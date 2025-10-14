En teknisk revolution väntar. Superbatterier med extrem räckvidd lovas till 2027, men stora utmaningar i massproduktion återstår.
Elbilarnas heliga graal – är superbatteriet närmare än vi tror?
Glöm elbil - cykeln tar över
Elbilen må vara framtidens fordon, men just nu är det cyklarna som leder racet. Över hela världen växer cyklarna i rekordfart. Medan elbilarna fastnar i laddköer rullar cyklisterna förbi. Från Kanada till Köpenhamn tar två hjul över där bilen tappar fart. Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS Glöm elbilen – cykeln tar täten …
Provkörd: Ford Capri – den återuppstådna kultbilen
Ford har väckt liv i ett ikoniskt modellnamn, Ford capri, för sin senaste elbil, en coupé-suv som delar mycket teknik med sina släktingar från Volkswagen-koncernen. Frågan är om denna moderna tolkning lever upp till arvet eller om den bara är ytterligare en eldriven crossover i mängden. Vad som är tydligt är att den lyckas leverera …
Pekskärmar i bilen straffas i Euro NCAP:s tester
Bilvärlden står inför en stor förändring. De nya säkerhetskraven kan tvinga jättarna att skrota pekskärmar och återinföra fysiska knappar. Bilar blir ständigt säkrare och effektivare, men en trend har länge oroat många: den ökade användningen av pekskärmar för grundläggande funktioner. Detta har kritiserats för att distrahera förare och öka olycksrisken. En inflytelserik organisation sätter nu …
Sportbilen använder simulerad teknik för att rädda körglädjen
Att fylla tomrummet efter sportikonerna Audi TT och superbilen R8 är en uppgift som få biltillverkare skulle ta lätt på. Men det är precis vad Audi gör med sin Concept C. Denna helelektriska, tvåsitsiga roadster är mer än bara en designstudie. Den är det första konkreta manifestet för märkets nya strategiska inriktning och designfilosofi, som …
Räckviddsrekord – så bygger de framtidens batteri
Ett amerikanskt företag har utvecklat ett nytt batteri som ger elbilar rekordlång räckvidd. De har eliminerat onödiga delar. Ett amerikanskt företag har presenterat ett batterikoncept som kan dubblera räckvidden i dagens elbilar. Genom att bygga om batteriet från grunden hoppas man kunna knappa in på de asiatiska tillverkarnas enorma försprång, och i teorin möjliggöra en …
Solid-state batterier lovar en framtid med tusentals kilometer i räckvidd och supersnabb laddning, men bakom de optimistiska löftena döljer sig massiva tekniska och ekonomiska utmaningar.
Bilindustrin står inför en vändpunkt där nästa generations batteriteknik inte bara handlar om att vara bäst, utan om att kunna massproducera till ett konkurrenskraftigt pris.
Måste framtiden vänta? Toyota siktar på 2027 för elbilarna
Det solid-state batteri som länge kallats elbilarnas “heliga graal” står på tröskeln till kommersialisering, skriver Input.
Jätten Toyota är en av de mest framträdande aktörerna och har nyligen meddelat en ambitiös tidslinje: bolaget siktar på att lansera de första elbilarna med full solid state-batterier redan 2027 eller 2028.
Detta sker i samarbete med den japanska råvarugiganten Sumitomo Metal Mining, där fokus ligger på att utveckla “mycket hållbara katodmaterial” för att möjliggöra storskalig produktion.
Vad skiljer solid-state från dagens vanliga litiumjonbatterier?
I stället för flytande, brandfarliga elektrolyter, använder solid-state-tekniken fasta, superledande material. Denna enkla skillnad gör batterierna säkrare, mer kompakta och potentiellt mer energitäta, vilket kan ge en räckvidd på upp till 1 000 kilometer och en laddningstid på under 10 minuter.
Genombrott i laboratoriet – men gigafabrikerna tvekar
Trots de tekniska genombrotten är det ett stort steg från att bygga en fungerande cell i ett laboratorium till att producera en miljon om dagen till en överkomlig kostnad. Forskare har funnit material som kan flytta litiumjoner snabbt nog, men produktionen är den stora flaskhalsen.
Många av de nya materialen är antingen extremt känsliga för luftfuktighet och kräver dyra, torra och kontrollerade fabriksmiljöer, eller är de sköra och svåra att tillverka med de effektiva “roll-to-roll”-metoder som används för dagens litiumjonbatterier.
Den ekonomiska utmaningen är också betydande.
Idag kostar litiumjonbatterier runt 1 270 svenska kronor per kilowattimme (omvandlat från 115 dollar per kilowattimme), och priset faller snabbt.
Solid-state batterier är fortfarande betydligt dyrare, och om tekniken inte kan skalas och göras konkurrenskraftig i pris, riskerar den att bli en nischprodukt för lyxbilar eller drönare.
Mercedes sätter räckviddsrekord med elbilarna
Samtidigt visar vissa tillverkare prov på den enorma potentialen. Mercedes-Benz genomförde en testkörning med en modifierad version av sin suv EQS och körde hela 1 205 kilometer på en enda laddning, och hade dessutom kvar ytterligare 137 kilometers räckvidd.
Detta är ett nytt rekord för solid state-batterier i en nästan produktionsklar bil.
Batteriet utvecklades i samarbete med Factorial Energy och deras FEST-teknologi, och testet visade att Mercedes kunde pressa in 25 procent mer energi i batteriet utan att öka bilens vikt eller storlek.
Mercedes-Benz siktar på att ha tekniken i serieproduktion före årtiondets slut.
Enklare är det nya bättre – även utan full solid state
Parallellt med utvecklingen av solid state arbetar biltillverkare med att optimera befintlig teknik.
Bilkoncernen Stellantis, som äger märken som Peugeot och Jeep, har tillsammans med batteriföretaget Saft utvecklat systemet IBIS (Intelligent Battery Integrated System).
Denna arkitektur tar bort den separata ombordladdaren och växelriktaren i elbilen genom att bygga in funktionaliteten direkt i batteriet, skriver Dagens PS.
IBIS-systemet, som testas i en prototyp av Peugeot E-3008, har visat på upp till 10 procent lägre energiförbrukning och har kunnat få ut 15 procent högre effekt ur samma batteri.
Dessutom minskar bilens totala vikt med cirka 40 kilo.
Genom att undvika flera omvandlingssteg mellan växelström (AC) och likström (DC) förbättras verkningsgraden i hela energicykeln, och laddtiden med en vanlig 7 kilowattladdbox minskade med 15 procent i testerna.
Framtiden i två faser
Experter delar ofta upp introduktionen av solid state-batterier i två faser:
- Fas 1 (2027–2029): De första generationerna av solid state-batterier dyker upp i små volymer, i dyrare prestandabilar och nischmodeller. Priserna kommer fortfarande att vara höga.
- Fas 2 (2030+): Om produktionsmetoderna kan skalas och kostnaderna sjunker, kommer tekniken att rullas ut i bredare skala, potentiellt även i mer prisvärda modeller.
Solid state-batterier är inte längre en dröm, men det är viktigt att se skillnaden mellan ett labbrotyp och en kostnadseffektiv massproduktion, skriver Dagens PS.
När den koden väl är knäckt, handlar det inte bara om längre räckvidd – utan om en av de största revolutionerna inom batteriteknologi sedan de uppladdningsbara batterierna blev vanliga.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elbilarnas heliga graal – är superbatteriet närmare än vi tror?

En teknisk revolution väntar. Superbatterier med extrem räckvidd lovas till 2027, men stora utmaningar i massproduktion återstår. Solid-state batterier lovar en framtid med tusentals kilometer i räckvidd och supersnabb laddning, men bakom de optimistiska löftena döljer sig massiva tekniska och ekonomiska utmaningar. Bilindustrin står inför en vändpunkt där nästa generations batteriteknik inte bara handlar om
