Ny dödskrasch – Tesla kritiseras för att mörka uppgifter

Samtidigt som de autonoma bilarna vinner mark inom EU:s gränser kommer det löpande rapporter om när tekniken blir en dödsfälla.

Senast i slutet av juni stämdes Tesla för vad käranden ansåg vara ett konstruktionsfel i den autonoma körningen: Bilen ska ha accelererat in i ett hus i östra Texas, däri befann sig en hel familj och en kvinna i 75-årsåldern klämdes fast i kollisionen och avled.

Innan dess, i mars, kom rapporterna om en annan stämning. Då rörande en dödskrasch från 2019 i Florida. Domstolen beslutade att Tesla skulle betala 2,5 miljarder kronor i ersättning och straff, efter att en 22-åring omkommit till följd av att Teslan på eget bevåg accelererade igenom en stoppskylt och ett rödljus i cirka 100 km/h för att sedan krascha in i en parkerad Chevrolet Tahoe.

Ny krasch dödade fembarnsmamma

Ytterligare en dödskrasch där Teslas autokörning var inblandad har nu uppdagats i en undersökning som Electrek genomför.

I mars, tog en Tesla Model Y vänster i en korsning i Illinois. Bilen kolliderade med en mötande pickup som hade företräde, och en Nissan-SUV drogs också in i olyckan.

I Teslan satt 37-åriga Maggie Espinosa, lärare och fembarnsmamma. Hon skadades svårt i kraschen och avled senare.

Enligt uppgifter som Electrek tagit del av var Teslas förarassistans aktiverad när olyckan inträffade. Systemet hade markerats som ”Verified Engaged” i rapporteringen till den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA.

Det är ännu inte fastslaget om Teslas system orsakade olyckan. Men händelsen väcker frågor kring hur väl systemen hanterar komplexa trafiksituationer.