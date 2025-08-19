Elbilsboomen kan få en oväntad vändning i Norge

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Politiken har varit effektiv

Elbilspolitiken har visat sig vara mycket effektiv för att påskynda omställningen. Det finns nu över 800 000 elbilar på norska vägar. Trots detta återstår fortfarande nästan 2 miljoner bensin- och dieseldrivna bilar.

Enligt den norska regeringens klimatrapport beräknas hela personbilsparken vara utsläppsfri i början av 2040-talet, om omställningstakten fortsätter som idag. Sødal menar att politikerna riskerar att stoppa den positiva utvecklingen om de återgår till en tid då bilavgifter var en stor statlig inkomstkälla.

Han nämner en nyligen hållen partiledardebatt där det diskuterades att avskaffa förmånerna för elbilar och höja avgifterna.

Förslaget som kan leda till en förändrad bilmarknad

NAF anser att Norge bör utnyttja möjligheten att behålla momsfriheten för elbilar fram till slutet av 2026. “Vi förväntar oss att den nuvarande politiken, där moms enbart tas ut på belopp över 500 000 norska kronor (motsvarande cirka 500 000 svenska kronor), fortsätter fram till 2026”, säger Sødal.

Denna tid bör enligt NAF användas för att se över och utforma ett nytt bilavgiftssystem. En abrupt förändring till full moms på elbilar bör undvikas. En stegvis införande av moms rekommenderas istället.

Sødal menar att det är hög tid att se på bilavgiftssystemet med nya ögon.

“Låga avgifter kommer att vara avgörande för att fortsätta omställningen av bilparken. Därför måste politikerna ha på sig klimatglasögonen och inte finansglasögonen när framtidens bilavgiftssystem utformas”, avslutar han.

