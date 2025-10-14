Region Örebro län uppdaterar nu sina riktlinjer för PEth-prover till primärvårdens läkare, efter att Transportstyrelsen i juli ändrat sina nationella regler.
Läkarens nya makt över ditt körkort – kraven som måste uppfyllas
Detta sker efter en intensiv debatt om körkortsåterkallelser.
Stärkt rättssäkerhet med nya bedömningar
Förändringen i Region Örebro län kommer efter en omdiskuterad debatt i våras som fokuserade på PEth-prover och dess koppling till indragna körkort, skriver SVT.
Tidigare kunde enbart två förhöjda PEth-värden vara tillräckligt för att bedöma riskbruk av alkohol och därmed leda till återkallelse av körkort.
Distriktsläkaren Björn Strandell kommenterar de nya riktlinjerna: “Nu gör vi en mer samlad bedömning som ger mer rättssäkerhet.”
De nya regionala riktlinjerna kommuniceras ut till läkarna i oktober.
Vi reder ut det omstridda alkoholtestet (PEth)
Tusentals svenska medborgare kan ha drabbats av orättvisa beslut efter att Transportstyrelsen använt ett omstritt blodprov, PEth, för att bedöma deras
Transportstyrelsens nya krav för återkallelse
Transportstyrelsen ändrade i juli reglerna efter kritik mot den tidigare strikta tolkningen. Myndigheten konstaterar att “Ett fåtal förhöjda PEth-värden är ensamt otillräckligt för att konstatera ett alkoholbruk som gör att körkort skall återkallas.”
De uppdaterade nationella reglerna föreslår att diagnosen “missbruk” tas bort och ersätts med andra krav. För återkallelse kommer det att krävas att personen har ett “skadligt bruk” eller en överkonsumtion av alkohol som inte är tillfällig.
Dessutom måste personen uppfylla minst ett av tre medicinska kriterier:
- Bristande kontroll över sin alkoholkonsumtion.
- Nedsättning av kognitiva funktioner.
- Alkoholabstinens eller behov av att dricka alkohol för att undvika abstinens.
Enligt Transportstyrelsen förtydligar detta när en person är medicinskt olämplig för körkort och bedömningen är att förändringen kommer att innebära färre körkortsåterkallelser inom detta område.
PETH-tester underkänns – dom kan ge körkortet tillbaka
En dom från Kammarrätten belyser nu de omtvistade Peth-testerna, som använts av Transportstyrelsen för att bedöma alkoholkonsumtion. Beslutet sätter fokus
Läkares roll och andra tecken
Strandell understryker att läkare måste se andra tecken hos patienten utöver PEth-värdena.
“Man måste se andra tecken hos patienten som exempelvis grav leverpåverkan, leversvikt. Svårigheter att komma ihåg saker eller skadligt bruk. Om alkoholintaget har påverkat relationer, familjen eller möjligheten att arbeta. Det är skadligt bruk,” säger Strandell.
Om vården konstaterar skadligt bruk behöver åtgärder vidtas, även om det inte handlar om körkortet. Vården kan då göra en muntlig överenskommelse med patienten om att avstå från att dricka och sedan följa upp för att säkerställa att alkoholkonsumtionen minskar.
Chaufförer i chock efter smygtest – körkortet ryker direkt
Ett växande antal svenskar drabbas av mardrömssituationen: att bli av med körkortet efter ett omstritt blodprov. Jurister larmar nu om att rättssäkerheten
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
