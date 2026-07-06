Uppgifter: Porsche planerar ytterligare 4 000 uppsägningar

Aktien har halverats sedan noteringen

Porsche AG börsnoterades i september 2022 till 82,50 euro per aktie, i Tysklands största börsintroduktion sedan Deutsche Telekom. Sedan dess har aktien tappat nästan 50 procent och handlas nu runt 43 euro. I mars 2026 nådde den sin lägsta nivå någonsin på 36 euro.

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Siffrorna förklarar fallet. Porsche levererade 265 663 bilar under 2025, en minskning med 15 procent.

Omsättningen föll 9,5 procent till 36,3 miljarder euro. Rörelseresultatet kollapsade från 5,6 miljarder till 413 miljoner euro efter extraordinära kostnader på 3,9 miljarder för omstrukturering, batteriverksamhet och amerikanska tullar.

Rörelsemarginalen sjönk från 14,1 till 1,1 procent.

Första kvartalet 2026 visar ingen vändning. Leveranserna föll ytterligare 15 procent till 60 991 bilar och rörelseresultatet sjönk 22 procent till 595 miljoner euro.

Hela VW-koncernen blöder

Porsche är inte ensamt. Volkswagen, som äger 75 procent av Porsche AG, genomför själv historiskt stora nedskärningar.

Koncernen planerar att skära bort 50 000 tjänster och vinsten föll 44 procent under 2025. Enligt uppgifter kan nedskärningarna utökas till uppemot 100 000 tjänster.

Den tyska fordonssektorn har drabbats brett. Volkswagen, BMW och Mercedes-Benz har alla genomfört stora sparprogram.

Pressade marginaler, hårdare konkurrens från kinesiska elbilstillverkare och EU:s utsläppskrav har skapat en perfekt storm.

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Att även Porsche, ett av branschens historiskt mest lönsamma märken, nu tvingas till massiva nedskärningar visar att inte ens lyxsegmentet är immunt.