Superskurkarnas nya favoritbil? Defender Octa är byggd för nästan allt

Den är lyxig nog för att passa utanför ett femstjärnigt hotell, diskret nog för att inte skrika specialmodell och kan samtidigt dundra fram genom terräng i ohemul fart.

Defender med extra allt

Under huven sitter en 4,4-liters dubbelturbomatad V8 med mildhybridsystem. I 2026 års europeiska version har effekten sänkts med 95 hästkrafter till följd av skärpta utsläppskrav, medan den amerikanska versionen har 626 hästkrafter.

Motorn från BMW återfinns i bland annat M5, men i Octa kan kraften släppas lös på betydligt fler underlag än asfalt.

MotorTrend är särskilt imponerade av den ganska kompromisslösa kombinationen. I deras test pressas Octa hårt både på väg och i terräng, och man konstaterar att bilen lyckas kombinera högfartsförmåga på asfalt med terrängegenskaper som få andra prestandasuvar kommer i närheten av.

Tillverkaren menar att det framför allt är chassit som gör det möjligt: 6D Dynamics använder hydrauliskt sammankopplade, semiaktiva stötdämpare som håller karossen under kontroll på väg samtidigt som hjulen får större möjlighet att röra sig individuellt i terrängen. Markfrigången kan dessutom ökas till 323 millimeter.

Även Drives testförare imponeras av bilens uppträdande när underlaget blir riktigt dåligt. I deras test beskrivs Octa som något som närmar sig en rallybil när den får sträcka ut på grus och ojämna vägar. Den bredare karossen och det avancerade chassit gör att bilen kan köras med en hastighet som känns orimlig för en så stor SUV.