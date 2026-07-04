Vägarbetet på E4 nära Jönköping är snart klart. Och faktum är att Trafikverket bryter alla mönster och är klart en vecka före utsatt tid.
Oväntat: Vägarbetet som blev klart för snabbt
Du vet hur man brukar klaga och gnälla över vägarbeten. ”Hur länge ska det hålla på?” ”Blir de aldrig klara?” ”Nu är det försenat igen”.
Här är väg- och underhållsarbetet som bryter trenden. Trafikverket meddelar att man är klar med underhållet av E4 mellan Huskvarna och Vättersmålen en vecka före utsatt tid.
Det är naturligtvis välkommet. Det har varit tålamodsprövande under 2025 och 2026 när den 13 kilometer långa sträckan varit föremål för ett omfattande underhållsarbete, med väldigt långa köer mer som regel än undantag.
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Vackert – men inte när man köar
E4 de sista milen mot Jönköping har i rankningar korats till en av Europas tio vackraste vägsträckor. Det har, minst sagt, varit svårt att uppfatta och uppskatta en längre tid.
Å andra sidan är det klart nu med nya sidoräcken, bättre skydd för Vättern som dricksvattentäkt samt med ny asfalt och utbytta mitträcken.
När det har arbetet nu är klart och alltså klart en vecka i förtid, kan man köra Linköping-Helsingborg utan att sinkas av denna typ av omfattande vägunderhåll någonstans på sträckan.
Småbitar kvar – och bron
Vissa smådelar är dock kvar. Under veckan 6-10 juli tar man bort tillfälliga vägmarkeringar och skyltar och stänger omledningsplatser.
Några av den veckans nätter behöver man leda om trafiken via gamla Riksettan.
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