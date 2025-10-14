Läkarens nya makt över ditt körkort – kraven som måste uppfyllas

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Transportstyrelsens nya krav för återkallelse

Transportstyrelsen ändrade i juli reglerna efter kritik mot den tidigare strikta tolkningen. Myndigheten konstaterar att “Ett fåtal förhöjda PEth-värden är ensamt otillräckligt för att konstatera ett alkoholbruk som gör att körkort skall återkallas.”

De uppdaterade nationella reglerna föreslår att diagnosen “missbruk” tas bort och ersätts med andra krav. För återkallelse kommer det att krävas att personen har ett “skadligt bruk” eller en överkonsumtion av alkohol som inte är tillfällig.

Dessutom måste personen uppfylla minst ett av tre medicinska kriterier:

Bristande kontroll över sin alkoholkonsumtion.

Nedsättning av kognitiva funktioner.

Alkoholabstinens eller behov av att dricka alkohol för att undvika abstinens.

Enligt Transportstyrelsen förtydligar detta när en person är medicinskt olämplig för körkort och bedömningen är att förändringen kommer att innebära färre körkortsåterkallelser inom detta område.

Läkares roll och andra tecken

Strandell understryker att läkare måste se andra tecken hos patienten utöver PEth-värdena.

“Man måste se andra tecken hos patienten som exempelvis grav leverpåverkan, leversvikt. Svårigheter att komma ihåg saker eller skadligt bruk. Om alkoholintaget har påverkat relationer, familjen eller möjligheten att arbeta. Det är skadligt bruk,” säger Strandell.

Om vården konstaterar skadligt bruk behöver åtgärder vidtas, även om det inte handlar om körkortet. Vården kan då göra en muntlig överenskommelse med patienten om att avstå från att dricka och sedan följa upp för att säkerställa att alkoholkonsumtionen minskar.

