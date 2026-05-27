Regeringens utredning om parkeringsmomsen har tillfälligt bromsat ett förslag som kan göra vardagen betydligt dyrare för många svenska hushåll.
Nya beskedet om parkeringsmoms kan slå mot 100 000-tals bilister
Frågan om parkering har plötsligt blivit politiskt explosiv. Det som från början såg ut som en teknisk momstvist riskerar nu att utvecklas till en bred kostnadssmäll för hundratusentals svenska hushåll.
Bakgrunden är Skatteverkets besked om att parkeringsplatser kopplade till hyresrätter och bostadsrätter ska momsbeläggas separat.
Konsekvensen kan bli kraftigt höjda parkeringsavgifter i framför allt storstäderna. I vissa fall handlar det om flera hundra kronor extra varje månad för hushåll som redan pressas av höga räntor, hyror och levnadskostnader.
Ett gammalt EU beslut ligger bakom
Bakom konflikten finns inte någon helt ny svensk lag utan en förändrad tolkning av EU rätt och momslagstiftning.
Tidigare har parkeringsplatser i många fall betraktats som en naturlig del av bostaden och därmed omfattats av momsfri uthyrning.
Men efter flera nya domar inom EU anser Skatteverket nu att parkeringsplatser bör ses som en separat tjänst som ska beskattas för sig.
Det har utlöst hård kritik från både fastighetsbranschen och politiskt håll.
Fastighetsägarna varnar för stora administrativa problem samtidigt som kostnaden i praktiken riskerar att hamna direkt hos vanliga hushåll.
Regeringen försöker bromsa utvecklingen
Frågan blev snabbt så känslig att regeringen tvingades agera. Finansminister Elisabeth Svantesson har lovat att försöka stoppa de kraftiga avgiftshöjningarna och en särskild utredning ska nu presenteras vid årsskiftet.
Under tiden har Skatteverket skjutit upp införandet. Bakom beslutet finns en tydlig oro för hur frågan kan påverka väljare i storstäder där bilen fortfarande är nödvändig trots politiska ambitioner om minskad biltrafik.
För många hushåll handlar bilen inte om bekvämlighet utan om att få vardagen att fungera.
Bilkostnaderna fortsätter stiga
Samtidigt kommer parkeringsfrågan i ett läge där många bilägare redan känner sig ekonomiskt pressade.
Drivmedel, försäkringar, service och trängselskatter har blivit betydligt dyrare de senaste åren samtidigt som flera svenska städer inför hårdare miljözoner och restriktioner mot äldre bilar.
Det gör parkeringsmomsen symboliskt större än bara en teknisk skattefråga. För många bilister blir den ännu ett tecken på att kostnaden för att äga bil i svenska storstäder fortsätter att stiga snabbare än hushållens ekonomi.
Och just därför riskerar frågan att bli betydligt mer politiskt laddad framöver.
