Var tredje svensk väg är i uselt skick – här är de sämsta

Potthål som kan kosta dig tiotusentals kronor

Dåliga vägar är inte bara en irritation. De är en ekonomisk risk. Ett enda potthål kan orsaka skador på däck, fälgar och fjädring som kostar tusentals kronor att reparera.

Den vanliga försäkringspremien för potthålsskador har höjts från 10 000 till 25 000 kronor – ett tecken i sig på hur omfattande problemet blivit.

”Potthål är ett typiskt lokalt problem som dyker upp utan förvarning”, säger Mats Norrman på Svedea. ”Vägarna är en grundläggande infrastruktur som vi är helt beroende av.”

Elbilar kan vara extra utsatta. Deras tunga batterier belastar fjädringssystemet hårdare och underredet är känsligt för stenskott och grus, enligt däckkedjan Vianor.

1 200 miljarder ska lösa problemet – men det tar tid

Regeringen har svarat med en historisk satsning. Trafikverkets nationella plan för 2026–2037 omfattar 1 200 miljarder kronor, varav 564 miljarder går till underhåll.

Målet är att alla eftersatta vägunderhåll ska vara åtgärdade senast 2037 och att stamvägnätet ska klara den högsta bärighetsklassen BK4 före 2030.

Men det är lång tid att vänta för den som kör på Östergötlands vägar i dag. Utan de pengarna riskerar underhållsskulden att växa från 13,2 till 42 miljarder kronor till 2032, enligt branschorganisationen Transportföretagen.

Sverige bland de sämsta länderna

Internationellt sett rankas Sverige bland de utvecklade länder som har sämst vägar i förhållande till sin ekonomiska storlek, med en vägstandard som enligt en jämförelse hamnar under länder som Sydafrika och Argentina.

Svedea uppmanar bilister att anmäla vägskador till Trafikverket och att kontrollera sin bilförsäkring. Med 1 000 mil väg i uselt skick finns det gott om anledning.