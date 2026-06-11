Tre av fyra tappar humöret bakom ratten. Nu lanseras en ny svensk radiokanal för aggressiva bilförare, som ska få oss att lugna ner oss.
Nya greppet: Radiokanal för aggressiva bilförare
Hastighet, alkohol och mobiltelefoner brukar lyftas som stora risker i trafiken. Den finns en annan som kan vara större; vårt beteende bakom ratten.
En ny undersökning från Folksam visar att aggressivitet och irritation är vanligt förekommande i trafiken.
Nästan hälften av alla svenska bilförare upplever aggressivt beteende från andra trafikanter varje vecka.
”Aggressivt beteende i trafiken är inte bara ett irritationsmoment, det innebär också en ökad risk att orsaka olyckor. När en förare blir arg eller stressad påverkas både omdömet och reaktionstiden, vilket kan leda till farliga situationer”, säger Folksams forskningschef Anders Kullgren.
”Genom att uppmärksamma frågan vill vi öka medvetenheten och i bästa fall minska den här typen av beteenden och därmed skapa en säkrare trafikmiljö.”
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Lugn musik för aggressiva förare
Nu vill Folksam dra sitt strå till stacken genom en digital radiokanal för aggressiva bilförare.
Folksam Carmony Radio ska göra det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Kanalen har tagits fram tillsammans med psykologen Björn Hedensjö och en kompositör.
Man har utgått från forskning om hur musik kan påverka stressnivåer, fokus och känsloreglering.
Musikens tempo och ljudbild anpassas efter trafikflödet under dagen, från rusningstrafik och splittrat fokus till monoton kvällskörning.
”Starka känslor i trafiken”
”Vi underskattar ofta hur starkt våra känslor påverkar oss i trafiken. När stress och irritation tar över försämras både omdöme och reaktionsförmåga”, säger Björn Hedensjö.
”Det fiffiga med musik är att den kan påverka oss utan att vi behöver göra något aktivt, vilket är precis vad vi behöver under stress.”
Christopher Constantien, marknadschef hos Folksam, konstaterar att bolagets undersökning visar att de flesta upplever irriterade och ilskna förare som ett stort problem i trafiken.
”Vi vet att många lyssnar på musik i bilen och att det påverkar humöret. Genom att kombinera forskning och musik vill vi erbjuda ett enkelt verktyg som kan göra skillnad i vardagen”, säger Constantien.
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42 procent skäms över sig själva
Det intressanta i undersökningen är att 81 procent av de svarande beskriver sig själv som lugna bilförare – samtidigt som 75 procent erkänner att de gjort åtminstone något aggressivt i trafiken det senaste året.
Då är det kanske inte så konstigt att 42 procent av de svarande erkänner att de skäms över sitt aggressiva beteende som bilförare.
”Det är inte konstigt att vi tappar humöret i bilen. Det är en miljö där vi exponeras för andras misstag hela tiden, utan möjlighet att kommunicera eller reda ut situationen”, analyserar psykologen Björn Hedensjö.
”Bilen är en av de få platser där vi kan vara vårt sämsta jag utan att behöva möta konsekvenserna, vi skyller på alla andra och ingen kommer åt oss.”
Carmony Radio är uppbyggd kring tre körsituationer.
Den första är morgonruschen då kanalen erbjuder lugnare tempo, den andra monoton körning då man bjuder på mer aktiverande musik och den tredje för hög puls – situationer med intensiv trafik och kort tålamod då man distribuerar ”avväpnande musik”.