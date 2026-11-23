Tesla har börjat rulla ut en ny funktion som förvandlar bilens skärm till något som närmast liknar ett tv-spel. Med hjälp av generativ AI visas bilen och dess omgivningar från ovan, med en virtuell kamera som följer varje rörelse.
Musk om Teslas nya funktion: ”Som GTA”
Att hålla koll på vad bilen ser och planerar att göra är en viktig del av Teslas förarassistans. I den senaste versionen av Full Self-Driving, FSD 15, har den amerikanska tillverkaren därför levlat upp bilens omvärldsvisualisering rejält.
Nyheten kallas Reality View och ger föraren en vy av bilen och dess omgivning från ovan. Perspektivet påminner om hur det ser ut när en drönare svävar och filmar strax bakom och ovanför bilen, inte helt olikt tredjepersonsvyn i ett visst populärt tv-spel, skriver Yahoo Autos.
Elon Musk verkar själv ha noterat likheten. När de första filmerna på funktionen började spridas på X kommenterade Tesla-chefen kort och gott:
”Det är som GTA”.
Genrerar 36 bilder per sekund
Enligt Musk kan systemet generera 36 bilder per sekund och använder bara en mindre del av bilens AI4-dator. Han beskriver tekniken som en realtidsbaserad AI-generering snarare än en vanlig grafisk visualisering.
Det hela är en vidareutveckling av Teslas tidigare visualiseringar, där omgivningen till en början visats med förenklade 3D-modeller, färgade linjer och symboler för andra fordon, fotgängare och hinder.
Trots den mycket mer detaljerade vyn ska Reality View vara snällare mot bilens dator, enligt mjukvaruchefen Ashok Elluswamy.
The crazier thing is that the right side uses less compute than what the left used to take.
Extreme compute efficiency optimization.
— Ashok Elluswamy (@aelluswamy) November 21, 2026
Har vissa begränsningar
Den nya funktionen är en del av FSD 15.0.1, som Tesla började rulla ut till en begränsad grupp kunder i USA den 21 november. Till en början handlar det om bilar med den nyare AI4-hårdvaran, enligt Basenor.
Tekniken är dock inte helt färdig. De första användarna har rapporterat en viss fördröjning mellan det som händer på vägen och det som visas på skärmen. Musk har bekräftat problemet och säger att Tesla arbetar på en lösning som ska minska fördröjningen med omkring 35 procent.
FSD 15 innehåller även flera andra förändringar. Bland annat ska systemet ha blivit bättre på att upptäcka potthål, smådjur och föremål på vägen, något som tidigare varit ett bekymmer för Teslas kamerasensorer.
Musk har sagt att en bredare utrullning väntas i december, i samband med Teslas större juluppdatering. När eller om funktionerna kommer till svenska bilar är däremot fortfarande oklart, skriver Allt om elbil – Full Self Driving (Supervised) eller Tesla Assisted Driving, är ju fortfarande inte godkänt i Sverige, trots att flera andra EU-länder gett tekniken tummen upp.