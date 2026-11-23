Nyheten kallas Reality View och ger föraren en vy av bilen och dess omgivning från ovan. Perspektivet påminner om hur det ser ut när en drönare svävar och filmar strax bakom och ovanför bilen, inte helt olikt tredjepersonsvyn i ett visst populärt tv-spel, skriver Yahoo Autos.

Elon Musk verkar själv ha noterat likheten. När de första filmerna på funktionen började spridas på X kommenterade Tesla-chefen kort och gott:

”Det är som GTA”.

Genrerar 36 bilder per sekund

Enligt Musk kan systemet generera 36 bilder per sekund och använder bara en mindre del av bilens AI4-dator. Han beskriver tekniken som en realtidsbaserad AI-generering snarare än en vanlig grafisk visualisering.

Det hela är en vidareutveckling av Teslas tidigare visualiseringar, där omgivningen till en början visats med förenklade 3D-modeller, färgade linjer och symboler för andra fordon, fotgängare och hinder.

Trots den mycket mer detaljerade vyn ska Reality View vara snällare mot bilens dator, enligt mjukvaruchefen Ashok Elluswamy.

The crazier thing is that the right side uses less compute than what the left used to take. Extreme compute efficiency optimization. — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) November 21, 2026