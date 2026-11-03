Det får du betala för de bränslesnålaste däcken

I den här artikeln kartlägger vi istället de vinterdäck som presterat mest energieffektivt i svenska tester, vad som skiljer de olika modellerna åt – och såklart hur mycket de kostar.

Mest bränslesnåla dubbdäcken

Tyre Reviews sammanfattar testresultaten från Teknikens Världs stora vinterdäckstest 2026. Där har man använt en bensindriven Volvo V60 för att testa 18 olika vinterdäck i storleken 235/45 R18.

Själva förbrukningstestet har man gjort genom att en viss sträcka köra konstant 70 km/h på torr asfalt.

Generellt framstår de nordiska friktionsdäcken som vinnare, men den som föredrar dubbdäck kan också göra rejäla vinster i förbrukning genom att välja rätt däck.

Bland de dubbade däcken är det Trazano IceMaster Spike Z 506 respektive Dunlop SP Winter Ice 03 som ger bäst bränsleförbrukning i testet. Trazano landar på 6,11 liter/100 km medan Dunlops däck ger 6,15 liter/100 km, vilket placerar dem båda i samma liga som det sämst presterande nordiska friktionsdäcket: Dunlop Winter Snow1 drog 6,12 liter/100 km.

De mest bränslesnåla dubbdäcken visade sig dock vara sämre i väghållningstesterna.

Trazano IceMaster Spike Z 506 är sämst bland dubbdäcken på is och snö, samt näst sämst på torr asfalt – där var istället Dunlop SP Winter Ice 03 sämst. Dunlops däck återfinns på placering 4 av 7 i väghållningstestet på is. På snö var man marginellt bättre och slutade på en tredjeplats.

Det får du betala

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Trazano IceMaster Spike Z 506 säljs också som Goodride IceMaster Spike Z 506, och i dimensionen 235/60 R18 (samma mått som användes i däcktestet finns inte i lager för tillfället) kostar ett däck 1 150 kronor hos Däck365. För en uppsättning får man betala 4700 kronor.

Dunlop SP Winter Ice 03 är ännu svårare att hitta i rätt dimension, och verkar vara slut i lager hos de allra flesta återförsäljarna. Däcket går dock att hitta med måtten 225/55 R18 för 2 819 kronor per däck, samt 11 276 kronor för en uppsättning, hos LM Group.