Nytt regelpaket från EU – export av krockade bilar stoppas

Läs mer: 79 miljoner nya bilar 2025 – men Sverige backar

Nu vill EU täppa till flera luckor i systemet. I ett nytt regelpaket, som nyligen fått grönt ljus i parlamentet, skärps kraven på hur uttjänta fordon hanteras – samtidigt som ansvaret flyttas tyngre mot biltillverkarna.

Krav på intyg vid export

Vid försäljning av begagnade bilar mellan EU-länder måste företag kunna visa att fordonet inte är ett uttjänt fordon (ELV, End-of-Life Vehicle), eller alternativt kunna uppvisa ett giltigt trafiksäkerhets- eller besiktningsintyg.

För privatpersoner blir reglerna något mer förlåtande. Om bilen klassats som en total ekonomisk förlust hos försäkringsbolaget – till exempel efter en allvarlig krock – räcker det med ett av intygen vid en eventuell exportaffär. Samma sak gäller vid försäljning som sker uteslutande via en onlineplattform.

Samtidigt skärps kontrollen av fordon som inte längre anses trafiksäkra, där export utanför EU i praktiken förbjuds.

Läs mer: Så skärps reglerna för husbilar i sommar