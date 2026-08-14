Omsvängning: Britterna sänker målen för elbilar

Regeringen säger att man vill ha synpunkter från biltillverkare, underleverantörer och företag inom laddinfrastruktur.

Det man söker synpunkter på är planerna på att mjuka upp de ambitiösa planerna om att fasa ut försäljningen av bensin- och hybridbilar till år 2035.

Enligt nu gällande plan måste 80 procent av nybilsförsäljningen utgöras av år 2030.

Det här är en av ambitiös plan, men nu vacklar regeringen. I nya planer som presenterats denna fredag, föreslår regeringen att målet sänks till 50 procent, efter en rad varningar från bilbranschen.

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Larmet: Kraven avskräcker

Biltillverkare och återförsäljare har larmat om att de stegvis skärpta kraven riskerar att avskräcka från investeringar och tvinga företag att sälja fordon med förlust.

”Det är rätt att vi ser över målen för att säkerställa att de är praktiskt genomförbara och stöttar brittisk industri”, säger transportminister Heidi Alexander hos City AM.

”Slutmålet är oförändrat men vi måste få med oss ​​näringslivet på resan, och det är precis vad vi gör i dag genom att se till att industrin får vara med och utforma vägen dit.”

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Branschorganisationen Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT, har tidigare sagt att policyn, som tvingar biltillverkare att sälja en större andel elbilar för varje år, ligger ”före marknadens efterfrågan” och att den snarast behöver mildras.

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