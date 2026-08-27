Land Rovers lyxbest för strax över två miljoner är större, starkare – och ser lite läskigare ut än tillverkarens Defender-standardutgåvor.
Superskurkarnas nya favoritbil? Defender Octa är byggd för nästan allt
Det finns en anledning till att superskurkar i filmer sällan kör runt i en Toyota Yaris.
När det vankas biljakter, hemliga möten och mörka konvojer är det svarta, stora suvar som gäller. Gärna flera stycken på rad. Mercedes G-klass har länge haft en given plats i den rollen. Men nu finns en ny kandidat som passar minst lika bra: Land Rover Defender Octa.
Den är lyxig nog för att passa utanför ett femstjärnigt hotell, diskret nog för att inte skrika specialmodell och kan samtidigt dundra fram genom terräng i ohemul fart.
Defender med extra allt
Under huven sitter en 4,4-liters dubbelturbomatad V8 med mildhybridsystem. I 2026 års europeiska version har effekten sänkts med 95 hästkrafter till följd av skärpta utsläppskrav, medan den amerikanska versionen har 626 hästkrafter.
Motorn från BMW återfinns i bland annat M5, men i Octa kan kraften släppas lös på betydligt fler underlag än asfalt.
MotorTrend är särskilt imponerade av den ganska kompromisslösa kombinationen. I deras test pressas Octa hårt både på väg och i terräng, och man konstaterar att bilen lyckas kombinera högfartsförmåga på asfalt med terrängegenskaper som få andra prestandasuvar kommer i närheten av.
Tillverkaren menar att det framför allt är chassit som gör det möjligt: 6D Dynamics använder hydrauliskt sammankopplade, semiaktiva stötdämpare som håller karossen under kontroll på väg samtidigt som hjulen får större möjlighet att röra sig individuellt i terrängen. Markfrigången kan dessutom ökas till 323 millimeter.
Även Drives testförare imponeras av bilens uppträdande när underlaget blir riktigt dåligt. I deras test beskrivs Octa som något som närmar sig en rallybil när den får sträcka ut på grus och ojämna vägar. Den bredare karossen och det avancerade chassit gör att bilen kan köras med en hastighet som känns orimlig för en så stor SUV.
Funkar lika bra att ta till affären
Interiören är lyxig och modern, sätena beskrivs som bekväma och ljudnivån är låg trots de rejäla terrängdäcken. Som vardagsbil skulle bjässen kunna göra ett bra jobb. Det höga priset – över två miljoner kronor i Sverige – gör förstås Octa till en bil för få.
Men det kanske också är det som gör Defender Octa så tilltalande. Med den behöver du inte välja mellan lyx, prestanda och terrängegenskaper. Octa levererar allt på en och samma gång.
Och om du tillhör majoriteten som inte har råd med Land Rovers toppmodell, ja då får nöja dig med att njuta av besten när dyker upp i någon framtida actionrulle – längst fram i skurkarnas konvoj.
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