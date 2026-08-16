Trängselskatten blir högre för passage in och ut från Stockholm och ribban för hur många gånger bilister kan få betala avgiften per dygn höjs.
Nu höjs biltullarna i Stockholm – så mycket dyrare blir det
I Stockholm läggs trängselskatt på alla andra kostnader som bilister har för exempelvis försäkring, bränsle och service.
Det är inte gratis att köra in och ut ur huvudstaden. Den som passerar strategiskt utplacerade betalstationer tvingas betala en avgift. Det gäller även vid Essingeledens passager.
Det här vet alla som har bil och måste ta sig till och från Stockholms innerstad. Det nya är att det nu blir dyrare.
Trängselskatten höjdes redan i lördags, den 15 augusti, men det är först på måndagen höjningen träder i kraft i praktiken eftersom ingen trängselskatt tas ut på lördagar och söndagar, konstaterar Nyheter24 som tar upp ämnet.
Det slipper inte undan pålagan
Det är Transportstyrelsen som administrerar och driver in trängselskatten, som sedan går in i statskassan för att finansera bland annat vägbyggen och kollektivtrafik.
Alla betalstationer har en kamera som fotograferar bilens registreringsskylt. Bilisten får sedan betala avgiften varje månad.
Trängselskatten är uppdelad i hög- och lågsäsong och mellan den 1 mars och fram till midsommarafton är det högsäsong, enligt Transportstyrelsen.
Lågsäsongen börjar den 15 augusti och pågår till den 30 november och resten av tiden på året räknas som lågsäsong.
Det avgör hur hög avgiften blir
När straffavgiften för bilister nu höjs hänger det på hur ofta och när på dygnet du kör in och ut från Stockholms innerstad, samt var du kör.
I dag är avgiften 35 kronor mellan klockan 07 och 08.29 under lågsäsong. Under högsäsong är beloppet 45 kronor samma tid, och det gäller även under rusningstid på eftermiddagen, mellan klockan 16 och 17.29 för att vara exakt.
Avgiften stiger samtidigt flera andra tider på dygnet, exempelvis mellan 06.30 och 06.59, med fem kronor till 30 kronor – från 25 kronor.
Då är biltullen kvar på 11 kronor
Tiden ligger dock fast och ändras inte överhuvud taget mellan 09.30 och 14.59. Då är avgiften kvar på 11 kronor, även under högsäsong.
Trafikerar du Essingeleden höjs avgiften från 30 kronor till 40 kronor mellan klockan 07 och 08.29, liksom mellan klockan 16 och 17.29.
Mellan klockan 06.30 och 06.59 höjs beloppet från 22 till 27 kronor.
Nu höjs även dygnsbeloppet
Bra att känna till är att taket för hur mycket trängselskatt du kan få på ett dygn höjs. Under lågsäsong är maxbeloppet 105 kronor per bil och dag, men när högsäsongen börjar höjs det till 135 kronor.
Den som tar sitt fordon in och ut från Stockholm under en och samma dag får alltså betala upp till 30 kronor mer per dag under lågsäsong.
Under hela hösten gäller högsäsongens nivåer för den som kör i eller förbi Stockholm.
Läs mer: Stockholm: Trängselskatten höjs med nästan 30 procent DagensPS
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