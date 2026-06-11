Nya el-Charger till Europa – som byggd för att bränna gummi

Stellantis, huvudägaren, ser nu till den europeiska marknaden för en gnutta ljus i den mörka tunneln.

Igår öppnade orderböckerna för nya generationens Chargers i Europa – förutom den helelektriska modellen finns det också en bensindriven 3,0-liters rak sexa med dubbelturbo.

670 elektriska hästkrafter

Dodge Charger Daytona är märkets första helelektriska muskelbil och erbjuds i versionerna R/T och Scat Pack. Toppmodellen Scat Pack levererar 670 hästkrafter och river av 0–100 km/h på 3,3 sekunder, medan R/T-versionen erbjuder 536 hästkrafter och når samma hastighet på 4,2 sekunder.

Båda modellerna har fyrhjulsdrift som standard och drivs av ett batteri på 100,5 kWh. Scat Pack har en maximal räckvidd om cirka 52 mil, medan R/T ska nå en bit över 60 mil på en laddning.

Daytona har stöd för snabbladdning upp till 350 kW, vilket gör det möjligt att ladda batteriet från 20 till 80 procent på cirka 27 minuter.