Bästa vinterdäcken – så mycket kostar de odubbade vinnarna

Dagens PS gjorde i början av månaden en rejäl genomlysning av flertalet tester från några nordiska länder i ett försök att kartlägga vilka vinterdäck som kan anses vara toppvalet för vinterkörarna. Och genom att korslägga betygsättningen från svenska, norska, finska och danska däcktestare kunde vi utröna tre vinnare i kategorierna dubbat respektive odubbat.

Här tar vi en närmare titt på de topprankade odubbade däcken.

Så bromsar däcken

Bland de odubbade däcken är det Continental VikingContact 8, Goodyear UltraGrip Ice 3 samt Pirelli Ice Friction som sticker ut – att ranka dem sinsemellan är vanskligt, i och med att ländernas olika tester innefattar olika poängsystem. Men klart är att dessa tre oftast frekventar topplistorna.

I Vi Bilägares vinterdäckstest jämfördes Continental VikingContact 8, Goodyear UltraGrip Ice 3 och Pirelli Ice Friction under samma förhållanden, då dock i en större storlek än vad vi tidigare tittat på. Resultaten finns bland annat att hitta sammanställt hos Fordonssajten.

På is, vid inbromsning från 25 till 5 km/h, stannade Continental på 11,76 meter. Pirelli följde efter på 11,87 meter, medan Goodyear behövde 11,99 meter.

På snö, där bromsningen mättes från 35 till 5 km/h, blev ordningen en annan. Pirelli hade kortast bromssträcka på 12,01 meter, följt av Goodyear på 12,14 meter och Continental på 12,17 meter.

Så säger märkningarna

EU:s däckmärkningar ger ytterligare en bild av skillnaderna mellan de tre däcken. Goodyear UltraGrip Ice 3 i dimensionen 185/65 R15 har klass B för energieffektivitet, klass E för våtgrepp och ett externt rulljud på 69 decibel. Continental VikingContact 8 har motsvarande klass B för energieffektivitet, D för våtgrepp och en ljudnivå på 68 decibel.

ANNONS

Pirelli Ice Friction placerar sig i klass C för både energieffektivitet och våtgrepp, med ett externt rulljud på 67 decibel. Det innebär att Pirelli har den lägsta angivna ljudnivån av de tre, medan Continental har den bästa våtgreppsklassen. Goodyear har i sin tur samma energieffektivitetsklass som Continental, men en sämre våtgreppsklass.

Så mycket får du betala

Prismässigt ligger de varandra förhållandevis nära, enligt en slagning hos Svenska gummihuset. I storleken 185/65 R15 kostar Continentals 1269 kr/st, Goodyear är något billigare med 1174 kr/st och Pirellis blir billigast med en marginal på 50 kr per däck: 1124 kr.

Slår man till på en hel uppsättning kostar Pirelli 4496 kr, Goodyear 4696 kr och Continental 5076 kr.