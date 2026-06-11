Dodges elektriska Charger har mötts av en tuff marknad i USA, nu öppnar orderböckerna för ”världens starkaste muskelbil” också i Europa.
Nya el-Charger till Europa – som byggd för att bränna gummi
Nya Dodge Charger med eldrift var visst ingen hit i USA. InsideEVs rapporterar att det som kommit att kallas ”världens starkaste muskelbil” bara såldes i 7 421 ex i USA under 2025. Och om intresset var svalt så verkar det i år ha blivit ännu svalare, under första kvartalet såldes bara 240 el-chargers.
Stellantis, huvudägaren, ser nu till den europeiska marknaden för en gnutta ljus i den mörka tunneln.
Igår öppnade orderböckerna för nya generationens Chargers i Europa – förutom den helelektriska modellen finns det också en bensindriven 3,0-liters rak sexa med dubbelturbo.
670 elektriska hästkrafter
Dodge Charger Daytona är märkets första helelektriska muskelbil och erbjuds i versionerna R/T och Scat Pack. Toppmodellen Scat Pack levererar 670 hästkrafter och river av 0–100 km/h på 3,3 sekunder, medan R/T-versionen erbjuder 536 hästkrafter och når samma hastighet på 4,2 sekunder.
Båda modellerna har fyrhjulsdrift som standard och drivs av ett batteri på 100,5 kWh. Scat Pack har en maximal räckvidd om cirka 52 mil, medan R/T ska nå en bit över 60 mil på en laddning.
Daytona har stöd för snabbladdning upp till 350 kW, vilket gör det möjligt att ladda batteriet från 20 till 80 procent på cirka 27 minuter.
Känns, och låter, som en muskelbil
Bilen är utrustad med en elmotor på vardera axel, vilket ska ge snabb respons och hög prestanda. Föraren kan också tillfälligt aktivera funktionen PowerShot, som höjer effekten med ytterligare 40 hästkrafter för extra kraftfull acceleration.
Dodge har också hoppat på tåget om simulerade motorljud, Daytona är utrustad med ett speciellt system som ska ge en mer traditionell muskelbilskänsla – Dodge har sagt att Daytonan ska låta ungefär som en Hellcat.
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Interiören beskrivs som förarfokuserad och utrustad med bland annat lädersäten, uppvärmd ratt, ventilerade framsäten och ett stämningsbelysningssystem med 64 valbara färger.
Drift/Donut Mode
Dodge har tänkt extra på de förare som ser bilen mer som en leksak än ett färdmedel. Fyrhjulsdrift är inte helt optimalt när man försöker få baksläpp, därför kommer Daytona med en funktion som stänger av framhjulsdriften och skickar all kraft till bakhjulen – leta fram Drift/Donut Mode i de digitala menyerna och njut av doften av bränt gummi.
Frånpriset är satt till 66 000 euro, cirka 720 000 kronor, och de första leveranserna väntas ske i september i år.
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