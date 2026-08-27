Mer gas, mindre räckvidd – så är det vare sig du kör på el, diesel eller bensin. Men för elbilarna har räckvidden blivit en central försäljningspunkt.
Räckvidd: Det händer när du gasar lite extra i elbilen
Räckvidd är elbilsägarnas allra största huvudbry (på andraplatsen kommer troligtvis det ofrånkomliga, monumentala, värdetappet). Tillverkarna plöjer ner enorma belopp i tekniken som ska klämma ut kilometer ur bilarna – flest, är såklart bäst.
Innan lansering blir modellerna tilldelade en WLTP-räckvidd som räknats ut genom att låta bilen köra på bilvärldens motsvarighet till ett löpband, under väldigt exakta förhållanden: Temperaturen är satt till 23 grader, tidsåtgången och hastigheten för varje ”cykel” är huggna i sten. Slutsiffran blir högst jämförbar bilmodeller emellan – men hur mycket den förhåller sig till verkligheten, tja det kan diskuteras.
Så klarar sig bilarna i verkligheten
I verkligheten är det flera faktorer som påverkar hur långt en elbil faktiskt kommer på sin laddning. Vind, kyla, vägunderlag, däck, last och topografi spelar alla in – liksom den kanske mest uppenbara faktorn: Körstil och fart.
Just hastigheten kan göra förvånansvärt stor skillnad.
När åtta elbilar kördes under verkliga förhållanden i ett europeiskt test kunde de vid lugnare landsvägskörning komma relativt nära sina officiella räckviddssiffror. När tempot däremot höjdes till 130 km/h på motorväg tappade samtliga omkring 40 procent av räckvidden.
Förklaringen är egentligen ganska enkel. När hastigheten ökar blir luftmotståndet allt större, och därmed krävs betydligt mer energi för att hålla bilen i rullning.
Renault 4 E-Tech lyfts som varnande exempel. Vid långsammare körning låg förbrukningen på 13,8 kWh per 100 kilometer. I 130 km/h steg den till 23,3 kWh – en ökning med nästan 70 procent. Den beräknade räckvidden föll samtidigt från omkring 377 till 223 kilometer.
Och det är inte bara Renaulten som drabbas. Samtliga testade elbilar fick betydligt kortare räckvidd när hastigheten ökade.
Klarar motorväg sämre än förbränningsmotorer, myt eller sanning?
Att elbilarna tappar stor del av sin effektivitet vid högre hastigheter, ofta på ett mer dramatiskt sätt än förbränningsdrivna bilar, ses av många som en objektiv sanning. Men tester som Vi bilägare gjort pekar på hål i teorin.
I testet ställer man en mellanstor el-SUV mot bensin- respektive dieseldrivna bilar i liknande storlek, samt en mindre hybridbil.
När hastigheten ökar från 80 km/h till 100 km/h ökar elbilens förbrukning med 23 procent. Motsvarande siffra för bensinbilen blev 22 procent, medan dieseln landade på 28 procent. Hybridens ökning blev störst: 29 procent.
Ytterligare gaspådrag, till 110 km/h, adderade 15 procents förbrukning på elbilen medan bensinbilen och dieseln ökade med 12 respektive 13 procent var. Hybridbilen ökade endast med 11 procent.
Testets storlek innebär att man inte kan dra några stora slutsatser från resultatet, men att elbilar alltid skulle vara sämre förbrukningsmässigt än förbränningsmodeller i högre hastighet verkar helt enkelt inte vara sant.
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