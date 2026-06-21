Det satsas runt om i Sverige för att få oss svenskar att hemestra i stället för att ta semester utomlands. Här är stan som går på tvärs.
Semester på hemmaplan? Inte i den här stan
En semester hemma är bättre än en semester borta, tycker svensk turism och hoppas få så många som möjligt av oss att hemestra, det vill säga boka en semester här hemma i stället för att åka till någon utländsk badstrand och breda ut oss.
Inte minst i år anses potentialen stor, då många svenskar avstår från resan utomlands, på grund av kostnader och all osäkerhet och krig i världen.
Här är kommunen som går på tvärs mot det. I Örnsköldsvik inför man avgifter vid badplatserna och slår samtidigt på reklamtrumman för en ny charterdestination från den egna flygplatsen.
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”Ganska uppkäftigt” parkera gratis
Från och med nu blir det avgift för att parkera vid badplatserna Nyänget och Gullviks havsbad, efter att det tidigare varit gratis.
Orsaken? Det är ”lite rörigt där” ibland, säger kommunen. Men det är inte enda anledningen.
”Folk taktältar och det är husbilar och husvagnar som ofta står på parkeringen. Det är ganska uppkäftigt mot de som har en camping alldeles intill”, säger Mikael Westman, friluftsutvecklare hos Örnsköldsviks kommun, hos lokaltidningen ÖA.
Nästan 200 kronor för ett dygn
Inte blir det billigt heller. 6 kronor i timmen dagtid, 12kronor på natten. Skulle man stå ett dygn med husbilen där blir kostnaden 192 kronor, om vi utgår från att en natt är åtta timmar lång även i Ö-vik.
”Vi har entreprenörer som vill tjäna pengar bakom grindarna och därför blir det dyrare på natten. Det ska bära sig att köra in på campingen och stå där”, säger Westman.
För den som tycker de här avgifterna suger, har dock Örnsköldsvik ett annat, nytt erbjudande.
Ö-viks-borna får en ny charterdestination i höst och kan flyga direkt till Korfu i stället för att lägga surt förvärvade pengar på att parkera vid det egna badet.
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Lockar med – gratis parkering
”Vi ser det som en samhällsservice att erbjuda en lokal flygplats till skattebetalarna. Ö-viksbor ska inte behöva åka långväga för semester”, säger flygplatschefen Leif Johansson hos ÖA.
Johansson berättar att flygplatsen försöker underlätta så mycket som möjligt för resenärer och researrangörer.
Bland annat gör man det, ironiskt nog, genom att erbjuda – gratis parkering.