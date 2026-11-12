"Största affären någonsin": De köper hela Stockholm Waterfront

Största förvärvet för KLP

Det norska bolaget betalar 5,4 miljarder kronor när man gör sitt största förvärv någonsin.

Fastigheten är en del av Stockholm Waterfront-komplexet, där KLP:s svenska bolag KLP fastigheter sedan tidigare äger hotell- och kongressbyggnaden.

Genom förvärvet blir KLP fastigheter ägare till hela Stockholm Waterfront och stärker samtidigt sin närvaro i Stockholm avsevärt, påpekar man.

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229 miljoner i hyresintäkter

”Vi känner Stockholmsmarknaden väl sedan tidigare och det är sällan fastigheter med denna kvalitet och detta läge blir tillgängliga”, konstaterar Anette von Mentzer, vd för KLP fastigheter.

Köpet omfattar cirka 25 800 kvadratmeter, varav mer än 90 procent utgörs av kontorsytor.

UC, United Spaces, Essity, Euroclear och Postkodlotteriet finns i dag bland hyresgästerna och de årliga hyresintäkterna uppgår till 229 miljoner kronor.

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Waterfront Building är den del av Stockholm Waterfront norska KLP nu köper. Nu äger man hela, efter att ha betalat tyska Meag 5,4 miljarder. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

Största enskilda affären

Det här är enligt Fastighetsvärlden den största affären någonsin i Sverige för en enskild fastighet och totalt den femte största i Sverige 2026.

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Tyska Meag köpte kontorsfastigheten för cirka 2 miljarder kronor år 2007 och säljer den nu för 5,4 miljarder kronor – en värdeökning på 270 procent.

Den del av komplexet, Waterfront Hotell & Kongress – som KLP köpte mot slutet av 2015, betalade man då 1,75 miljarder kronor för.

Norska KLP har det senaste året gjort flera stora investeringar, bland annat i hyresbostäder i Norge och Danmark samt i kontorsfastigheter i Sverige.

Hittills under 2026 har man handlat för cirka 6,5 miljarder kronor innan dagens affär. Med köpet av resten av Waterfront är KLP:s fastighetsportfölj i Sverige värderad till cirka 25 miljarder kronor.

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