka fem miljoner kvadratmeter stora fabriksområdet för att slussa runt arbetarna.