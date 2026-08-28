Undersökning: Elbilar är fortfarande alldeles för dyra

Också i Sverige ökade försäljningen jämfört med samma period 2025, men sett till hur stor andel som väljer elbil i våra grannländer ligger vi klart efter:

Finland: 52,6 procent

Danmark: 80,1 procent

Norge: 97,6 procent

I Sverige stod elbilarna endast för 42,6 procent av nyregistreringarna under juli månad.

”Inte prisvärda”

Kvdbil har med en nyligen genomförd marknadsundersökning satt fingret på ett centralt problem med elbilarna – den absoluta majoriteten tycker att de är alldeles för dyra.

Totalt 1040 personer i åldern 20–79 år med tillgång till bil intervjuades, och resultatet är anmärkningsvärt entydigt: Mer än 80 procent av de tillfrågade upplever alla, eller vissa, elbilar som för dyra.

Endast fem procent upplever elbilsmarknaden som prisvärd.

”Ett bilköp är en stor investering, så jag har full förståelse för att många fortfarande upplever elbilar som dyra. Samtidigt är känslan att bilden av priserna inte riktigt hängt med marknadsutvecklingen”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, i en kommentar till undersökningen.

Priserna på elbilar har nämligen pressats rejält den senaste tiden. På begagnatsidan innebär ständigt tillflöde av ny teknik monumentala värdetapp jämfört med bilar med förbränningsmotorer.

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Och på nybilssidan betyder inträdet av billigare, kinesiska, modeller att övriga märken behöver sänka priserna för att hålla sig konkurrenskraftiga.