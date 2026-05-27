Victor Muller tillbaka på banan – två nya bilar och en framtidsvision

Kaliforniens Pebble Beach har valts till avtäckningsplats. I ytterligare ett videoklipp från Spykers Instagram säger en aningen darrig Brendan O’Toole, vd för karosseribolaget Coventry Metalworks, att det är mindre än 100 dagar kvar till 14 augusti då den nya C8 Preliator ska visas upp för världen.

”Det är typiskt Spyker att det är kort om tid och att svårighetsgraden är hög”, säger han.

Muller är känd för sin kvickhet, och som min kollega Torbjörn rapporterade om i början av månaden, verkar också detta återuppståndelseprojekt vara kantat av hastiga beslut. Mullers sidekick Jasper den Dopper är tveksamt inställd till det hela:

”Allt går för fort”, säger han. ”Jag vet inte vad de håller på med, allt är väldigt oklart.”

Mer än bara en ny bil

C8 Preliator är inte någon ny bil. Modellen avtäcktes första gången i Genève 2016, då med en 4,2-liters V8 från Audi. Den nya iterationen verkar också få en V8, tvillingturbo och ska kunna leverera runt 800 hästkrafter – toppfarten blir en bit över 300 km/h, enligt The supercar blog.

”Jag tror att jag kan lugna en hel del fans och kunder med att säga att den här bilen kommer inte vara eldriven – inte ens hybrid”, säger Muller.

Ytterligare en modell, c12 Spyder med V12:a och manuell växellåda, ska vara färdig i augusti. Men det är vad Muller hintar om på Instagram som fångar branschens intresse.

”Vi kommer inte bara visa upp bilar, utan också berätta om vad som ligger i Spykers framtid.”

Exakt vad Muller refererar till är svårt att gissa. En nostalgisk skribent på Motor1 undrar om inte Spykers återuppståndelse skulle kunna blåsa liv i Saab också. Låg chans, säger jag. Men man kan ju alltid drömma.



