Det är alltså inte en rak sammanställning av antalet sökningar på Google eller någon annan sökmotor. Rascasse omvandlar sin mätdata till en uppskattad publikstorlek och rangordnar sedan modeller, produkter eller tjänster efter resultatet.

Till skillnad från ren sökdata, eller frågebaserade undersökningar, menar företaget att deras metod ger en mer sann inblick i vad konsumenter faktiskt är intresserade av.

Racasse listar på sin hemsida vilka bilmodeller man uppskattar har störst målgrupp i Sverige, Norge, Finland och Danmark – här kikar vi på vilka modeller som tagit sig till toppen av respektive lista, samt en sammanslagning av vilka av modellerna som verkar locka flest nordbor totalt sett.

Värt att notera är att samma användare kan ingå i målgruppen för flera olika modeller – en person kan ju ha intresserat sig både för en Volvo EX60 och en Tesla Model Y.

Sverige: Tesla i topp – men Volvo dominerar

I Sverige är det just Tesla Model Y som har den klart största uppskattade målgruppen. Racasse menar att 401 000 personer är intresserade av modellen, vilket är nästan 130 000 fler än tvåan Polestar 3.

Volvo har däremot en stark närvaro i toppen. Modellerna XC60, V60 och XC40 placerar sig alla bland de fem främsta. Att Ford Mustang och Porsche 911 tar sig in på topp tio visar att det alltså inte bara praktiska pendlarbilar som svenskarna intresserar sig för.