Hemligheten bakom en miljon km: "Aldrig över 3000 varv"

Enligt belgiska Lefevere var tanken aldrig att köra bilen så länge. Den köptes 1991 och milen började snabbt läggas på hög.

”Kilometerställningen steg snabbt. Efter några år och många kilometer funderade jag på att köpa en ny bil. Men eftersom bilen knappt hade kostat mig något fram till dess bestämde jag mig för att bara fortsätta köra”, säger Martin enligt tyska Focus.

300 000 kilometer blev 400 000 och sedan 500 000. Därefter blev målet att se hur långt bilen faktiskt kunde gå.

Trots den höga mätarställningen är Audin fortfarande i trafik.

Fortfarande blanka besiktningspapper

Modellen, som nu hunnit att bli en klassiker, tillverkades mellan 1972 och 1994 i fem generationer – men ersattes av Audi A4. När han köpte Audin litade han på att modellen skulle vara hållbar.

Och än är det krut i bilen.

”Den går igenom besiktningen utan problem varje gång”, säger Martin.

Han själv verkar dock inte tycka att miljonstrecket är någon större bedrift. När han får frågan om hur han lyckats få bilen att hålla så länge är svaret enkelt och lite antiklimatiskt.

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”Vad jag behövde göra för att nå dit? Egentligen inte mycket. Min hemlighet är att det inte finns någon hemlighet.”