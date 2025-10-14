Elbilarnas heliga graal – är superbatteriet närmare än vi tror?

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Genombrott i laboratoriet – men gigafabrikerna tvekar

Trots de tekniska genombrotten är det ett stort steg från att bygga en fungerande cell i ett laboratorium till att producera en miljon om dagen till en överkomlig kostnad. Forskare har funnit material som kan flytta litiumjoner snabbt nog, men produktionen är den stora flaskhalsen.

Många av de nya materialen är antingen extremt känsliga för luftfuktighet och kräver dyra, torra och kontrollerade fabriksmiljöer, eller är de sköra och svåra att tillverka med de effektiva “roll-to-roll”-metoder som används för dagens litiumjonbatterier.

Den ekonomiska utmaningen är också betydande.

Idag kostar litiumjonbatterier runt 1 270 svenska kronor per kilowattimme (omvandlat från 115 dollar per kilowattimme), och priset faller snabbt.

Solid-state batterier är fortfarande betydligt dyrare, och om tekniken inte kan skalas och göras konkurrenskraftig i pris, riskerar den att bli en nischprodukt för lyxbilar eller drönare.

Mercedes sätter räckviddsrekord med elbilarna

Samtidigt visar vissa tillverkare prov på den enorma potentialen. Mercedes-Benz genomförde en testkörning med en modifierad version av sin suv EQS och körde hela 1 205 kilometer på en enda laddning, och hade dessutom kvar ytterligare 137 kilometers räckvidd.

Detta är ett nytt rekord för solid state-batterier i en nästan produktionsklar bil.

Batteriet utvecklades i samarbete med Factorial Energy och deras FEST-teknologi, och testet visade att Mercedes kunde pressa in 25 procent mer energi i batteriet utan att öka bilens vikt eller storlek.

Mercedes-Benz siktar på att ha tekniken i serieproduktion före årtiondets slut.

Enklare är det nya bättre – även utan full solid state

Parallellt med utvecklingen av solid state arbetar biltillverkare med att optimera befintlig teknik.

Bilkoncernen Stellantis, som äger märken som Peugeot och Jeep, har tillsammans med batteriföretaget Saft utvecklat systemet IBIS (Intelligent Battery Integrated System).

Denna arkitektur tar bort den separata ombordladdaren och växelriktaren i elbilen genom att bygga in funktionaliteten direkt i batteriet, skriver Dagens PS.

IBIS-systemet, som testas i en prototyp av Peugeot E-3008, har visat på upp till 10 procent lägre energiförbrukning och har kunnat få ut 15 procent högre effekt ur samma batteri.

Dessutom minskar bilens totala vikt med cirka 40 kilo.

Genom att undvika flera omvandlingssteg mellan växelström (AC) och likström (DC) förbättras verkningsgraden i hela energicykeln, och laddtiden med en vanlig 7 kilowattladdbox minskade med 15 procent i testerna.

Framtiden i två faser

Experter delar ofta upp introduktionen av solid state-batterier i två faser:

Fas 1 (2027–2029): De första generationerna av solid state-batterier dyker upp i små volymer, i dyrare prestandabilar och nischmodeller. Priserna kommer fortfarande att vara höga.

De första generationerna av solid state-batterier dyker upp i små volymer, i dyrare prestandabilar och nischmodeller. Priserna kommer fortfarande att vara höga. Fas 2 (2030+): Om produktionsmetoderna kan skalas och kostnaderna sjunker, kommer tekniken att rullas ut i bredare skala, potentiellt även i mer prisvärda modeller.

Solid state-batterier är inte längre en dröm, men det är viktigt att se skillnaden mellan ett labbrotyp och en kostnadseffektiv massproduktion, skriver Dagens PS.

När den koden väl är knäckt, handlar det inte bara om längre räckvidd – utan om en av de största revolutionerna inom batteriteknologi sedan de uppladdningsbara batterierna blev vanliga.

