Teslas jättesatsning: "FSD" rullar ut på svenska vägarna

Tesla har fått ok att testa deras fsd i Sverige. (Foto: Canva och Tesla)
Tesla har fått ok att testa deras fsd i Sverige. (Foto: Canva och Tesla)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Det uppmärksammade tillståndet för Tesla att testa sin självkörande mjukvara på svenska vägar har nyligen beviljats.

Men samtidigt som grönt ljus ges i Sverige, växer oron i USA över allvarliga brister i systemet.

Utredare tittar nu på miljontals bilar efter rapporter om att fordon struntar i trafikregler och orsakar olyckor.

Grönt ljus för tester i Sverige

Tesla har nyligen fått tillstånd från Transportstyrelsen att genomföra tester med sin självkörande mjukvara, FSD (Full Self-Driving), på svenska motor- och riksvägar, skriver Allt om elbil. Godkännandet omfattar tre fordon ägda av Tesla och tillåter körning på hela det statliga vägnätet.

Denna utveckling följer en intensiv kampanj av Tesla-ägaren Alexander Kristensen, som länge lobbat för dessa tester. Hans arbete har fått stor uppmärksamhet i sociala medier.

Testerna ska gälla för version 14 av FSD. Det är viktigt att understryka att mjukvaran, trots namnet, är ett så kallat nivå 2 semi-autonomt system – föraren måste alltid vara redo att ta över kontrollen direkt.

Massiv utredning i USA

Samtidigt som testerna kan dra igång här, har National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA inlett en omfattande utredning av FSD-systemet, som omfattar hela 2,88 miljoner bilar utrustade med tekniken, rapporterar Carscoops.

Myndigheten undersöker hur ofta och allvarligt FSD bryter mot trafiklagar och om dessa fel utgör en säkerhetsrisk. Utredningen kommer efter mer än 50 rapporter om trafikförseelser och en rad olyckor, varav flera lett till personskador.

Utredarna fokuserar på två huvudscenarier:

  • Rödljus och stoppskyltar: Det finns 18 klagomål och en medierapport om att fordon med FSD inkopplat antingen inte har stannat vid rött ljus, inte stannat helt, eller inte korrekt identifierat trafikljusets status. I sex fall har bilar ignorerat rött ljus och krockat i korsningar, vilket resulterat i skador i fyra av fallen.
  • Korsande av körfält: Man har funnit 22 rapporter där Teslabilar har kört över dubbla heldragna linjer, kört in i mötande trafik under eller efter en sväng, eller försökt köra åt fel håll trots varningsskyltar.

Totalt är myndigheterna medvetna om 58 incidenter kopplade till FSD. Dessa har resulterat i 14 olyckor eller bränder och 23 personskador.

Myndigheten kommer nu att bedöma hur snabbt förare hinner reagera och ta över när systemet agerar oväntat.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

