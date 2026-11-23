Men det gäller dock att se upp med vad man handlar, även om det är en firma som säljer de begagnade däcken.

I Finland varnar nämligen trafikmyndigheten Traficom för att mönsterdjupet på begagnade däck kan ha manipulerats på ett otillåtet sätt.

Enligt ett pressutskick är det vid en kontroll under förra hösten som myndigheten upptäckt däckfusket hos en finsk däckverkstad. Vid besöket noterade man ”flera tiotal” begagnade däck som förberetts för försäljning – samtliga hade firman försökt blåsa nytt liv i med ett lumpet knep.

Traficom skriver att verkstaden hade skurit djupare mönster i däcken för att få det att se ut som att de hade mer liv kvar.

Den berörda däckfirman fick böter på tusentals euro enligt Yle, något exakt belopp går Traficom inte ut med. Och nu varnar myndigheten för att man inte har någon insikt i hur utbrett fenomenet kan vara, men att man misstänker att det förekommer hos andra verkstäder också.

Så ser du om däcken har manipulerats

Däcktillverkaren Michelin skriver att mönsterskärning, som det heter, kan leda till att däcket skadas och helt enkelt inte längre är säkert att köra på. Traficom uppmanar därför bilister att undersöka begagnade däck noggrant före köp. Men för en lekman är det inte nödvändigtvis lätt att själv upptäcka fusket.

Myndigheten förklarar dock att ett tecken på manipulation kan vara att däckspåren har en ojämn, vågig botten. De nyskurna spåren kan också ha extra kanter eller vulster. Även slitagemarkeringarna kan avslöja att något inte stämmer om de sitter på märkliga ställen i förhållande till mönstret.

Då är det okej att fördjupa mönstret

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Att skära djupare spår i däck är inte alltid förbjudet. Mönsterskärning används framför allt på vissa lastbils- och bussdäck som är konstruerade för att kunna få ett nytt mönster när slitbanan börjar bli sliten, enligt Michelin.

Däcken ska då vara särskilt avsedda för mönsterskärning, vilket bland annat framgår av märkningen Regroovable på däcksidan.

Transportstyrelsens föreskrifter konstaterar att mönsterskurna däck ska vara lämpade för metoden och skäras enligt en godkänd metod. Det är alltså en kontrollerad åtgärd för däck som är byggda för ändamålet – inte ett sätt att förlänga livet på vanliga slitna personbilsdäck.