Nya Polestar 4 tar formen av en SUV. Den som köper får mer utrymme, bättre räckvidd – och kanske en hel del magont på köpet. Det spekuleras om Polestar klarar att leva vidare, och vem vågar då lägga sina surt förvärvade pengar på tillverkarens bilar?
Nya Polestar 4 – vem vågar köpa?
”Bilen utan bakruta”, gick parollen när Polestar 4 visades upp för första gången, i november 2023. Nu rullar nästan 9000 av Polestars toppmoderna, bakrutefria, coupéer på svenska vägar. När den senaste iterationen av modellen presenterades under gårdagen handlade det dock om en SUV-version, med fri sikt bakåt.
Polestar 4 SUV:ens bakruta är kanske inte den mest intressanta nyheten, men är den som stått för björnparten av motorpressens rubriker senaste dygnet.
Polestar själva trycker på det större utrymmet: 2,5 cm mer huvudutrymme i baksätet jämfört med coupéversionen och 530 liters bagageutrymme, och 15 till i frunken.
Autocar menar att det extra bagageutrymmet såklart är välkommet, men att man trots det inte lyckas klå exempelvis Mercedes GLC – och när sätena fälls för att tillgängliggöra 1665 liters bagage i Polestar-SUV:en, då kör även BMW iX3 om.
Uppdaterad teknik – nu med campingläge
Jämfört med det lite slankare syskonet får SUV:en några ytterligare kilometers räckvidd; upp till 630 i Rear motor-konfigurationen. Batteri (100 kWh) och drivlina uppges vara samma som i coupén, den extra räckvidden har man skakat fram genom att vässa programvaran och mer effektiva däck.
SUV:en bygger på samma SEA-arkitektur som coupémodellen och erbjuds med två olika drivlinor. Versionen med dubbla motorer och fyrhjulsdrift levererar 400 kW (544 hk), den billigare versionen med bakre elmotor ger 200 kW (272 hk).
I och med lanseringen dyker också efterlängtade V2L upp, alltså möjligheten använda bilens högvoltsbatteri för att ge ström till exempelvis campingutrustning eller elverktyg. SUV:en blir dock inte ensam med detta, utan tekniken kommer att finnas i alla Polestar 4.
På tal om camping har Polestar 4 fått ett nytt campingläge som förvandlar den parkerade bilen till ett klimatkontrollerat utrymme. Campingläget ger dessutom tillgång till V2L, USB-C-uttag och bilens 12-voltsuttag, vilket gör det möjligt att använda bilen som en mer komplett bas under campingturen.
I lanseringstexterna får Google Gemeni ett helt eget avsnitt. AI:n – som enligt rapporter i veckan är så överdrivet pratsam att bilförare tappar tålamodet och helt sonika stänger av den – beskrivs som en hjälpreda som kan stötta i allt från brainstorming till reseplanering.
Bra pris, men vem vågar köpa?
Trots ny teknik, bättre räckvidd… och, ja, bakruta så får SUV:en en ganska rimlig prissättning. 634 000 kronor för Rear motor-versionen och 664 000 kronor för Dual motor-versionen. Lyxar du till det med Preformance-paketet får du öppna plånboken lite till, 764 000 kronor.
I kölvattnet av de senaste rapporterna kring Polestars eventuella nedläggning är frågan om det finns några köpare som vågar ta risken att lägga hundratusentals kronor på ett märke som snart kanske inte finns längre?
Spekulationerna om nedläggning kommer efter att bolaget sparkats ut från USA:s marknad, och Polestar har själva berättat att verksamheten är beroende av ytterligare finansiering och att det finns en ”materiell osäkerhet” kring bolagets möjlighet att fortsätta verksamheten.
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