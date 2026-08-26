Alphabeth-ägda Waymo har fått ett litet fotfäste i Europa, via London. Nu siktar man på att expandera robottaxitjänsterna till Tyskland.
Robottaxin närmar sig – Waymo kartlägger München inför lansering
Förra veckan kunde vi rapportera att Teslas dedikerade robottaxi – utan pedaler och ratt – äntligen ska lanseras.
Den gyllene, tvådörrade, Cybercaben verkade då vara planerad för utrullning på offentliga vägar innan augusti månads slut men senare rapportering pekar på att det är vid ett evenemang i början av september som den autonoma bilen ska lanseras på riktigt.
Tesla kör redan nu robottaxier i form av Model Y, i flera amerikanska städer. Och Elon Musks bolag är långt ifrån ensamt i branschen.
Den största konkurrenten anses vara Waymo, som har strax under 4000 bilar i tjänst i USA, enligt SQ Magazine – för Teslas del handlar det om 25 helt autonoma bilar, samt ett antal som har säkerhetsförare.
Tekniken närmar sig
Medan Tesla fortfarande endast kör i några få amerikanska städer jobbar Waymo på en bredare utrullning. Förra hösten kom rapporterna om inklivet på den brittiska marknaden, tio månader senare har Waymo ännu inte lyckats komma längre än ”tidig testning”, enligt Electric Vehicles.
Främst handlar det enligt tidningen om byråkratiska hinder i Storbritannien, ungefär 100 Jaguar I-Pace med Waymos teknik har nämligen testkört i London med start i våras.
München, nästa
Nu riktar Waymo i stället blicken mot Tyskland. Inom de närmsta veckorna ska företagets bilar börja synas på Münchens gator – men till en början är det inte tal om någon självkörande taxitjänst.
Bilarna kommer att köras manuellt av Waymos egna ”utbildade autonoma specialister”. Syftet är att kartlägga Münchens vägnät och samla in data om stadens specifika trafik- och körförhållanden. Erfarenheterna ska sedan användas som underlag inför den framtida lanseringen.
München blir därmed nästa steg i Waymos europeiska expansion. Någon kommersiell robottaxitjänst för tyska kunder är däremot inte aktuell förrän tidigast i slutet av 2027.
Den tyska regeringen verkar samtidigt vara positiv till satsningen, enligt Inside EVs.
”Självkörande fordon är nyckeln till framtidens mobilitet. Vi vill göra Tyskland till en global ledare inom utveckling och tillverkning av självkörande fordon”, säger Christian Hirte, parlamentarisk statssekreterare vid det tyska transportministeriet.
Kritiken mot tekniken
Långt ifrån alla välkomnar de autonoma taxibilarna med öppna armar. Utöver oro kring hur säkra bilarna är, så lyfter kritiker riskerna med att arbetsmarknaden kommer att påverkas: Fackförbund oroar sig för att självkörande fordon på sikt kan ersätta taxiförare, chaufförer och andra yrkesförare.
Dagens PS rapporterade tidigare i veckan om hur teknikbolagen stångas med lokala och nationella myndigheter och tillsynsorgan för att få sina respektive tekniklösningar godkända för offentliga vägar.