Snabbkurs i förvaring – enkla knep för friska däck

Kolla skicket

Passa på att undersöka däcken när de ändå är rena. Michelin tipsar om att eventuella skador och ojämnt slitage är betydligt lättare att upptäcka innan nästa säsong börjar än när hjulen redan sitter på bilen.

Leta efter sprickor, bulor och andra synliga skador. Kontrollera också mönsterdjupet och om slitaget är jämnt fördelat. Skadade däck kan vara farliga att köra med, och bör därför bytas ut.

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Märk upp hjulens placering

Ett enkelt knep som kan underlätta nästa däckbyte är att märka upp var respektive hjul suttit på bilen. Skriv exempelvis VF för vänster fram och HB för höger bak. Markeringarna görs med fördel på insidan av däcket, eller på en etikett.

Opus rekommenderar märkning för att det ska bli enklare att rotera däcken vid nästa byte och på så sätt få ett jämnare slitage. Det är dock viktigt att följa bilens och däcktillverkarens rekommendationer för hur hjulen får flyttas.

Välj rätt förvaringsplats

NTF, Nationella trafiksäkerhetsförbundet, skriver att däck ska förvaras mörkt och svalt för att motverka att gummit åldras.

Nokian Tyres rekommenderar att temperaturen hålls under 25 grader, men helst runt 15 grader eller lägre. Stora temperaturväxlingar bör generellt sett också undvikas.

Fukt är ytterligare en faktor att hålla koll på. Däcken bör förvaras inomhus i ett torrt utrymme där kondens inte bildas. Direkt solljus och stark UV-strålning ska också undvikas eftersom det kan påskynda gummits åldrande.

Bor du i lägenhet kan det vara frestande att ställa undan däcken på balkongen eller i ett gemensamt källarutrymme. Men kontrollera först vilka regler som gäller i fastigheten.

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Nokian Tyres påpekar att däckförvaring i källarförråd ofta begränsas av brandsäkerhetsskäl, medan balkonger kan innebära problem med både väderförhållanden och brandsäkerhet.

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Tänk på tjuvarna

Det är inte bara däckens skick som är viktigt att skydda. En uppsättning nya hjul kan också vara ett attraktivt byte för tjuven.

Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå krävs normalt en halv- eller helförsäkring för att få ersättning om vinter- eller sommardäcken blir stulna. För att skyddet ska gälla behöver de avmonterade däcken förvaras i ett låst utrymme som bara du eller ditt hushåll har tillgång till, skriver If.

Men villkoren kan skilja mellan olika försäkringsbolag, varför det är en god idé att kontrollera vad som gäller i den egna försäkringen.

Se upp med kemikalier och ozon

Garaget kan vara en utmärkt plats för däckförvaring, men det gäller att se upp med vad som står runt omkring.

NTF varnar för att däck inte bör komma i kontakt med bensin, olja, fett och lösningsmedel. Organisationen lyfter även fram ozon som en riskfaktor. De rekommenderar därför att däcken hålls på avstånd från utrustning som kan alstra ozon, bland annat elektriska verktyg, svetsutrustning och batteriladdare.

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Förvara hjulen på rätt sätt

Till sist gäller det att placera däcken rätt. Här är det viktigt att skilja på kompletta hjul och lösa däck.

Enligt NTF kan däck som sitter på fälg förvaras både stående och liggande. De kan också hängas upp. Däck utan fälg ska däremot förvaras stående.

If rekommenderar att kompletta hjul staplas högst två och två, alternativt hängs upp på väggen.