Så ska Renault komma ikapp kineserna

Också Renault har blodsmak i munnen. Redan i våras kunde vi berätta att fransmännen planerade att skära loss en stor del av bolagets ingenjörskår för att spara pengar. Och nu har ytterligare åtgärder offentliggjorts som ska framtidssäkra Renault.

Sparkar ingenjörerna, satsar på AI

Reuters rapporterar att det handlar om 800 ingenjörsjobb som försvinner innan utgången av 2027. Om förhandlingarna med facken går som de ska verkar de första tjänsterna försvinna redan i september.

Samtidigt har man också kungjort en satsning som innebär 150–200 nyanställningar och att ungefär 2500 befintligt anställda ska få vidareutbildning inom elbilsproduktion, mjukvara och AI.

Framstressade modeller

Teknikchefen, Philippe Brunet, har uppgett i en intervju att ett av de största problemet är utvecklingshastigheten. Ofta tar det omkring fyra år att utveckla en ny bilmodell, men man behöver komma ner till cirka två år för att på riktigt kunna konkurrera med tillverkarna i öst.

Han avser att minska komplexiteten och antalet steg i ett fordonsprojekt samt minska tiden som läggs på möten med 20 procent.

Med nya el-Twingon verkade man ha löst uppgiften galant. Renault tog hjälp av kinesiska ingenjörer och modellen gick från koncept till färdig bil på strax under två år.

Men när bilen hamnade i händerna på flertalet franska motorjournalister började problemen hopa sig. Flera bilar fick kritiska batterifel, och vid motorvägshastigheter kunde inte lyftkylningen hålla temperaturen tillräckligt låg i batteriet – det hela ledde till felmeddelanden om överhettning och nedsatt prestanda på både vägen och vid laddstationen.