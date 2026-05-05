Det finns motorvägar och motorvägar. De flesta är storstilade, välplanerade projekt, finslipade under åratal. Den här kom till av misstag.
Motorvägen som byggdes av misstag
För några dagar sedan skrev vi om de svenska motorvägar som finns, men inte används. Det handlade om Sveriges glömda motorvägar som ingen kör på.
Så är det inte här. Den här motorvägen körs det på – men inte så länge. Välkommen till Segmon och Slottsbron.
Slottsbron i Värmland är mest känt för två saker. Det ena är bandylaget, svenska mästare fyra gånger och i ytterligare en femte SM-final. Senaste segern 1941.
Det andra är Sven-Ingvars, Sveriges mest seglivade musikgrupp, bildat 1956 i Slottsbron av Sven Svärd, Ingvar Karlsson och Sven-Erik Magnusson.
Snabbmatsmotorvägen – snabb nog? Dagens PS
Borde varit känt för tre saker
Det borde ha varit en tredje sak. Den har med E45 och kanske Sveriges enda motorväg som byggts av misstag att göra. Den historien kommer här.
E45 är Sveriges längsta väg, 169 mil lång, går i Sverige från Göteborg till Karesuando och kallas Inlandsvägen.
I Europa börjar den i söder i Italien och slutar i norr i Norge. Förbi Slottsbron och Segmon är den motorväg. I 6 000 meter. Inget dessförinnan. Inget därefter. Så här gick det till.
En sen kväll i början av 1990-talet ringde telefonen hos dåvarande riksdagsledamoten Kjell Ericsson (C) hemma i Årjäng.
Sverige styrdes, 1991-1994, av en fyrpartiregering under Carl Bildt, med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och KDS, som Kristdemokraterna hette då.
Oväntat men viktigt samtal
Det var ett oväntat men viktigt samtal Ericsson fick.
”Den som ringde var Trafikverkets dåvarande vägombud för Värmland som undrade om länet var intresserat av att ta emot pengar från ett motorvägsbygge på en annan plats i Sverige som inte blev av”, berättar Kjell Ericsson hos NWT.
E45 och E18 möts söder om Segmon och på den tiden gick vägen rakt igenom lilla Segmon.
”Det var ett avsnitt som tog väldigt lång tid att passera”, minns Ericsson.
Det var dessutom så att Trafikverket på den tiden hade de stora spenderbyxorna på och kikaren nyputsad med siktet inställt på att skapa en motorväg hela vägen från norska gränsen – vid Kjell Ericssons Årjäng – ända till Kapellskär utanför Norrtälje, där färjor tog passagerarna vidare.
Rapport: Så försämrar elbilarna våra matvanor. Dagens PS
Inställt – pengarna blev över
Nu hade ett annat motorvägsbygge någonstans i Sverige blivit inställt av oklar anledning och det fanns plötsligt pengar tillgängliga.
Inte mycket. Ganska lite, faktiskt. Men de skulle räcka till att göra 6 000 meter av E45:ans 169 mil till motorväg och få ut trafiken från Segmon.
Dessutom var det ju bara en fråga om när resten av pengarna skulle komma. Visserligen var det nästan 50 mil mellan Årjäng och Kapellskär, men hade Trafikverket sagt att där skulle bli motorväg, så kunde man väl alltid börja med de sex kilometrarna man hade pengar till?
Och Sven-Ingvars hit ”Så många mil, så många år” kan ju inte gärna handla om motorvägsbygget? För även om det blivit många år, har det ju faktiskt inte ens blivit en mil än…
Ny bro eller tunnel? ”Vi kommer aldrig att ha råd”. Dagens PS
Klart på bara några år
Sagt och gjort. Och snabbt gick det. 1995 invigdes den nya motorvägen, de 6 000 meter de överblivna pengarna räckt till.
”Vi har otroligt stor glädje av den motorvägen i dag med tanke på att E18 och E45 möts vid Valnäs söder om Segmon och trafiken är hög här”, säger Kjell Ericsson.
Tur det. För mer än så har det inte blivit.
31 år har gått sedan bandet klipptes och bilarna kunde börja köra i 110 mellan Segmon och Slottsbron – men mer motorväg har det inte blivit.
Inga fler utbyggnader har gjorts, motorvägs-slatten mellan de två värmländska orterna ligger fortfarande som ett smakprov i Värmlands-skogarna – men planer finns. Fortfarande.
Nu kan det blir mer – men inte mycket mer
Nu kan det hända saker. Nån gång.
I regeringens infrastrukturplan för åren 2026-2037 finns sträckan Hammar-Valnäs, nära Säffle, med.
Där ska det bli en mötesfri väg, åtminstone inom elva år.
Hur lång den sträckan är? Ironiskt nog är även den 6 000 meter. Så tillsammans med motorvägsmisstaget från 1995 talar vi helt plötsligt om sammanlagt 12 kilometer.
Kanske en illustration till väg- och trafikpolitiken när 12 kilometer blivit motorväg eller mötesfri väg på en 1 690 kilometer lång väg under tidsrymden 1995 till 2037?
Du vet; gasa gärna – men var beredd på att bromsa snabbt…
Och nej, för att återvända till Sven-Ingvars. Gruppens hit ”Så många mil, så många år” handlar inte om E18 och E45.
För även om det gått väldigt många år, så har det ju faktiskt inte blivit ens en mil så här långt.