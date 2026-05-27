Nya Cupra Raval kan bli Europas nästa stora folk elbil

Bilen bygger på Volkswagenkoncernens nya MEB Plus plattform med framhjulsdrift och blir första modellen ut i familjen där även Volkswagen ID Polo, ID Cross och Skoda Epiq ingår.

Det gör Raval viktig långt utanför Cupra.

Samtidigt positioneras Cupra Raval redan som en av de mest intressanta nya små elbilarna i Europa.

Modellen väntas få ett svenskt startpris kring 300 000 kronor och ska locka yngre köpare med sportigare design, lägre vikt och mer körglädje än många traditionella elbilar i samma klass.

Starkare än vanliga småbilar

Topversionen VZ får 226 hästkrafter, eller 166 kW, och ett vridmoment på 290 Nm.

Enligt testet i AUTO Straßenverkehr klarar bilen 0 till 100 km/h på 6,8 sekunder och toppfarten ligger på 175 km/h.

Räckvidden anges till 440 kilometer enligt WLTP och batteriet är på 52 kWh netto.

Snabbladdningen sker med upp till 105 kW, vilket inte är klassledande men tillräckligt för bilens tänkta vardagsroll.

Samtidigt väger bilen 1 615 kilo och mäter bara 4,05 meter.

Det gör den kortare än många moderna småsuvar, men fortfarande praktisk med 441 liter bagageutrymme.