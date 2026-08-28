Det säljs fler och fler elbilar på svensk marknad, både nya och begagnade. Men på främst begagnatsidan är det en fråga som oroar många köpare: Batterihälsan.
Plågsamt test: 3 000 mil på nio dagar – så mådde batteriet efteråt
Räckvidden är redan ett huvudbry för elbilsägare, ett batteri som använts i några år och gått igenom mängder av laddcykler innebär drastiskt kortare räckvidd. Eller?
Batteriet är en av de allra dyraste komponenterna i en elbil, om det behöver bytas utanför försäkring eller garanti kan notan bli monumental. Men den senaste tidens rapportering menar att elbilarnas batterier ofta håller bättre än väntat – även i en bil som använts i flera år är det inte ovanligt att batterihälsan uppgår till 95 procent.
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Elddopet – ultrasnabb laddning 350 gånger på nio dagar
När laddtiderna går ner, i och med lanseringar av starkare laddare, blåses det dock liv i oron för batteriernas hälsa igen. Men den kinesiska tillverkaren BYD:s lyxmärke Yangwang har genomfört ett test som ger fingervisning om att begagnatköpare kan vara lugna även framåt, enligt Inside EVs.
Bilen, en U7, pressades runt en testbana i Nanning i åtta dagar, 19 timmar och 58 minuter. Man hann då tillryggalägga 30 000 km, alltså ungefär vad en vanlig pendlarbil kör på två års tid, enligt Trafa.
Temperaturen låg på över 36 grader och luftfuktigheten kunde nå 80 procent.
Under hela testet höll bilen en hastighet på omkring 240 km/h, samtidigt som klimatanläggningen stod stadigt på 24 grader.
Det innebar förstås att batteriet fick jobba hårt. Under de knappt nio dygnen genomfördes mer än 350 laddningar med BYD:s så kallade Flash Charging. Laddsystemet kan leverera upp till 640 kW och Yangwang U7 ska enligt BYD kunna laddas från 10 till 97 procent på bara nio minuter.
Så mycket kapacitet försvann
Efter nästan nio helvetesdygn för bilen kunde batteriets kvarvarande kapacitet ändå uppmätas till 98,7 procent.
Det betyder att 1,3 procent av den ursprungliga kapaciteten hade försvunnit efter testet – som med alla mått mätt får anses hårdare än vad en svensk pendlarbil får utstå.
Enligt tillverkaren handlade det inte heller om någon specialbyggd testbil, utan ett exemplar som valts ut slumpmässigt hos en återförsäljare.
Testet är såklart ingen garanti för att alla elbilsbatterier klarar de snabbare laddtiderna bra, men vittnar ändå om att oron kan vara överdriven.
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