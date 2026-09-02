Om bara några dagar ska Tesla lansera Cybercab, den gyllene, tvådörrade robottaxin som byggts utan ratt eller pedaler. Tekniken som den autonoma körningen bygger på utvecklas i en rasande fart, både hos Tesla och konkurrenterna – men än verkar den inte helt säker.
Ny dödskrasch – Tesla kritiseras för att mörka uppgifter
Dagens PS har tidigare rapporterat om flera situationer där tekniken i självkörande bilar fallerar. I bästa fall handlar det om en felsväng, eller att bli avsläppt några kilometer ifrån det tänkta målet. I värsta fall handlar det om liv och död.
Samtidigt som de autonoma bilarna vinner mark inom EU:s gränser kommer det löpande rapporter om när tekniken blir en dödsfälla.
Senast i slutet av juni stämdes Tesla för vad käranden ansåg vara ett konstruktionsfel i den autonoma körningen: Bilen ska ha accelererat in i ett hus i östra Texas, däri befann sig en hel familj och en kvinna i 75-årsåldern klämdes fast i kollisionen och avled.
Innan dess, i mars, kom rapporterna om en annan stämning. Då rörande en dödskrasch från 2019 i Florida. Domstolen beslutade att Tesla skulle betala 2,5 miljarder kronor i ersättning och straff, efter att en 22-åring omkommit till följd av att Teslan på eget bevåg accelererade igenom en stoppskylt och ett rödljus i cirka 100 km/h för att sedan krascha in i en parkerad Chevrolet Tahoe.
Ny krasch dödade fembarnsmamma
Ytterligare en dödskrasch där Teslas autokörning var inblandad har nu uppdagats i en undersökning som Electrek genomför.
I mars, tog en Tesla Model Y vänster i en korsning i Illinois. Bilen kolliderade med en mötande pickup som hade företräde, och en Nissan-SUV drogs också in i olyckan.
I Teslan satt 37-åriga Maggie Espinosa, lärare och fembarnsmamma. Hon skadades svårt i kraschen och avled senare.
Enligt uppgifter som Electrek tagit del av var Teslas förarassistans aktiverad när olyckan inträffade. Systemet hade markerats som ”Verified Engaged” i rapporteringen till den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA.
Det är ännu inte fastslaget om Teslas system orsakade olyckan. Men händelsen väcker frågor kring hur väl systemen hanterar komplexa trafiksituationer.
Tesla kritiseras för mörkläggning
I sin rapportering riktar Electrek hård kritik mot Tesla för att bolaget mörklägger fakta omkring olyckan.
Enligt en stående rapporteringsorder från den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA måste biltillverkare rapportera olyckor där ett förarassistanssystem på nivå 2 varit aktiverat inom 30 sekunder före kollisionen.
I sin rapport har Tesla maskerat bland annat beskrivningen av olyckan, mjukvaruversionen och uppgifter om huruvida vägen låg inom systemets godkända användningsområde.
Enligt Electrek det ett vanligt tillvägagångssätt från Teslas håll.