Ett nytt EU-regelpaket skärper kraven på bilindustrin rejält – och väntas samtidigt göra fordonsexporten mer omständlig, både för företag och privatpersoner.
Nytt regelpaket från EU – export av krockade bilar stoppas
Varje år når miljontals bilar slutet på sin livscykel i EU. Det handlar om omkring 6,5 miljoner fordon som behöver tas omhand, demonteras eller återvinnas.
Läs mer: 79 miljoner nya bilar 2025 – men Sverige backar
Nu vill EU täppa till flera luckor i systemet. I ett nytt regelpaket, som nyligen fått grönt ljus i parlamentet, skärps kraven på hur uttjänta fordon hanteras – samtidigt som ansvaret flyttas tyngre mot biltillverkarna.
Krav på intyg vid export
Vid försäljning av begagnade bilar mellan EU-länder måste företag kunna visa att fordonet inte är ett uttjänt fordon (ELV, End-of-Life Vehicle), eller alternativt kunna uppvisa ett giltigt trafiksäkerhets- eller besiktningsintyg.
För privatpersoner blir reglerna något mer förlåtande. Om bilen klassats som en total ekonomisk förlust hos försäkringsbolaget – till exempel efter en allvarlig krock – räcker det med ett av intygen vid en eventuell exportaffär. Samma sak gäller vid försäljning som sker uteslutande via en onlineplattform.
Samtidigt skärps kontrollen av fordon som inte längre anses trafiksäkra, där export utanför EU i praktiken förbjuds.
Tillverkarna får notan
Tre år efter att reglerna börjar gälla införs också ett utökat producentansvar. Det innebär att biltillverkarna får ta en större del av kostnaden för insamling och behandling av uttjänta fordon inom EU.
Samtidigt ställs nya designkrav på framtidens bilar. De ska byggas för att enklare kunna demonteras, så att fler komponenter kan återvinnas.
Materialkraven skruvas också upp. Nya bilar ska innehålla minst 15 procent återvunnen plast inom sex år och 25 procent inom tio år. Av detta ska minst 20 procent komma från material återvunnet från uttjänta fordon.
På sikt väntas EU gå vidare med liknande krav även för andra material som stål, aluminium och magnesium.
Regelpaketet ska först passera EU-rådet, och kan gå i laga kraft 24 månader efter det godkännandet.