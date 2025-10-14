Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Läkarens nya makt över ditt körkort – kraven som måste uppfyllas

Nu har man bestämt hur man ska gå tillväga med dessa PETH-tester. (Foto: Canva och Transportstyrelsen)
Nu har man bestämt hur man ska gå tillväga med dessa PETH-tester. (Foto: Canva och Transportstyrelsen)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Region Örebro län uppdaterar nu sina riktlinjer för PEth-prover till primärvårdens läkare, efter att Transportstyrelsen i juli ändrat sina nationella regler.

Detta sker efter en intensiv debatt om körkortsåterkallelser.

Stärkt rättssäkerhet med nya bedömningar

Förändringen i Region Örebro län kommer efter en omdiskuterad debatt i våras som fokuserade på PEth-prover och dess koppling till indragna körkort, skriver SVT.

Tidigare kunde enbart två förhöjda PEth-värden vara tillräckligt för att bedöma riskbruk av alkohol och därmed leda till återkallelse av körkort.

Distriktsläkaren Björn Strandell kommenterar de nya riktlinjerna: “Nu gör vi en mer samlad bedömning som ger mer rättssäkerhet.”

De nya regionala riktlinjerna kommuniceras ut till läkarna i oktober.

Transportstyrelsens nya krav för återkallelse

Transportstyrelsen ändrade i juli reglerna efter kritik mot den tidigare strikta tolkningen. Myndigheten konstaterar att “Ett fåtal förhöjda PEth-värden är ensamt otillräckligt för att konstatera ett alkoholbruk som gör att körkort skall återkallas.”

De uppdaterade nationella reglerna föreslår att diagnosen “missbruk” tas bort och ersätts med andra krav. För återkallelse kommer det att krävas att personen har ett “skadligt bruk” eller en överkonsumtion av alkohol som inte är tillfällig.

Dessutom måste personen uppfylla minst ett av tre medicinska kriterier:

  • Bristande kontroll över sin alkoholkonsumtion.
  • Nedsättning av kognitiva funktioner.
  • Alkoholabstinens eller behov av att dricka alkohol för att undvika abstinens.

Enligt Transportstyrelsen förtydligar detta när en person är medicinskt olämplig för körkort och bedömningen är att förändringen kommer att innebära färre körkortsåterkallelser inom detta område.

Läkares roll och andra tecken

Strandell understryker att läkare måste se andra tecken hos patienten utöver PEth-värdena.

“Man måste se andra tecken hos patienten som exempelvis grav leverpåverkan, leversvikt. Svårigheter att komma ihåg saker eller skadligt bruk. Om alkoholintaget har påverkat relationer, familjen eller möjligheten att arbeta. Det är skadligt bruk,” säger Strandell.

Om vården konstaterar skadligt bruk behöver åtgärder vidtas, även om det inte handlar om körkortet. Vården kan då göra en muntlig överenskommelse med patienten om att avstå från att dricka och sedan följa upp för att säkerställa att alkoholkonsumtionen minskar.

BlodKörkortLäkareTransportstyrelsen
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

