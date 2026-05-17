Ny Porsche 911 GT3 RS kombinerar racing och extrem lyx

Den nya bilen har presenterats som ett unikt projekt där fokus ligger lika mycket på hantverk och materialval som på rå prestanda.

Utgångspunkten är redan en av världens mest extrema gatlegala sportbilar.

Porsche 911 GT3 RS är känd för sin avancerade aerodynamik, låga vikt och motorsportinspirerade körupplevelse.

Men i den här versionen har bilen fått ett helt nytt uttryck.

Samtidigt fortsätter pressen på Porsche globalt.

Nyligen kom beskedet att biltillverkaren skär ned ytterligare 500 tjänster som en del av ett större sparprogram när efterfrågan på elbilar bromsar in och konkurrensen från Kina ökar.

För lyxmärken som Porsche blir exklusiva specialmodeller därför allt viktigare för lönsamheten och för att locka samlare och högmarginalkunder.

Porsche 911 GT3 RS i exklusiv Sonderwunsch utförande med bruntonad kolfiber och specialdesignade detaljer inspirerade av haute couture och motorsport. (Foto: Porsche)

Brun kolfiber och handbyggd interiör

Exteriören är lackerad i en djup brun metallic nyans som kombineras med bruntonad kolfiber och subtila orange detaljer runt karossen och fälgarna.

Resultatet skiljer sig tydligt från den aggressiva racingdesign som vanligtvis förknippas med GT3 RS modellen.

Även interiören har byggts om i detalj.

Kupén domineras av brun läderklädsel, orange kontrastsömmar och specialutformade material som ska skapa en mer exklusiv känsla än i en traditionell banfokuserad Porsche.

“Det här är ett mästerverk inom lyx och hantverk”, beskriver internationella bilmedier modellen.