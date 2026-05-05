Motorvägen som byggdes av misstag

Oväntat men viktigt samtal

Det var ett oväntat men viktigt samtal Ericsson fick.

”Den som ringde var Trafikverkets dåvarande vägombud för Värmland som undrade om länet var intresserat av att ta emot pengar från ett motorvägsbygge på en annan plats i Sverige som inte blev av”, berättar Kjell Ericsson hos NWT.

E45 och E18 möts söder om Segmon och på den tiden gick vägen rakt igenom lilla Segmon.

”Det var ett avsnitt som tog väldigt lång tid att passera”, minns Ericsson.

Det var dessutom så att Trafikverket på den tiden hade de stora spenderbyxorna på och kikaren nyputsad med siktet inställt på att skapa en motorväg hela vägen från norska gränsen – vid Kjell Ericssons Årjäng – ända till Kapellskär utanför Norrtälje, där färjor tog passagerarna vidare.

Inställt – pengarna blev över

Nu hade ett annat motorvägsbygge någonstans i Sverige blivit inställt av oklar anledning och det fanns plötsligt pengar tillgängliga.

Inte mycket. Ganska lite, faktiskt. Men de skulle räcka till att göra 6 000 meter av E45:ans 169 mil till motorväg och få ut trafiken från Segmon.

Dessutom var det ju bara en fråga om när resten av pengarna skulle komma. Visserligen var det nästan 50 mil mellan Årjäng och Kapellskär, men hade Trafikverket sagt att där skulle bli motorväg, så kunde man väl alltid börja med de sex kilometrarna man hade pengar till?

Och Sven-Ingvars hit ”Så många mil, så många år” kan ju inte gärna handla om motorvägsbygget? För även om det blivit många år, har det ju faktiskt inte ens blivit en mil än…

Sven-Ingvars, bildat i Slottsbron 1956, firar tioårsjubileum 1966. Nu undrar vi om ”Så många mil, så många år” eller ”Säg inte nej, säg kanske” handlar om E18? (Foto: NTB-TT)

Klart på bara några år

Sagt och gjort. Och snabbt gick det. 1995 invigdes den nya motorvägen, de 6 000 meter de överblivna pengarna räckt till.

”Vi har otroligt stor glädje av den motorvägen i dag med tanke på att E18 och E45 möts vid Valnäs söder om Segmon och trafiken är hög här”, säger Kjell Ericsson.

Tur det. För mer än så har det inte blivit.

31 år har gått sedan bandet klipptes och bilarna kunde börja köra i 110 mellan Segmon och Slottsbron – men mer motorväg har det inte blivit.

Inga fler utbyggnader har gjorts, motorvägs-slatten mellan de två värmländska orterna ligger fortfarande som ett smakprov i Värmlands-skogarna – men planer finns. Fortfarande.

Nu kan det blir mer – men inte mycket mer

Nu kan det hända saker. Nån gång.

I regeringens infrastrukturplan för åren 2026-2037 finns sträckan Hammar-Valnäs, nära Säffle, med.

Där ska det bli en mötesfri väg, åtminstone inom elva år.

Hur lång den sträckan är? Ironiskt nog är även den 6 000 meter. Så tillsammans med motorvägsmisstaget från 1995 talar vi helt plötsligt om sammanlagt 12 kilometer.

Kanske en illustration till väg- och trafikpolitiken när 12 kilometer blivit motorväg eller mötesfri väg på en 1 690 kilometer lång väg under tidsrymden 1995 till 2037?

Du vet; gasa gärna – men var beredd på att bromsa snabbt…

Och nej, för att återvända till Sven-Ingvars. Gruppens hit ”Så många mil, så många år” handlar inte om E18 och E45.

För även om det gått väldigt många år, så har det ju faktiskt inte blivit ens en mil så här långt.

