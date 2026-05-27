Därför klår Volvo Tesla och VW på beg-marknaden

Den dåvarande blygsamma närvaron på begagnatmarknaden innebar att också Tesla, Kia, Polestar och en hel radda andra märken hade försprång gentemot Volvo.

Räddaren: XC40

I statistiken som tagits fram av Vroom, och analyserats av begagnatplattformen Carla syns Volvos snabba klättring till toppen. Kia och Volkswagen tappat i andel och Tesla legat relativt stabilt.

Teknikens värld konstaterar i en analys att det inte handlar om att färre bilar säljs från övriga märken – utan att Volvo ökat kraftigt på den ständigt växande marknaden.

Rent konkret handlar det om en rejäl försäljningsboost för XC40 Recharge. Jämfört med 2024 har modellen sett en ökad begagnatförsäljning på över 600 procent, enligt Carla.

I april såldes 1193 begagnade XC40 Recharge, marginalen är god ned till den näst mest populära modellen – Volkswagen ID.4 – som det sålts 726 stycken av.

SUV:arna går generellt starkt

Trots att flera toppnamn hos olika stora biltillverkare har siat om att SUV:ens tid börjar närma sig sitt slut är det just den bilkategorin som är en av de starkast växande på begagnatmarknaden.

”Det betyder inte att mindre elbilar försvinner – men det är tydligt att SUV-formatet tar en allt större del av marknaden”, skriver Carla i en annan analys.

Ett tydligt exempel är från Tesla, där Model 3 vuxit med 39 procent sedan 2024 medan Model Y sett en ökad försäljning om 207 procent på begagnatmarknaden.

