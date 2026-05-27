Cupra vill göra den lilla elbilen rolig igen med Raval, men priset visar hur svårt det blivit att bygga en billig bil i Europa.
Nya Cupra Raval kan bli Europas nästa stora folk elbil
Cupra Raval är tänkt att bli något mer än ännu en liten elbil.
Den ska visa att Europas biljättar fortfarande kan bygga kompakta, attraktiva och körglada modeller i ett segment som länge pressats av stigande kostnader och kinesisk konkurrens.
Bilen bygger på Volkswagenkoncernens nya MEB Plus plattform med framhjulsdrift och blir första modellen ut i familjen där även Volkswagen ID Polo, ID Cross och Skoda Epiq ingår.
Det gör Raval viktig långt utanför Cupra.
Samtidigt positioneras Cupra Raval redan som en av de mest intressanta nya små elbilarna i Europa.
Modellen väntas få ett svenskt startpris kring 300 000 kronor och ska locka yngre köpare med sportigare design, lägre vikt och mer körglädje än många traditionella elbilar i samma klass.
Starkare än vanliga småbilar
Topversionen VZ får 226 hästkrafter, eller 166 kW, och ett vridmoment på 290 Nm.
Enligt testet i AUTO Straßenverkehr klarar bilen 0 till 100 km/h på 6,8 sekunder och toppfarten ligger på 175 km/h.
Räckvidden anges till 440 kilometer enligt WLTP och batteriet är på 52 kWh netto.
Snabbladdningen sker med upp till 105 kW, vilket inte är klassledande men tillräckligt för bilens tänkta vardagsroll.
Samtidigt väger bilen 1 615 kilo och mäter bara 4,05 meter.
Det gör den kortare än många moderna småsuvar, men fortfarande praktisk med 441 liter bagageutrymme.
Sportig men inte billig
Cupra försöker tydligt ge Raval en egen identitet.
Testet lyfter fram styrningen, sportchassit och bilens dynamiska känsla som centrala styrkor.
Interiören får också beröm för sitt Androidbaserade infotainmentsystem och fysiska knappar på ratten.
Men priset blir den stora frågan.
VZ Extreme kostar omkring 510 000 svenska kronor i testutförande vilket placerar bilen långt över vad många förknippar med en klassisk folk elbil.
Basversionen väntas däremot börja kring 285 000 kronor och där blir Cupra Raval betydligt mer intressant för en bred europeisk marknad som fortfarande efterfrågar mindre och billigare elbilar.
Ett test för Europas elbilsframtid
Raval visar både möjligheten och problemet för Europas bilindustri.
Tekniken, formatet och körglädjen finns där.
Men om små elbilar ska bli verkliga folkbilar igen måste priset ner rejält.
Annars riskerar även välbyggda modeller som Raval att bli något för entusiaster snarare än massmarknaden.
Källa: Czerchez, S. (2026). Spaßmobil. AUTO Straßenverkehr, 13 2026, s. 16–17.
