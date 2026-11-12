KLP köper Waterfront Building och blir ägare till hela Stockholm Waterfront. Meag säljer fastigheten och får 5,4 miljarder av norrmännen.
"Största affären någonsin": De köper hela Stockholm Waterfront
KLP fastigheter meddelar i dag att man köper fastigheten Bangårdsposten 1, en del av Stockholm Waterfront, från tyska Meag.
”En högprofilerad och modern kontorsfastighet i ett av Stockholms mest centrala lägen”, konstaterar det norska fastighetsbolaget nöjt.
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”Passar våra ägare väl”
”KLP Eiendom ska fortsätta växa samtidigt som vi ska sprida våra investeringar. Vi bygger en stark och diversifierad fastighetsportfölj i Norge, Sverige och Danmark”, är dagens programförklaring från Ellen Langeggen, vd för KLP Eiendom.
”Förvärvet stärker vår position i Stockholm och passar väl in i den långsiktiga förvaltningen av pensionsmedlen för våra ägare inom kommun- och hälsosektorn i Norge.”
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Största förvärvet för KLP
Det norska bolaget betalar 5,4 miljarder kronor när man gör sitt största förvärv någonsin.
Fastigheten är en del av Stockholm Waterfront-komplexet, där KLP:s svenska bolag KLP fastigheter sedan tidigare äger hotell- och kongressbyggnaden.
Genom förvärvet blir KLP fastigheter ägare till hela Stockholm Waterfront och stärker samtidigt sin närvaro i Stockholm avsevärt, påpekar man.
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229 miljoner i hyresintäkter
”Vi känner Stockholmsmarknaden väl sedan tidigare och det är sällan fastigheter med denna kvalitet och detta läge blir tillgängliga”, konstaterar Anette von Mentzer, vd för KLP fastigheter.
Köpet omfattar cirka 25 800 kvadratmeter, varav mer än 90 procent utgörs av kontorsytor.
UC, United Spaces, Essity, Euroclear och Postkodlotteriet finns i dag bland hyresgästerna och de årliga hyresintäkterna uppgår till 229 miljoner kronor.
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Största enskilda affären
Det här är enligt Fastighetsvärlden den största affären någonsin i Sverige för en enskild fastighet och totalt den femte största i Sverige 2026.
Tyska Meag köpte kontorsfastigheten för cirka 2 miljarder kronor år 2007 och säljer den nu för 5,4 miljarder kronor – en värdeökning på 270 procent.
Den del av komplexet, Waterfront Hotell & Kongress – som KLP köpte mot slutet av 2015, betalade man då 1,75 miljarder kronor för.
Norska KLP har det senaste året gjort flera stora investeringar, bland annat i hyresbostäder i Norge och Danmark samt i kontorsfastigheter i Sverige.
Hittills under 2026 har man handlat för cirka 6,5 miljarder kronor innan dagens affär. Med köpet av resten av Waterfront är KLP:s fastighetsportfölj i Sverige värderad till cirka 25 miljarder kronor.
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