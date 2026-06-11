Nya greppet: Radiokanal för aggressiva bilförare

”Starka känslor i trafiken”

”Vi underskattar ofta hur starkt våra känslor påverkar oss i trafiken. När stress och irritation tar över försämras både omdöme och reaktionsförmåga”, säger Björn Hedensjö.

”Det fiffiga med musik är att den kan påverka oss utan att vi behöver göra något aktivt, vilket är precis vad vi behöver under stress.”

Christopher Constantien, marknadschef hos Folksam, konstaterar att bolagets undersökning visar att de flesta upplever irriterade och ilskna förare som ett stort problem i trafiken.

”Vi vet att många lyssnar på musik i bilen och att det påverkar humöret. Genom att kombinera forskning och musik vill vi erbjuda ett enkelt verktyg som kan göra skillnad i vardagen”, säger Constantien.

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”Det är inte konstigt att vi tappar humöret i bilen”, menar psykologen Björn Hedensjö som bidragit till Folksams radiokanal för aggressiva bilförare. (Foto: Pressbild)

42 procent skäms över sig själva

Det intressanta i undersökningen är att 81 procent av de svarande beskriver sig själv som lugna bilförare – samtidigt som 75 procent erkänner att de gjort åtminstone något aggressivt i trafiken det senaste året.

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Då är det kanske inte så konstigt att 42 procent av de svarande erkänner att de skäms över sitt aggressiva beteende som bilförare.

”Det är inte konstigt att vi tappar humöret i bilen. Det är en miljö där vi exponeras för andras misstag hela tiden, utan möjlighet att kommunicera eller reda ut situationen”, analyserar psykologen Björn Hedensjö.

”Bilen är en av de få platser där vi kan vara vårt sämsta jag utan att behöva möta konsekvenserna, vi skyller på alla andra och ingen kommer åt oss.”

Carmony Radio är uppbyggd kring tre körsituationer.

Den första är morgonruschen då kanalen erbjuder lugnare tempo, den andra monoton körning då man bjuder på mer aktiverande musik och den tredje för hög puls – situationer med intensiv trafik och kort tålamod då man distribuerar ”avväpnande musik”.

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