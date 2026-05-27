Nya beskedet om parkeringsmoms kan slå mot 100 000-tals bilister

Bakgrunden är Skatteverkets besked om att parkeringsplatser kopplade till hyresrätter och bostadsrätter ska momsbeläggas separat.

Konsekvensen kan bli kraftigt höjda parkeringsavgifter i framför allt storstäderna. I vissa fall handlar det om flera hundra kronor extra varje månad för hushåll som redan pressas av höga räntor, hyror och levnadskostnader.

Ett gammalt EU beslut ligger bakom

Bakom konflikten finns inte någon helt ny svensk lag utan en förändrad tolkning av EU rätt och momslagstiftning.

Tidigare har parkeringsplatser i många fall betraktats som en naturlig del av bostaden och därmed omfattats av momsfri uthyrning.

Men efter flera nya domar inom EU anser Skatteverket nu att parkeringsplatser bör ses som en separat tjänst som ska beskattas för sig.

Det har utlöst hård kritik från både fastighetsbranschen och politiskt håll.

Fastighetsägarna varnar för stora administrativa problem samtidigt som kostnaden i praktiken riskerar att hamna direkt hos vanliga hushåll.