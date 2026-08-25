Bilen för 600 000 kronor kom aldrig tillbaka från provkörningen

Dyr läxa

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Det hela blev en dyr läxa för bilhandlaren eftersom prislappen för bilen ligger på 55 000 euro, drygt 600 000 kronor.

Nu väcker den ovanliga stölden frågor om hur bilhandlare kan skydda sig vid provkörningar, berättar RTL Nieuws vidare.

Att kunder inte lämnar tillbaka bilar efter provkörningar är ovanligt, men det händer då och då.

Har man dessutom en speciell och känslostyrd förklaring som mannen i det senaste fallet hade, är det lättare att lura bilförsäljare.

”Man lämnar ifrån sig en bil för provkörning baserat på förtroende. Och den här mannen hade en övertygande historia”, säger den aktuella bilförsäljaren Frits Van Gelder som var med om en sådan händelse för första gången i sin karriär.

Bilen har fortfarande inte återlämnats.

Äkta körkort

Den nederländska polisen utreder händelsen och har konstaterat att körkortet som mannen lämnade faktiskt är äkta. Det innebär att polisen också har tillgång till mannens registrerade adressuppgifter.

Det finns några råd från branschen att förhindra liknande händelser. Åk med i bilen – en provkörning där säljaren sitter i passagerarsätet är svår att göra om till en stöld.

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Fotografera körkortet i stället för att bara titta på det, och jämför namnet med ett annat id. Ett körkort i disken är värdelöst om det är stulet eller förfalskat.

Och acceptera aldrig en längre provkörning på egen hand med motiveringen att köparen ska ”någon annanstans”.

Spåra bilen

En annan möjlighet är GPS-spårning.

Nyare bilar kan redan ha uppkopplade system som gör det möjligt att lokalisera fordonet. Den stulna Golfen har enligt bilhandlaren en LTE-baserad spårningsfunktion, men Volkswagen uppger att endast polisen kan få tillgång till positionsuppgifterna.

Bilstölder har generellt blivit ett större problem i Nederländerna på sistone.

Under 2025 stals 7 497 personbilar i landet, en ökning med 12 procent jämfört med året före. Den ekonomiska skadan uppskattades till över 127 miljoner euro, enligt NL Times.

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