Så skärps reglerna för husbilar i sommar

Tillverkare kan därmed inte längre erbjuda enklare modeller utan säkerhets- och förarassistanssystem.

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Detta måste nyregistrerade husbilar ha

Bland de system som nu blir standard finns annat intelligent hastighetsassistans, automatisk nödbroms, filhållningsassistans, trötthetsvarnare samt krav på förbättrad cybersäkerhet i fordonens mjukvara.

Syftet är att minska olyckor och öka trafiksäkerheten, men förändringarna innebär också en tydlig teknisk uppgradering av hela fordonsflottan.

En effekt av de nya kraven är att husbilar blir dyrare att producera. Enligt tyska medier kan merkostnaden ligga på mer än tiotusen kronor per fordon, vilket i sin tur påverkar nybilspriserna för konsumenter. Det handlar dock inte om en separat avgift, utan om att tekniken byggs in i grundpriset.

För tunga husbilar över 3,5 ton gäller andra krav. På grund av sämre sikt ska dessa fordon vara utrustade med ett dödvinkelinformationssystem och ett kollisionsvarningssystem. Systemen varnar aktivt föraren om fotgängare eller cyklister befinner sig i farozonen bredvid eller framför fordonet vid svängning eller acceleration.

Då gäller B-körkortet upp till 4,2 ton

Dagens PS har tidigare skrivit om nya körkortsregler som är på gång, däribland viktutökningen av B-körkortet.

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Från och med 26 november 2028 kommer förare som haft sitt B-körkort i minst två år ha möjlighet att köra fordon med en totalvikt om högst 4250 kg. Villkoret är dock att fordonet måste drivas av alternativa bränslen, exempelvis el eller biogas.

Efter att ha genomfört ett godkänt prov ska förare också få koppla på en släpvagn, förutsatt att hela ekipagets totalvikt inte överstiger 5000 kg.

För husbilar gäller viktutökningen inte automatiskt. Förare med endast B-körkort som vill köra husbilar med en totalvikt om maximalt 4250 kg behöver avlägga prov eller gå en speciell utbildning.