Robottaxin närmar sig – Waymo kartlägger München inför lansering

Tesla kör redan nu robottaxier i form av Model Y, i flera amerikanska städer. Och Elon Musks bolag är långt ifrån ensamt i branschen.

Den största konkurrenten anses vara Waymo, som har strax under 4000 bilar i tjänst i USA, enligt SQ Magazine – för Teslas del handlar det om 25 helt autonoma bilar, samt ett antal som har säkerhetsförare.

Tekniken närmar sig

Medan Tesla fortfarande endast kör i några få amerikanska städer jobbar Waymo på en bredare utrullning. Förra hösten kom rapporterna om inklivet på den brittiska marknaden, tio månader senare har Waymo ännu inte lyckats komma längre än ”tidig testning”, enligt Electric Vehicles.

Främst handlar det enligt tidningen om byråkratiska hinder i Storbritannien, ungefär 100 Jaguar I-Pace med Waymos teknik har nämligen testkört i London med start i våras.