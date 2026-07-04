Oväntat: Vägarbetet som blev klart för snabbt

Det är naturligtvis välkommet. Det har varit tålamodsprövande under 2025 och 2026 när den 13 kilometer långa sträckan varit föremål för ett omfattande underhållsarbete, med väldigt långa köer mer som regel än undantag.

Ny europeisk bro slår världsrekord. Dagens PS

Vackert – men inte när man köar

E4 de sista milen mot Jönköping har i rankningar korats till en av Europas tio vackraste vägsträckor. Det har, minst sagt, varit svårt att uppfatta och uppskatta en längre tid.

Å andra sidan är det klart nu med nya sidoräcken, bättre skydd för Vättern som dricksvattentäkt samt med ny asfalt och utbytta mitträcken.

När det har arbetet nu är klart och alltså klart en vecka i förtid, kan man köra Linköping-Helsingborg utan att sinkas av denna typ av omfattande vägunderhåll någonstans på sträckan.

Världens första flytande bro med spårvagn. Dagens PS