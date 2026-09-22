Med en miljon kilometer på mätaren kan två bilägare berätta hemligheten bakom att få bilen att hålla riktigt länge.
Hemligheten bakom en miljon km: "Aldrig över 3000 varv"
Efter 35 år på vägarna kan Martin Lefeveres Audi 80 checka av den gigantiska milstolpen: En miljon rullade kilometer.
Efter tre (och ett halvt) årtionden av regelbunden användning och blanka besiktningspapper firade ägaren och den fyrhjulade trotjänaren stort förra veckan. En miljon kilometer, motsvarande mer än sträckan till månen och tillbaka, passerades under en torsdagstur med några kära vänner.
Enligt belgiska Lefevere var tanken aldrig att köra bilen så länge. Den köptes 1991 och milen började snabbt läggas på hög.
”Kilometerställningen steg snabbt. Efter några år och många kilometer funderade jag på att köpa en ny bil. Men eftersom bilen knappt hade kostat mig något fram till dess bestämde jag mig för att bara fortsätta köra”, säger Martin enligt tyska Focus.
300 000 kilometer blev 400 000 och sedan 500 000. Därefter blev målet att se hur långt bilen faktiskt kunde gå.
Trots den höga mätarställningen är Audin fortfarande i trafik.
Fortfarande blanka besiktningspapper
Modellen, som nu hunnit att bli en klassiker, tillverkades mellan 1972 och 1994 i fem generationer – men ersattes av Audi A4. När han köpte Audin litade han på att modellen skulle vara hållbar.
Och än är det krut i bilen.
”Den går igenom besiktningen utan problem varje gång”, säger Martin.
Han själv verkar dock inte tycka att miljonstrecket är någon större bedrift. När han får frågan om hur han lyckats få bilen att hålla så länge är svaret enkelt och lite antiklimatiskt.
”Vad jag behövde göra för att nå dit? Egentligen inte mycket. Min hemlighet är att det inte finns någon hemlighet.”
Bra service och snällkörning avgörande
Martin är inte den enda som lyckats köra en personbil en miljon kilometer.
En islänning vid namn Jómundur Ólason har checkat av samma milstolpe med sin Škoda Octavia från 2003. Škoda berättar själva om ”den odödliga Octavian”: Den hamnade i familjen 2003 och 2-litersmotorn har fått gå i alla väder och vägar som Island erbjuder – vid ett och annat tillfälle ska den också ha använts som fårtransport.
Än kämpar originalmotorn, växellådan och kopplingen. Men Ólason lyfter vikten av att ha koll på slitdelarna.
”Regelbundet underhåll är avgörande. Man måste hålla koll på saker som stötdämpare, kylare och bromsar. Körstilen spelar också roll – jag har alltid varit noga med att inte varva motorn för mycket. Jag har aldrig låtit den gå över 3 000 varv. Jag har också alltid använt olja av hög kvalitet och bytt den ungefär var 30 000 kilometer”, förklarar han.
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