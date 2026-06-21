Semester på hemmaplan? Inte i den här stan

Inte minst i år anses potentialen stor, då många svenskar avstår från resan utomlands, på grund av kostnader och all osäkerhet och krig i världen.

Här är kommunen som går på tvärs mot det. I Örnsköldsvik inför man avgifter vid badplatserna och slår samtidigt på reklamtrumman för en ny charterdestination från den egna flygplatsen.

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”Ganska uppkäftigt” parkera gratis

Från och med nu blir det avgift för att parkera vid badplatserna Nyänget och Gullviks havsbad, efter att det tidigare varit gratis.

Orsaken? Det är ”lite rörigt där” ibland, säger kommunen. Men det är inte enda anledningen.

”Folk taktältar och det är husbilar och husvagnar som ofta står på parkeringen. Det är ganska uppkäftigt mot de som har en camping alldeles intill”, säger Mikael Westman, friluftsutvecklare hos Örnsköldsviks kommun, hos lokaltidningen ÖA.

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