Bästa vinterdäcken – så mycket kostar de dubbade toppvalen

Urvalet har tagits fram genom ett tvärsnitt av nordiska däcktest. Testare från Norge, Danmark, Sverige och Finland har sagt sitt – och Dagens PS tittar lite närmare på vilka som oftast återfinns på topplistorna.

Sett till just dubbdäcken är det Michelin X-Ice North 4, Nokian Hakkapeliitta 01 och Pirelli IceZero 2 som sticker ut och framstår som tre toppval för den som räknar med vanskliga vintervägar.

Så är däcken på vägen

På isiga vägar gör dubbdäcken sig bäst. Och när man jämför bromssträckorna för de tre toppkandidaterna på is, från 25 km/h till 5 km/h, blir vinnaren i trion Nokian – som löser uppgiften på 10,81 meter, Michelindäcken behöver 11,39 meter för samma inbromsning. Pirelli IceZero 2 kräver 15,19 meter, enligt Tyre Reviews sammanställning.

När det istället handlar om väghållning på isigt underlag mäter man tiden som krävs för att klara av en specifik bana. Återigen återfinns Nokian i toppen av de tre: 77,95 sekunder – Michelin och Pirelli tar sig i mål på 79,07 respektive 84,18 sekunder.

På snötäckta vägar kastas ordningen om något – och skillnaden mellan de olika modellerna minskar. Michelin bromsar från 35–5 km/h på 13,94 meter i samma test. Nokian på 14,14 och Pirelli 14,26 meter.

Ljud och förbrukning

Kupébuller för varje däck mättes med en decibelmätare vid förarens öron. Här utmärker sig Nokian Hakkapeliitta 01, som med 69,5 decibel är testets tystaste däck. Michelin och Pirelli mäts båda till 70,9 decibel.

När bränsleförbrukningen mättes på en 2 mil lång bana, i 70 km/h, visade sig Pirelli rulla bäst med en förbrukning på 6,30 liter per 100 kilometer. Michelin ligger på 6,43 liter, medan Nokian är mest törstigt i trion: 6,52 liter per 100 kilometer.

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Det får du betala

En slagning hos Däck365 visar prisskillnaden mellan de tre populära dubbdäcken. I dimensionen 205/60R16 behöver man för Pirelli IceZero 2 betala 1535 kronor per däck, Nokian Hakkapeliitta 01 kostar 1840 kronor och Michelin X-Ice North 4 1600 kronor.

Den som köper en hel uppsättning får betala 6400 kronor för Michelin, 7360 kronor för Nokian och 6140 kronor för Pirelli.