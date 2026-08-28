Plågsamt test: 3 000 mil på nio dagar – så mådde batteriet efteråt

Batteriet är en av de allra dyraste komponenterna i en elbil, om det behöver bytas utanför försäkring eller garanti kan notan bli monumental. Men den senaste tidens rapportering menar att elbilarnas batterier ofta håller bättre än väntat – även i en bil som använts i flera år är det inte ovanligt att batterihälsan uppgår till 95 procent.

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Elddopet – ultrasnabb laddning 350 gånger på nio dagar

När laddtiderna går ner, i och med lanseringar av starkare laddare, blåses det dock liv i oron för batteriernas hälsa igen. Men den kinesiska tillverkaren BYD:s lyxmärke Yangwang har genomfört ett test som ger fingervisning om att begagnatköpare kan vara lugna även framåt, enligt Inside EVs.

Bilen, en U7, pressades runt en testbana i Nanning i åtta dagar, 19 timmar och 58 minuter. Man hann då tillryggalägga 30 000 km, alltså ungefär vad en vanlig pendlarbil kör på två års tid, enligt Trafa.

Temperaturen låg på över 36 grader och luftfuktigheten kunde nå 80 procent.

Under hela testet höll bilen en hastighet på omkring 240 km/h, samtidigt som klimatanläggningen stod stadigt på 24 grader.

Det innebar förstås att batteriet fick jobba hårt. Under de knappt nio dygnen genomfördes mer än 350 laddningar med BYD:s så kallade Flash Charging. Laddsystemet kan leverera upp till 640 kW och Yangwang U7 ska enligt BYD kunna laddas från 10 till 97 procent på bara nio minuter.