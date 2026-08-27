Räckvidd: Det händer när du gasar lite extra i elbilen

Innan lansering blir modellerna tilldelade en WLTP-räckvidd som räknats ut genom att låta bilen köra på bilvärldens motsvarighet till ett löpband, under väldigt exakta förhållanden: Temperaturen är satt till 23 grader, tidsåtgången och hastigheten för varje ”cykel” är huggna i sten. Slutsiffran blir högst jämförbar bilmodeller emellan – men hur mycket den förhåller sig till verkligheten, tja det kan diskuteras.

Så klarar sig bilarna i verkligheten

I verkligheten är det flera faktorer som påverkar hur långt en elbil faktiskt kommer på sin laddning. Vind, kyla, vägunderlag, däck, last och topografi spelar alla in – liksom den kanske mest uppenbara faktorn: Körstil och fart.

Just hastigheten kan göra förvånansvärt stor skillnad.

När åtta elbilar kördes under verkliga förhållanden i ett europeiskt test kunde de vid lugnare landsvägskörning komma relativt nära sina officiella räckviddssiffror. När tempot däremot höjdes till 130 km/h på motorväg tappade samtliga omkring 40 procent av räckvidden.

Förklaringen är egentligen ganska enkel. När hastigheten ökar blir luftmotståndet allt större, och därmed krävs betydligt mer energi för att hålla bilen i rullning.

Renault 4 E-Tech lyfts som varnande exempel. Vid långsammare körning låg förbrukningen på 13,8 kWh per 100 kilometer. I 130 km/h steg den till 23,3 kWh – en ökning med nästan 70 procent. Den beräknade räckvidden föll samtidigt från omkring 377 till 223 kilometer.

Och det är inte bara Renaulten som drabbas. Samtliga testade elbilar fick betydligt kortare räckvidd när hastigheten ökade.