Tesla Model Y toppar i flera nordiska länder, men det finns också stora skillnader i vad som väcker bilintresset. I Finland är det japanska modeller som dominerar, medan en fransk småbil tar hem förstaplatsen i Danmark.
Bilmodellerna flest suktar efter – Tesla och Škoda i topp
Vad är nordborna egentligen mest intresserade av när det kommer till bilar? Analysbolaget Racasse undersöker hur människor beter sig online, och kan utifrån den datan uppskatta vilka produkter eller tjänster varje användare är intresserad av.
Det är alltså inte en rak sammanställning av antalet sökningar på Google eller någon annan sökmotor. Rascasse omvandlar sin mätdata till en uppskattad publikstorlek och rangordnar sedan modeller, produkter eller tjänster efter resultatet.
Till skillnad från ren sökdata, eller frågebaserade undersökningar, menar företaget att deras metod ger en mer sann inblick i vad konsumenter faktiskt är intresserade av.
Racasse listar på sin hemsida vilka bilmodeller man uppskattar har störst målgrupp i Sverige, Norge, Finland och Danmark – här kikar vi på vilka modeller som tagit sig till toppen av respektive lista, samt en sammanslagning av vilka av modellerna som verkar locka flest nordbor totalt sett.
Värt att notera är att samma användare kan ingå i målgruppen för flera olika modeller – en person kan ju ha intresserat sig både för en Volvo EX60 och en Tesla Model Y.
Sverige: Tesla i topp – men Volvo dominerar
I Sverige är det just Tesla Model Y som har den klart största uppskattade målgruppen. Racasse menar att 401 000 personer är intresserade av modellen, vilket är nästan 130 000 fler än tvåan Polestar 3.
Volvo har däremot en stark närvaro i toppen. Modellerna XC60, V60 och XC40 placerar sig alla bland de fem främsta. Att Ford Mustang och Porsche 911 tar sig in på topp tio visar att det alltså inte bara praktiska pendlarbilar som svenskarna intresserar sig för.
|Modell
|Uppskattad målgrupp
|Tesla Model Y
|401 000
|Polestar 3
|273 000
|Volvo XC60
|272 000
|Volvo V60
|269 000
|Volvo XC40
|236 000
|Ford Mustang
|229 000
|Tesla Model S
|227 000
|Porsche 911
|225 000
|Škoda Enyaq
|225 000
|Kia EV6
|215 000
Norge: Tesla tar kommandot
Norrmännen verkar vara ännu mer intresserade av Tesla. Model Y är etta med en uppskattad publik på 530 000 personer, och ytterligare tre Tesla-modeller finns bland de sex främsta.
Škoda Enyaq tar andraplatsen, medan Tesla Model X är trea. Nissan Leaf placerar sig också högt.
|Modell
|Uppskattad målgrupp
|Tesla Model Y
|530 000
|Škoda Enyaq
|288 000
|Tesla Model X
|251 000
|Nissan Leaf
|249 000
|Tesla Model 3
|230 000
|Tesla Model S
|227 000
|Volkswagen ID. Buzz
|214 000
|Nissan Ariya
|202 000
|Hyundai Kona
|189 000
|Polestar 3
|185 000
Danmark: Renault 5 före Škoda och Tesla
I Danmark ser toppen lite annorlunda ut. Här är det lilla elektriska Renault 5 som tar förstaplatsen med en uppskattad publik på hela 565 000 personer.
De övrigt populära Škoda Enyaq och Tesla Model Y följer därefter. Även Tesla Model 3 och BMW iX3 placerar sig högt, medan Volkswagen ID. Buzz får sjätte plats.
|Modell
|Uppskattad målgrupp
|Renault 5
|565 000
|Škoda Enyaq
|527 000
|Tesla Model Y
|467 000
|Tesla Model 3
|287 000
|BMW iX3
|270 000
|Volkswagen ID. Buzz
|252 000
|Polestar 2
|228 000
|Peugeot 208
|203 000
|Kia EV6
|201 000
|BMW iX1
|165 000
Finland: Japanska modeller i toppen
Finland sticker ut från de övriga länderna. Här är det Honda CR-V som toppar listan, följd av Honda Civic och Toyota Land Cruiser.
Tesla Model Y återfinns först på sjunde plats. Škoda Enyaq är sexa, men i övrigt är det japanska modeller som dominerar bland de främsta placeringarna. Toyota Corolla och Nissan Qashqai tar sig också in bland de fem främsta.
|Modell
|Uppskattad målgrupp
|Honda CR-V
|250 000
|Honda Civic
|227 000
|Toyota Land Cruiser
|191 000
|Toyota Corolla
|183 000
|Nissan Qashqai
|179 000
|Škoda Enyaq
|178 000
|Tesla Model Y
|169 000
|Volvo V70
|168 000
|Volvo XC60
|166 000
|Volkswagen Golf
|159 000
Bilarna flest suktar efter
Lägger man ihop de uppskattade målgruppsstorlekarna för varje modell i de fyra länderna framträder en nordisk topp fem. Tesla Model Y blir den tydliga, med en sammanlagd uppskattad målgrupp på närmare 1,6 miljoner personer.
Škoda Enyaq hamnar på andra plats, medan Tesla Model 3 och Model S också tar sig in bland de fem främsta. BMW iX3 kniper den sista platsen, precis före Ford Mustang.
|Placering
|Modell
|Sverige
|Norge
|Danmark
|Finland
|Summa
|1
|Tesla Model Y
|401 000
|530 000
|467 000
|169 000
|1 567 000
|2
|Škoda Enyaq
|225 000
|288 000
|527 000
|178 000
|1 218 000
|3
|Renault 5
|214 000
|130 000
|565 000
|102 000
|1 011 000
|4
|Tesla Model 3
|194 000
|230 000
|287 000
|126 000
|837 000
|5
|Tesla Model S
|227 000
|227 000
|127 000
|118 000
|699 000