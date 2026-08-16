Nu höjs biltullarna i Stockholm – så mycket dyrare blir det

Det avgör hur hög avgiften blir

När straffavgiften för bilister nu höjs hänger det på hur ofta och när på dygnet du kör in och ut från Stockholms innerstad, samt var du kör.

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I dag är avgiften 35 kronor mellan klockan 07 och 08.29 under lågsäsong. Under högsäsong är beloppet 45 kronor samma tid, och det gäller även under rusningstid på eftermiddagen, mellan klockan 16 och 17.29 för att vara exakt.

Avgiften stiger samtidigt flera andra tider på dygnet, exempelvis mellan 06.30 och 06.59, med fem kronor till 30 kronor – från 25 kronor.

Då är biltullen kvar på 11 kronor

Tiden ligger dock fast och ändras inte överhuvud taget mellan 09.30 och 14.59. Då är avgiften kvar på 11 kronor, även under högsäsong.

Trafikerar du Essingeleden höjs avgiften från 30 kronor till 40 kronor mellan klockan 07 och 08.29, liksom mellan klockan 16 och 17.29.

Mellan klockan 06.30 och 06.59 höjs beloppet från 22 till 27 kronor.

Nu höjs även dygnsbeloppet

Bra att känna till är att taket för hur mycket trängselskatt du kan få på ett dygn höjs. Under lågsäsong är maxbeloppet 105 kronor per bil och dag, men när högsäsongen börjar höjs det till 135 kronor.

Den som tar sitt fordon in och ut från Stockholm under en och samma dag får alltså betala upp till 30 kronor mer per dag under lågsäsong.

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Under hela hösten gäller högsäsongens nivåer för den som kör i eller förbi Stockholm.

Läs mer: Stockholm: Trängselskatten höjs med nästan 30 procent DagensPS

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