Porsches nya vd Michael Leiters ska ta mer betalt per bil och lovar att 911 aldrig blir en ren elbil. I USA har de mest eftertraktade versionerna av Boxster och Cayman, som slutade byggas med förbränningsmotor i fjol, redan börjat stiga i värde.
Porsche blir dyrare och drar med sig begagnatpriserna upp
Snittpriset på Porsches dyraste modeller ska höjas med omkring 20 procent, och var femte variant försvinner ur modellprogrammet. Redan i mars rapporterade Autocar att Porsche undersökte att slå ihop Panamera och Taycan till en enda modellserie med bensin, hybrid och eldrift.
Leiters, som tog över efter Oliver Blume vid årsskiftet, presenterade strategin Sportwagenschmiede ’35 på kapitalmarknadsdagen i Weissach den 7 oktober. Toppmodellerna kostar i snitt omkring 270 000 euro i år, drygt 3 miljoner kronor, och ska på medellång sikt kosta mer än 330 000 euro, omkring 3,7 miljoner kronor, skriver Motor1.
Höjningen ska komma från nya modeller i toppen av utbudet och fler möjligheter att individanpassa bilarna. Porsche utvecklar en plattform för en superbil med mittmotor som ska ligga över 911 i modellprogrammet. Enligt Top Gear blir superbilen en serieversion av konceptbilen Mission S och ingen elbil, och fler begränsade upplagor av 911 är på väg.
Försäljningen i programmet Sonderwunsch, där kunden får bilen byggd efter egna önskemål, ska sexdubblas på medellång sikt, och i maj visade Sonderwunsch en 911 GT3 RS i brun kolfiber.
Leiters säger i Porsches pressmeddelande att märket ska stärkas med ”nya, mycket eftertraktade modeller i segment med särskilt höga marginaler”. Han var vd för McLaren i tre år och dessförinnan teknikchef på Ferrari i åtta år.
Vinstmarginalen föll till 1,1 procent
Reuters beskrev i september hur Porsche har gått från vinstmotor till belastning för Volkswagen. Rörelsemarginalen föll i fjol till 1,1 procent, en bråkdel av de tvåsiffriga marginaler i Ferraris klass som bolaget siktade på vid börsnoteringen 2022, skriver CNBC, och leveranserna minskade med 10 procent till 279 449 bilar.
Porsche varnade redan i mars för ett tufft 2026, och under första halvåret levererade bolaget 122 306 bilar, 16 procent färre än under samma period i fjol. Halvårsrapporten anger produktionsstoppet för 718 med förbränningsmotor som en av huvudorsakerna, och i Kina föll leveranserna med 32 procent.
Eftersom försäljningen i Kina fortsätter att falla prioriterar Porsche nu vinsten per bil framför volymen, skriver Automotive World. Bolaget ska därför kunna gå jämnt upp med färre än 200 000 sålda bilar om året, mot omkring 300 000 som krävs i dag enligt Top Gear. Kostnaderna ska bland annat ned genom att 9 000 tjänster försvinner fram till 2035, en neddragning som Handelsblatt förvarnade om i juli. Som en del av fokuseringen på kärnverksamheten har Porsche också sålt andelen i Bugatti Rimac, enligt pressmeddelandet.
911 får behålla boxersexan
Leiters för enligt CNBC bolaget tillbaka mot förbränningsmotorn efter dyra misstag med elbilarna. Porsche erkände i januari att beslutet att göra nya Macan helt eldriven var fel, och 2028 kommer en ny suv med bensin och laddhybrid som säljs parallellt med den eldrivna Macan.
Leveranserna av 911 ökade med 19 procent till 30 534 bilar under första halvåret. ”Jag kan försäkra er om att 911 aldrig kommer att bli en elbil”, sade Leiters enligt Top Gear. I 911 Carrera GTS och Turbo S har Porsche ändå byggt in hybridsystemet T-Hybrid, som kompletterar den 3,6 liter stora boxersexan med en elmotor i den åttaväxlade PDK-lådan och elektriskt assisterade turboaggregat, ett i GTS och två i Turbo S.
GT-chefen Andreas Preuninger vill behålla sugmotorer och manuella växellådor så länge det går, som i den taklösa 911 GT3 S/C som visades i april. Förbränningsmotorn kan också gå på syntetiskt bränsle, och Manthey, där Porsche nu ökar ägarandelen till 67 procent, har kört en 911 genom hela 24-timmarsloppet på Nürburgring på eFuel.
Boxster och Cayman med förbränningsmotor slutade tillverkas i oktober 2025, och sedan dess är 911 den enda tvådörrars sportbilen med förbränningsmotor i modellprogrammet. Enligt Bloomberg övervägde Porsche i februari att stryka den eldrivna efterträdaren, men bolaget höll fast vid den.
I juni rapporterade Car and Driver att nästa generation 718 höll på att konstrueras om för att även kunna få förbränningsmotor. De planerna har nu lagts på is, skriver Motor1, och enligt pressmeddelandet från kapitalmarknadsdagen blir Boxster och Cayman enbart eldrivna med 2028 som första hela produktionsår. Under första halvåret levererades bara 2 789 Boxster och Cayman, 73 procent färre än under samma period i fjol.
De sista 718 med sugmotor går upp i pris
Klassiska bilar har stigit 185 procent på tio år enligt Knight Franks Wealth Report. Det senaste året har Porschebilarna i prisguiden från Hagerty, ett amerikanskt försäkringsbolag för samlarbilar, i snitt stigit 7,4 procent, medan resten av samlarbilsmarknaden stått still.
Bland Porschebilarna har nu också 718 med den fyra liter stora sugmotorn börjat gå upp. Boxster och Cayman GTS 4.0 ”visar tecken på att stiga i värde sedan hela 718-serien nyligen lades ned efter årsmodell 2025”, skrev Elliott Griffith i Hagertys genomgång i juli, där de yngsta grundversionerna med turboladdad fyrcylinder fortfarande tappar i värde. Cayman GT4 RS, som har motorn från 911 GT3, värderas i utmärkt skick till i snitt 224 000 dollar, omkring 2,2 miljoner kronor. Tungt utrustade exemplar handlas enligt Hagerty kring sitt ursprungliga pris, men snittet ligger drygt en tredjedel över grundpriset på omkring 165 000 dollar för årsmodell 2025.
När Leiters genomför strategin kommer vi att få se en kraftig prisökning på begagnade Porsche, eftersom varianterna blir färre och toppmodellerna dyrare.