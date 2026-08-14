Den brittiska regeringen meddelar nu att man ska se över kraven på elbilar och sänka de nationella målen för omställningen.
Omsvängning: Britterna sänker målen för elbilar
Försäljningsmålen för elbilar i Storbritannien kan komma att sänkas, sedan regeringen inlett en ny översyn efter växande påtryckningar från tillverkare och återförsäljare.
Regeringen säger att man vill ha synpunkter från biltillverkare, underleverantörer och företag inom laddinfrastruktur.
Det man söker synpunkter på är planerna på att mjuka upp de ambitiösa planerna om att fasa ut försäljningen av bensin- och hybridbilar till år 2035.
Enligt nu gällande plan måste 80 procent av nybilsförsäljningen utgöras av år 2030.
Det här är en av ambitiös plan, men nu vacklar regeringen. I nya planer som presenterats denna fredag, föreslår regeringen att målet sänks till 50 procent, efter en rad varningar från bilbranschen.
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Larmet: Kraven avskräcker
Biltillverkare och återförsäljare har larmat om att de stegvis skärpta kraven riskerar att avskräcka från investeringar och tvinga företag att sälja fordon med förlust.
”Det är rätt att vi ser över målen för att säkerställa att de är praktiskt genomförbara och stöttar brittisk industri”, säger transportminister Heidi Alexander hos City AM.
”Slutmålet är oförändrat men vi måste få med oss näringslivet på resan, och det är precis vad vi gör i dag genom att se till att industrin får vara med och utforma vägen dit.”
Branschorganisationen Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT, har tidigare sagt att policyn, som tvingar biltillverkare att sälja en större andel elbilar för varje år, ligger ”före marknadens efterfrågan” och att den snarast behöver mildras.
Stellantis stängde fabrik
År 2024 pekade Stellantis ut policyn som en avgörande orsak till beslutet att stänga en fabrik för skåpbilstillverkning i Luton.
Vid den tidpunkten varnade företaget för att ”all Stellantis-produktion i Storbritannien skulle kunna upphöra” om reglerna, införda av Boris Johnsons konservativa regering,
I ett branschuttalande från återförsäljare beskrivs den nya översynen som ”högst nödvändig för att återupprätta förtroendet för Storbritanniens övergång till elfordon”.
”Det har länge stått klart att övergången till elfordon inte kan ske enbart genom regleringar och mål, utan kräver ett praktiskt samarbete mellan staten, industrin och konsumenterna för att skapa förutsättningar som gör det möjligt för människor att byta fordon”, tillägger de.
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Står fast vid omställning
Regeringen säger att man står fast vid löftet om att förbjuda försäljning av rena bensinbilar efter 2030.
Man öppnar dock för att biltillverkare ska kunna sälja en större andel hybridfordon. Tidsplanen för att fasa ut all försäljning av hybridbilar till 2035 ligger dock kvar.
Mike Hawes, vd för SMMT, var nöjd med regeringens omsvängning.
”Detta innebär en kommersiellt hållbar omställning som främjar brittisk konkurrenskraft, investeringar och jobb, samtidigt som den ger bilister fler valmöjligheter och bättre priser”, säger han.