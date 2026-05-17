Porsches mest kompromisslösa sportbil får nu en exklusiv specialversion där racingteknik möter handbyggd lyx, brun kolfiber och detaljer inspirerade av haute couture.
Ny Porsche 911 GT3 RS kombinerar racing och extrem lyx
När Porsche bygger specialversioner genom sitt exklusiva Sonderwunsch program handlar det sällan om små förändringar.
Men den senaste 911 GT3 RS tar personalisering och lyx till en nivå som nästan för tankarna till haute couture och exklusiva schweiziska klockor.
Den nya bilen har presenterats som ett unikt projekt där fokus ligger lika mycket på hantverk och materialval som på rå prestanda.
Utgångspunkten är redan en av världens mest extrema gatlegala sportbilar.
Porsche 911 GT3 RS är känd för sin avancerade aerodynamik, låga vikt och motorsportinspirerade körupplevelse.
Men i den här versionen har bilen fått ett helt nytt uttryck.
Samtidigt fortsätter pressen på Porsche globalt.
Nyligen kom beskedet att biltillverkaren skär ned ytterligare 500 tjänster som en del av ett större sparprogram när efterfrågan på elbilar bromsar in och konkurrensen från Kina ökar.
För lyxmärken som Porsche blir exklusiva specialmodeller därför allt viktigare för lönsamheten och för att locka samlare och högmarginalkunder.
Brun kolfiber och handbyggd interiör
Exteriören är lackerad i en djup brun metallic nyans som kombineras med bruntonad kolfiber och subtila orange detaljer runt karossen och fälgarna.
Resultatet skiljer sig tydligt från den aggressiva racingdesign som vanligtvis förknippas med GT3 RS modellen.
Även interiören har byggts om i detalj.
Kupén domineras av brun läderklädsel, orange kontrastsömmar och specialutformade material som ska skapa en mer exklusiv känsla än i en traditionell banfokuserad Porsche.
“Det här är ett mästerverk inom lyx och hantverk”, beskriver internationella bilmedier modellen.
Porsche satsar allt mer på exklusiv personalisering
Bakom projektet står Porsches Sonderwunsch avdelning som specialiserar sig på skräddarsydda bilar för mycket förmögna kunder.
Intresset för den typen av exklusiva specialbyggen har vuxit kraftigt de senaste åren när allt fler lyxbilsköpare vill ha unika modeller som ingen annan äger.
För Porsche är det också en lönsam affär.
Marginalerna på personalisering och specialbeställningar är ofta betydligt högre än på standardmodeller, samtidigt som efterfrågan bland samlare fortsätter att öka globalt.
“Programmet förvandlar sportbilar till körbara konstverk”, konstaterar branschbedömare.
Samtidigt visar modellen hur lyxbilstillverkare allt tydligare rör sig mot mode, design och exklusivt hantverk snarare än enbart prestanda.
För vissa kunder handlar den ultimata sportbilen inte längre bara om hastighet.
Den ska också vara helt unik.
Missa inte:
Nu vill Mercedes bli ett försvarsföretag – Dagens PS
Bentley avslöjar nya lyxsuven inspirerad av alpstugor – Dagens PS