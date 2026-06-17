79 miljoner nya bilar 2025 – men Sverige backar

Kinas massiva produktionsökning har varit drivande i att också de globala siffrorna ökat. 2025 producerades drygt 79 miljoner bilar, procentuellt sett är det en blygsammare ökning än Kinas: 4 procent.

Läs mer: Här stoppar Tyskland ”fri fart” på autobahn

EU:s biltillverkning stod för lite mer än en åttondel av de 79 miljoner nya bilarna, Tyskland drog ett jättelass men också Spanien, Tjeckien och Slovakien producerade mer än en miljon bilar var.

Siffrorna på hemmaplan är mer modesta, och kanske lite alarmerande. Sverige producerade 247 972 bilar förra året, vilket är ungefär 13 procent färre än både 2023 och 2024.

Läs mer: Han testkörde Volvos självkörande XC90 – köpte sen en Tesla

Värst presterade dock Italien, som såg en minskning med 43 procent jämfört med 2023. I fjol producerade landet 237 975 bilar.

Så många bilar går till skroten

Beräkningar från Eurostat säger att drygt fyra miljoner bilar går i graven varje år inom EU:s gränser. Den senaste statistiken kommer från 2023, och då landade totalen på 4 265 000 skrotade bilar.

Sverige stod för 134 177 av dem.

ANNONS

Uppgifter från tyska källor säger dock att upp till en tredjedel av EU:s bilar når sitt slutskede utanför kontrollorganens insyn, då handlar det om olagliga exporter eller dumpningar.

Exakta skrotningssiffror för ett globalt perspektiv är inte helt lätt att hitta, men uppskattningar säger att det handlar om cirka 40 miljoner bilar per år som når slutet på sin livslängd.

Läs mer: Nya greppet: Radiokanal för aggressiva bilförare