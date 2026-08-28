Sverige släpar efter grannländerna sett till hur stor marknadsandel elbilarna står för. En marknadsundersökning pekar på en central smärtpunkt: Elbilarna är för dyra.
Undersökning: Elbilar är fortfarande alldeles för dyra
Eldrivna modeller fortsätter att plocka marknadsandelar både på svensk och europeisk marknad. Tidigare i veckan kom rapporter om att andelen elbilar sålda i Europa under juli månad slog tidigare rekord – en av fyra sålda bilar gick på el.
Också i Sverige ökade försäljningen jämfört med samma period 2025, men sett till hur stor andel som väljer elbil i våra grannländer ligger vi klart efter:
- Finland: 52,6 procent
- Danmark: 80,1 procent
- Norge: 97,6 procent
I Sverige stod elbilarna endast för 42,6 procent av nyregistreringarna under juli månad.
”Inte prisvärda”
Kvdbil har med en nyligen genomförd marknadsundersökning satt fingret på ett centralt problem med elbilarna – den absoluta majoriteten tycker att de är alldeles för dyra.
Totalt 1040 personer i åldern 20–79 år med tillgång till bil intervjuades, och resultatet är anmärkningsvärt entydigt: Mer än 80 procent av de tillfrågade upplever alla, eller vissa, elbilar som för dyra.
Endast fem procent upplever elbilsmarknaden som prisvärd.
”Ett bilköp är en stor investering, så jag har full förståelse för att många fortfarande upplever elbilar som dyra. Samtidigt är känslan att bilden av priserna inte riktigt hängt med marknadsutvecklingen”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, i en kommentar till undersökningen.
Priserna på elbilar har nämligen pressats rejält den senaste tiden. På begagnatsidan innebär ständigt tillflöde av ny teknik monumentala värdetapp jämfört med bilar med förbränningsmotorer.
Och på nybilssidan betyder inträdet av billigare, kinesiska, modeller att övriga märken behöver sänka priserna för att hålla sig konkurrenskraftiga.
Även elbilsägare tycker att de är dyra
Synen på elbilar som dyra återfinns i samtliga åldersgrupper, men är något mindre utbredd bland personer mellan 20 och 34 år. Uppfattningen är starkast bland diesel- och bensinbilister, men även bland dem som redan kör elbil eller laddhybrid anser nästan fyra av fem att elbilar fortfarande är för dyra.
Elbilspremien – inte för alla
Landsbygden pekas ut som eftersläntrande i elektrifieringen av fordonsflottan – sämre laddmöjligheter och andra ekonomiska förutsättningar kan vara förklaringar till gapet.
Den nya, för i år, elbilspremien som Naturvårdsverket administrerar är till för att hjälpa hushåll i landsbygdskommuner att ha råd med en första elbil.
Stödet gäller både nya och begagnade elbilar, men inte laddhybrider, och bilen får kosta högst 450 000 kronor vid köp eller 4 600 kronor i månaden vid leasing. Bidraget är 1 300 kronor i månaden i upp till tre år, totalt 46 800 kronor, och de med allra lägst inkomst kan få ytterligare 18 000 kronor i starttillägg. Hushållet får inte ha ägt eller leasat elbil eller laddhybrid det senaste året.
Omkring 12 000 stödförfrågningar ska ha godkänts sedan införandet, men Naturvårdsverket pekar själva ut ett problem med stödets utformning – knappt hälften beviljas.
”Många av ansökningarna får avslag eftersom villkoren för stödet inte är uppfyllda. De vanligaste orsakerna är att hushållets inkomst ligger över gränsen eller att bostadsadressen ligger utanför de områden som omfattas av premien”, skriver man i ett pressmeddelande från början av sommaren.