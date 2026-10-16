Porsche blir dyrare och drar med sig begagnatpriserna upp

Leiters, som tog över efter Oliver Blume vid årsskiftet, presenterade strategin Sportwagenschmiede ’35 på kapitalmarknadsdagen i Weissach den 7 oktober. Toppmodellerna kostar i snitt omkring 270 000 euro i år, drygt 3 miljoner kronor, och ska på medellång sikt kosta mer än 330 000 euro, omkring 3,7 miljoner kronor, skriver Motor1.

Höjningen ska komma från nya modeller i toppen av utbudet och fler möjligheter att individanpassa bilarna. Porsche utvecklar en plattform för en superbil med mittmotor som ska ligga över 911 i modellprogrammet. Enligt Top Gear blir superbilen en serieversion av konceptbilen Mission S och ingen elbil, och fler begränsade upplagor av 911 är på väg.

Försäljningen i programmet Sonderwunsch, där kunden får bilen byggd efter egna önskemål, ska sexdubblas på medellång sikt, och i maj visade Sonderwunsch en 911 GT3 RS i brun kolfiber.

Det kommer bli mer av skräddarsydda modeller för förmögna kunder. Foto: Porsche

Leiters säger i Porsches pressmeddelande att märket ska stärkas med ”nya, mycket eftertraktade modeller i segment med särskilt höga marginaler”. Han var vd för McLaren i tre år och dessförinnan teknikchef på Ferrari i åtta år.

Vinstmarginalen föll till 1,1 procent

Reuters beskrev i september hur Porsche har gått från vinstmotor till belastning för Volkswagen. Rörelsemarginalen föll i fjol till 1,1 procent, en bråkdel av de tvåsiffriga marginaler i Ferraris klass som bolaget siktade på vid börsnoteringen 2022, skriver CNBC, och leveranserna minskade med 10 procent till 279 449 bilar.

Porsche varnade redan i mars för ett tufft 2026, och under första halvåret levererade bolaget 122 306 bilar, 16 procent färre än under samma period i fjol. Halvårsrapporten anger produktionsstoppet för 718 med förbränningsmotor som en av huvudorsakerna, och i Kina föll leveranserna med 32 procent.

Eftersom försäljningen i Kina fortsätter att falla prioriterar Porsche nu vinsten per bil framför volymen, skriver Automotive World. Bolaget ska därför kunna gå jämnt upp med färre än 200 000 sålda bilar om året, mot omkring 300 000 som krävs i dag enligt Top Gear. Kostnaderna ska bland annat ned genom att 9 000 tjänster försvinner fram till 2035, en neddragning som Handelsblatt förvarnade om i juli. Som en del av fokuseringen på kärnverksamheten har Porsche också sålt andelen i Bugatti Rimac, enligt pressmeddelandet.