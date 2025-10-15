Teslas jättesatsning: "FSD" rullar ut på svenska vägarna

Men samtidigt som grönt ljus ges i Sverige, växer oron i USA över allvarliga brister i systemet.

Utredare tittar nu på miljontals bilar efter rapporter om att fordon struntar i trafikregler och orsakar olyckor.

Grönt ljus för tester i Sverige

Tesla har nyligen fått tillstånd från Transportstyrelsen att genomföra tester med sin självkörande mjukvara, FSD (Full Self-Driving), på svenska motor- och riksvägar, skriver Allt om elbil. Godkännandet omfattar tre fordon ägda av Tesla och tillåter körning på hela det statliga vägnätet.

Denna utveckling följer en intensiv kampanj av Tesla-ägaren Alexander Kristensen, som länge lobbat för dessa tester. Hans arbete har fått stor uppmärksamhet i sociala medier.

Testerna ska gälla för version 14 av FSD. Det är viktigt att understryka att mjukvaran, trots namnet, är ett så kallat nivå 2 semi-autonomt system – föraren måste alltid vara redo att ta över kontrollen direkt.