Elbilsboomen kan få en oväntad vändning i Norge

Är elbilsdrömmen slut för norrmännen? (Foto: Canva)
Är elbilsdrömmen slut för norrmännen? (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

I Norge höjs röster för att behålla dagens elbilssubventioner. Nu kan nya skatter göra framtida elbilsköp mycket dyrare.

Elbilar har blivit normen för nybilsförsäljning i Norge, vilket skapat en het debatt kring framtida bilavgifter. Nu höjs röster för att regeringen ska agera med försiktighet och se bortom korta valcykler när de utformar en ny strategi för beskattning av motorfordon.

Expertens varning inför politikens nästa steg i Norge

Med en nybilsförsäljning som nästan helt domineras av elbilar väcks frågan om hur statens intäkter från bilförsäljningen ska säkras. Nils Sødal, senior kommunikationsrådgivare på NAF, Norges Automobil-Forbund, uppmanar nu politikerna att ‘ha is i magen’ och inte falla för frestelsen att finansiera vallöften genom att öka bilisternas börda.

Nils Sødal, senior kommunikationsrådgivare på NAF. (Foto: NAF)
Nils Sødal, senior kommunikationsrådgivare på NAF. (Foto: NAF)

Han understryker att en fortsatt låg beskattning är avgörande för att driva omställningen av bilparken. Politikerna uppmanas att prioritera klimatpolitiken framför kortsiktiga ekonomiska vinster, när framtidens bilavgiftssystem ska utformas.

Politiken har varit effektiv

Elbilspolitiken har visat sig vara mycket effektiv för att påskynda omställningen. Det finns nu över 800 000 elbilar på norska vägar. Trots detta återstår fortfarande nästan 2 miljoner bensin- och dieseldrivna bilar.

Enligt den norska regeringens klimatrapport beräknas hela personbilsparken vara utsläppsfri i början av 2040-talet, om omställningstakten fortsätter som idag. Sødal menar att politikerna riskerar att stoppa den positiva utvecklingen om de återgår till en tid då bilavgifter var en stor statlig inkomstkälla.

Han nämner en nyligen hållen partiledardebatt där det diskuterades att avskaffa förmånerna för elbilar och höja avgifterna.

Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer

Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en

Förslaget som kan leda till en förändrad bilmarknad

NAF anser att Norge bör utnyttja möjligheten att behålla momsfriheten för elbilar fram till slutet av 2026. “Vi förväntar oss att den nuvarande politiken, där moms enbart tas ut på belopp över 500 000 norska kronor (motsvarande cirka 500 000 svenska kronor), fortsätter fram till 2026”, säger Sødal.

Denna tid bör enligt NAF användas för att se över och utforma ett nytt bilavgiftssystem. En abrupt förändring till full moms på elbilar bör undvikas. En stegvis införande av moms rekommenderas istället.

Sødal menar att det är hög tid att se på bilavgiftssystemet med nya ögon.

“Låga avgifter kommer att vara avgörande för att fortsätta omställningen av bilparken. Därför måste politikerna ha på sig klimatglasögonen och inte finansglasögonen när framtidens bilavgiftssystem utformas”, avslutar han.

Elbilen populärare än någonsin – med ett stort undantag

Elbilsmarknaden står inför en rad utmaningar, men globalt sett fortsätter försäljningen att öka i en imponerande takt. I Nordamerika har tillväxten varit

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

