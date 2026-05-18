Ska du köpa elbil? Här är fem saker du inte får missa

Experter menar nu att många fokuserar för mycket på design och acceleration och för lite på detaljer som faktiskt påverkar vardagen och andrahandsvärdet.

Samtidigt tror flera analytiker att elbilsmarknaden kan stå inför ett nytt uppsving efter en period med svagare efterfrågan och prispress.

Lägre batterikostnader, bättre laddinfrastruktur och fler billigare modeller väntas enligt bedömare locka tillbaka många bilköpare de kommande åren.

Här är fem saker som kan bli avgörande innan du skriver på kontraktet.

1. Batteriet är viktigare än miltalet

För många köpare är batteriets skick den absolut viktigaste punkten, särskilt vid köp av begagnad elbil.

Ett batteri tappar gradvis kapacitet över tid och det påverkar både räckvidd och andrahandsvärde.

Därför rekommenderar experter att man alltid kontrollerar batterihälsan och eventuella garantier innan köp.

“Batteriet är elbilens dyraste komponent”, konstaterar flera branschexperter.

Samtidigt visar nya internationella studier att oron kring elbilars batterier ofta är större än de verkliga problemen.

En omfattande analys av över 8 000 elbilar i Storbritannien visade nyligen att batterierna i genomsnitt behöll över 95 procent av sin kapacitet även efter flera års användning.

Forskare och branschexperter menar därför att batterihälsa och garantier fortfarande är viktiga att kontrollera vid köp, men att många moderna elbilar håller betydligt längre än många köpare fortfarande tror.