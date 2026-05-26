Trafikverket jobbar flitigt med de svenska vägarna, men för den som kör långt kan vägarbetena vara frustrerande. Här samlar vi ett urval av de vägarbeten som Trafikverket meddelat att de genomför under 2026.
Här jobbar Trafikverket – undvik flaskhalsarna
Trafikverket gör en historisk satsning på de svenska vägarna och under 2026 kommer flera stora vägarbeten genomföras.
För den som planerar långfärd på sommarsemestern innebär det dock en hel del information att ha koll på. Vissa stora vägarbeten pågår också under sommaren och kan ha stor påverkan på trafiken som ska förbi.
Här är de större vägarbeten som Trafikverket genomför under 2026:
Södra Sverige
Beläggningsarbeten
- E6, bland annat mellan Löddeköpinge – Malmö, och mellan Maglarp – Skegrie.
- E22, bland annat mellan Karlshamn – Ronneby.
- E4, bland annat mellan, Hamneda – Sjöboda, och mellan Markaryd – Gräsholma.
Broarbeten och övrigt underhåll
- E4/E6, på trafikplats Kropp renoveras betongpelare.
- Väg 100, på bron över Falsterbokanalen byts gjutasfalt på klaffarna och förbättrar målningen.
- E22, på bron över Mieån i Karlshamn byts räcken och kantbalkar.
Stockholm
Beläggningsarbeten
- E4/E20 norrut, bland annat mellan Stockholm – Märsta, och söderöver bland annat mellan Västberga – Botkyrka, och mellan Salem – Södertälje.
- E18/E20 vid Bergshamra och Stocksundsbron får ny beläggning.
- 60 mil tankbeläggning i bland annat Norrtälje, Hölö och Södertörn
Broarbeten och övrigt underhåll
- Åtgärder för förbättrad dränering av vägarna för att de ska blir mer stabila såsom byten av vägtrummor eller utgrävning av diken sker på Ekerö, Södertörn, Värmdö samt i Norra och Södra Roslagen.
- Underhåll av vägbroar, sker exempelvis på E20 i Södertälje där två vägbroar mot Stockholm i höjd med Nykvarn får nytt tätskikt och på E18 avfart till Danderyds kyrka.
- Byten av vägräcken på Lidingövägen i Värtahamnen.
Västra Sverige
Beläggningsarbeten
- E6 från Trafikplats Kvibille (46) till Trafikplats Susedalen båda riktningarna i Hallands län. Asfalteringsarbete. Överledning till södergående körfält.
- E45 från Tösse S till Nygård båda riktningarna i Västra Götalands län (O). Asfalteringsarbete.
Broarbeten och övrigt underhåll
- Väg 24 mellan E6 och E6 i Laholm kommun. Byggnation av rondell. Däckbuffert och skyddsfordon på vägbanan.
- Onsalavägen i Kungsbacka kommun i Hallands län, i båda riktningar. Broreparation och asfalteringsarbete.
- E6.20 (Åbromotet) till E6.20 (Söderleden) mellan Gamla Kungsbackavägen och i Mölndal kommun
- E45 från Cirkulationsplats Alingsåker till Cirkulationsplats Myrtuvan i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O). Underhållsarbete.
- E18 Åsebyn till Gropen båda riktningarna i Värmlands län (S). Ledningsarbete.
Norrbotten
Beläggningsarbeten
- Väg 616, väg 968 och väg 5801 i området Bergnäset-Gäddvik-Kallax.
- Längs väg 969 (Haparandavägen) på sträckan Porsön-Rutvik åtgärdas både vägen och gång- och cykelvägen.
- Utanför Överkalix åtgärdas väg 392 mellan Nybyn och Ansvar.
Broarbeten och övrigt underhåll
- Åtgärder för förbättrad avvattning som byten av vägtrummor och förbättring av diken längs väg 629 på sträckan Suddesjaur-Lutton i Arvidsjaur.
- Förstärkning av vägkroppen på väg 605, Boden Industrial Park-Flarken för att öka bärigheten till BK4.
- Trafiksäkerhetsåtgärder på flera håll, som t ex bygdevägsmålning på väg 555 i Nybyn utanför Älvsbyn och genom Seskarö by samt väg 796 i Överkalix där också fartgupp ska anläggas.
- Busshållplatsåtgärder ska påbörjas längs väg 94 på sträckan Vistträsk-Fjällbonäs.
Västernorrland
Beläggningsarbeten
- E4 Husum – länsgränsen mot Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, beläggning, nattarbete.
Broarbeten och övrigt underhåll
- E4 Docksta – Skuleberget Höga Kusten, Kramfors kommun, räckesarbete, begränsad framkomlighet.
- E4 Högakustenbron, Kramfors kommun, nya mitträcken.
- Väg 86 Silje – Kovland i Sundsvalls kommun, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
- Väg 335 Sollefteå – Sidensjö, sträckan får en rekonstruktion.
Jämtland
Beläggningsarbeten
- E45 Hammerdal – Hallviken, Hammerdal – Lit, Svenstavik – Åsarna i Strömsunds-, Östersunds- och Bergs kommun, beläggningsarbete.
- Väg 514 Vägskäl 84 – Vemdalen i Härjedalens kommun, infräsning.
Broarbeten och övrigt underhåll
- E45 Strömsundsbron i Strömsunds kommun, nya fjärrvärmeledningar och justering av vägräcken.
- E45 Storbron i Ytterhogdal, förstärkning till BK4, ett körfält avstängt, bärlager och beläggning.
Västerbotten
Beläggningsarbeten
- E4 Hörnefors- Stöcksjö. Beläggning av E4, samt kustlandsvägar.
- Tankbeläggningar för 43 mnkr på ett antal vägar i länet för att förlänga livslängden på befintliga beläggningar.
Broarbeten och övrigt underhåll
- E12 utbyte av betongstolpar i vägräcken på många platser samt beläggningsarbeten från Umsjö till gränsen mot Norge.
- Förstärkningsarbeten på väg 360 Bäverträsk-Lycksele.
