Världens första flytande bro med spårvagn

Den sju mil långa Crosslake Connection binder samman Seattle med Bellevue, via nya stationer på Judkins Park och Mercer Island.

Sträcker ger ett regionalt spårvägsnät på drygt 95 kilometer från Redmond genom Seattle till Lynnwood och Federal Way, skriver Sound Transit.

”Det här projektet tog spårvägen in i en driftmiljö som ingen har löst tidigare. Att leverera säker och tillförlitlig trafik över en flytbro, kräver disciplinerad systemintegration och flera år av tester”, säger STV:s vice vd Allison Dane Camden.

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Tester sedan september

Det är konsult- och ingenjörsfirman STV som står bakom projektet. Man har hanterat byggledningen ihop med Mott MacDonald i det gemensamma bolaget Northwest Transit Systems Partners.

I september förra året gjordes de första testkörningarna. Då körde den första spårvagnen i egen drift över flytbron.

Det blev startskottet för en rad tester inför öppnandet av hela linjen. Det var dessutom första gången i världen som eldrivna tåg kördes över en flytbro.

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