Det uppmärksammade tillståndet för Tesla att testa sin självkörande mjukvara på svenska vägar har nyligen beviljats.
Teslas jättesatsning: "FSD" rullar ut på svenska vägarna
Mest läst i kategorin
Man stal bildelar på jobbet för 12 miljoner och sålde på ebay
En anställd vid ett distributionscenter i Milton Keynes har gripits för att ha stulit bildelar värda över en miljon pund, efter att polisen spårat stölderna till hans ebay-konto. Ett distributionscenter för bildelar i Milton Keynes, Storbritannien, märkte att en stor mängd bildelar hade försvunnit. De lyckades koppla det till ett konto på den digitala auktionsplatsen …
Hemligheten bakom bilmärkets enorma framgång i USA
Den Sydkoreanska biltillverkaren rapporterar rekordförsäljning i USA och fortsätter sin starka tillväxt, trots några utmaningar på vägen. Men vad är det egentligen som får amerikanska bilköpare att vända blicken mot det forna budgetmärket? Läs vidare för att se de imponerande siffrorna. Kias förvandling slår försäljningsrekord Den sydkoreanska biltillverkaren Kia går som tåget i USA, skriver …
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet
Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt. Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina. …
Koenigsegg stäms på miljoner efter uppsägning av chef
Mannen hävdar att det var ett affärsmässigt besök, men nu står miljonbelopp på spel. Vad hände egentligen hos lyxbilsjätten? En före detta chef på den svenska biltillverkaren Koenigsegg fick sparken förra året efter att ha bjudit in en representant från konkurrenten Porsche till fabriken i Ängelholm, skriver HD/Sydsvenskan. Händelsen har nu utvecklats till en rättslig …
Glöm elbilen: Den här dieselbilen är oslagbar
Med Mazdas nyare flaggskepp går en stor suv mot strömmen med en sexcylindrig dieselmotor. Nu avslöjas dess överraskande låga förbrukning. Det finns en del tester av den nyare Mazda CX-80 från europeiska motorjournalister. Vi har samlat deras åsikter och hittar en bil som de flesta tycker att fler borde köpa. Den stora suven, som är …
Men samtidigt som grönt ljus ges i Sverige, växer oron i USA över allvarliga brister i systemet.
Utredare tittar nu på miljontals bilar efter rapporter om att fordon struntar i trafikregler och orsakar olyckor.
Grönt ljus för tester i Sverige
Tesla har nyligen fått tillstånd från Transportstyrelsen att genomföra tester med sin självkörande mjukvara, FSD (Full Self-Driving), på svenska motor- och riksvägar, skriver Allt om elbil. Godkännandet omfattar tre fordon ägda av Tesla och tillåter körning på hela det statliga vägnätet.
Denna utveckling följer en intensiv kampanj av Tesla-ägaren Alexander Kristensen, som länge lobbat för dessa tester. Hans arbete har fått stor uppmärksamhet i sociala medier.
Testerna ska gälla för version 14 av FSD. Det är viktigt att understryka att mjukvaran, trots namnet, är ett så kallat nivå 2 semi-autonomt system – föraren måste alltid vara redo att ta över kontrollen direkt.
Vändningen: Biltillverkaren slog sitt eget historiska rekord
Biltillverkaren har rest sig efter en trög start. Med ett nytt historiskt leveransrekord och nästan en halv miljon bilar är vändningen ett faktum. Trots
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Massiv utredning i USA
Samtidigt som testerna kan dra igång här, har National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA inlett en omfattande utredning av FSD-systemet, som omfattar hela 2,88 miljoner bilar utrustade med tekniken, rapporterar Carscoops.
Myndigheten undersöker hur ofta och allvarligt FSD bryter mot trafiklagar och om dessa fel utgör en säkerhetsrisk. Utredningen kommer efter mer än 50 rapporter om trafikförseelser och en rad olyckor, varav flera lett till personskador.
Utredarna fokuserar på två huvudscenarier:
- Rödljus och stoppskyltar: Det finns 18 klagomål och en medierapport om att fordon med FSD inkopplat antingen inte har stannat vid rött ljus, inte stannat helt, eller inte korrekt identifierat trafikljusets status. I sex fall har bilar ignorerat rött ljus och krockat i korsningar, vilket resulterat i skador i fyra av fallen.
- Korsande av körfält: Man har funnit 22 rapporter där Teslabilar har kört över dubbla heldragna linjer, kört in i mötande trafik under eller efter en sväng, eller försökt köra åt fel håll trots varningsskyltar.
Totalt är myndigheterna medvetna om 58 incidenter kopplade till FSD. Dessa har resulterat i 14 olyckor eller bränder och 23 personskador.
Myndigheten kommer nu att bedöma hur snabbt förare hinner reagera och ta över när systemet agerar oväntat.
Teslas självkörning ifrågasätts – genialt eller livsfarligt experiment?
Teslas vision om självkörande bilar möter växande motstånd. Tekniska utmaningar hämmar utvecklingen samtidigt som bolaget ändrar prisstrategi. Efter en
Missa inte:
Putins drag efter ekonomiska krisen – nu ska rymden säljas ut. Realtid
Vi lever längre – men ohälsa bland unga ökar. News 55
Ladda eller inte ladda? Nya regler för elbilar vid laddstolpen. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Experten: Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension
Pensionsåldern avskaffas 1 januari 2026, och det får stora konsekvenser för din skatt, din pension och en rad andra viktiga faktorer för din ekonomi, berättar Dan Adolphson-Björck. Den 1 januari avskaffas Sveriges pensionsålder. Svensk pension var länge synonym med att fylla 65, men höjdes till 66 under de senaste åren. Istället införs den så kallade …
Ökade intäkter väntar i rapporterna – men se upp med två sektorer
Två tredjedelar av de största börsbolagen väntas leverera högre intäkter i rapporterna i år än 2024. Några bolag tros mångdubbla intäkterna men det finns också sektorer där samtliga bolag väntas backa. Det visar en sammanställning som Avanzas tidning Placera har gjort av vinstestimaten för 200 svenska börsbolag som följs av minst tre analytiker. Läs även: …
Storbankens varning: Guldpriset har slagit i taket
Ädelmetallerna guld, silver och platinum har rusat markant sedan årets början. Men nu kommer varning som menar att guldpriset har rusat klart. ”Guldrallyt under september–oktober kan ha nått sin trendmässiga topp,” skriver Deutsche Banks analytiker Michael Hsueh i en kommentar. ”Tidigare trendperioder har i genomsnitt varat i 19 dagar under de senaste tre åren. Den …
Rökelse, biomarkörer och snorkling – Maldiverna gör wellness på nytt sätt
Under en halmtakspaviljong på en privat ö i Maldiverna sitter en indisk läkare och tar pulsen på en gäst. Inte för att räkna slag per minut – utan för att läsa energier, obalanser och dolda mönster i livsrytmen. Välkommen till Four Seasons Landaa Giraavaru och deras nya wellnessprogram PraMa – en lyxig blandning av ayurvedisk …
Teslas jättesatsning: "FSD" rullar ut på svenska vägarna
Det uppmärksammade tillståndet för Tesla att testa sin självkörande mjukvara på svenska vägar har nyligen beviljats. Men samtidigt som grönt ljus ges i Sverige, växer oron i USA över allvarliga brister i systemet. Utredare tittar nu på miljontals bilar efter rapporter om att fordon struntar i trafikregler och orsakar olyckor. Grönt ljus för tester i …