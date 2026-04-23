Var tredje svensk väg är i uselt skick – här är de sämsta

Var tredje svensk väg är i uselt skick. Allt från potthål till dålig dränering.

Potthål, sprickor och utslitna beläggningar. Ny statistik från Trafikverket visar att 32 procent av Sveriges statliga vägar klassas som dåliga eller mycket dåliga. Värst är Östergötland, där nästan hälften av vägnätet bedöms vara i uselt skick. Och det är du som bilist som betalar priset.

Totalt handlar det om drygt 1 000 mil väg som klassificeras som ”mycket dåliga”, på ett statligt vägnät som sammanlagt sträcker sig 85 752 kilometer.

Det framgår av Trafikverkets senaste vägdata, som försäkringsbolaget Svedea har sammanställt.

Östergötland i botten – Kalmar bäst

Skillnaderna mellan länen är stora. I Östergötland bedöms 47 procent av vägarna vara i dåligt eller mycket dåligt skick. Stockholm och Västra Götaland delar andraplatsen med 39 procent vardera, följt av Västerbotten med 38 procent och Dalarna med 37 procent.

I andra änden av skalan ligger Kalmar, där bara 22 procent av vägarna klassas som dåliga. Skåne och Gotland följer strax efter med 23 procent vardera.

Fakta: Så dåliga är våra svenska – län för län

LänDåligt & mycket dåligtBra & mycket braTillfredsställandeAntal kmstatlig vägPlacering
Östergötlands län47%28%24%4 4051
Stockholms län39%32%30%3 2242
Västra Götalands län39%34%26%11 1643
Västerbottens län38%40%22%6 0674
Dalarnas län37%42%21%4 1825
Gävleborgs län34%46%20%3 3636
Kronobergs län34%33%33%3 6647
Blekinge län32%36%32%1 6648
Norrbottens län31%44%26%6 0439
Västernorrlands län31%46%24%3 44210
Uppsala län30%42%28%3 14311
Jönköpings län28%43%28%4 48412
Hallands län27%46%26%2 97813
Jämtlands län27%50%24%4 09914
Södermanlands län27%41%32%2 43515
Värmlands län26%42%32%3 62316
Västmanlands län24%47%29%2 07717
Örebro län24%41%34%2 53418
Gotlands län23%40%38%1 46819
Skåne län23%38%39%7 66320
Kalmar län22%46%31%4 03021
Riket32%40%28%85 752

Källa: Trafikverket / Svedea

Potthål som kan kosta dig tiotusentals kronor

Dåliga vägar är inte bara en irritation. De är en ekonomisk risk. Ett enda potthål kan orsaka skador på däck, fälgar och fjädring som kostar tusentals kronor att reparera.

Den vanliga försäkringspremien för potthålsskador har höjts från 10 000 till 25 000 kronor – ett tecken i sig på hur omfattande problemet blivit.

”Potthål är ett typiskt lokalt problem som dyker upp utan förvarning”, säger Mats Norrman på Svedea. ”Vägarna är en grundläggande infrastruktur som vi är helt beroende av.”

Elbilar kan vara extra utsatta. Deras tunga batterier belastar fjädringssystemet hårdare och underredet är känsligt för stenskott och grus, enligt däckkedjan Vianor.

1 200 miljarder ska lösa problemet – men det tar tid

Regeringen har svarat med en historisk satsning. Trafikverkets nationella plan för 2026–2037 omfattar 1 200 miljarder kronor, varav 564 miljarder går till underhåll.

Målet är att alla eftersatta vägunderhåll ska vara åtgärdade senast 2037 och att stamvägnätet ska klara den högsta bärighetsklassen BK4 före 2030.

Men det är lång tid att vänta för den som kör på Östergötlands vägar i dag. Utan de pengarna riskerar underhållsskulden att växa från 13,2 till 42 miljarder kronor till 2032, enligt branschorganisationen Transportföretagen.

Sverige bland de sämsta länderna

Internationellt sett rankas Sverige bland de utvecklade länder som har sämst vägar i förhållande till sin ekonomiska storlek, med en vägstandard som enligt en jämförelse hamnar under länder som Sydafrika och Argentina.

Svedea uppmanar bilister att anmäla vägskador till Trafikverket och att kontrollera sin bilförsäkring. Med 1 000 mil väg i uselt skick finns det gott om anledning.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

