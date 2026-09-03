Nya Polestar 4 – vem vågar köpa?

Polestar 4 SUV:ens bakruta är kanske inte den mest intressanta nyheten, men är den som stått för björnparten av motorpressens rubriker senaste dygnet.

Polestar själva trycker på det större utrymmet: 2,5 cm mer huvudutrymme i baksätet jämfört med coupéversionen och 530 liters bagageutrymme, och 15 till i frunken.

Autocar menar att det extra bagageutrymmet såklart är välkommet, men att man trots det inte lyckas klå exempelvis Mercedes GLC – och när sätena fälls för att tillgängliggöra 1665 liters bagage i Polestar-SUV:en, då kör även BMW iX3 om.

Jämfört med det lite slankare syskonet får SUV:en några ytterligare kilometers räckvidd; upp till 630 i Rear motor-konfigurationen. Batteri (100 kWh) och drivlina uppges vara samma som i coupén, den extra räckvidden har man skakat fram genom att vässa programvaran och mer effektiva däck.

SUV:en bygger på samma SEA-arkitektur som coupémodellen och erbjuds med två olika drivlinor. Versionen med dubbla motorer och fyrhjulsdrift levererar 400 kW (544 hk), den billigare versionen med bakre elmotor ger 200 kW (272 hk).

I och med lanseringen dyker också efterlängtade V2L upp, alltså möjligheten använda bilens högvoltsbatteri för att ge ström till exempelvis campingutrustning eller elverktyg. SUV:en blir dock inte ensam med detta, utan tekniken kommer att finnas i alla Polestar 4.

På tal om camping har Polestar 4 fått ett nytt campingläge som förvandlar den parkerade bilen till ett klimatkontrollerat utrymme. Campingläget ger dessutom tillgång till V2L, USB-C-uttag och bilens 12-voltsuttag, vilket gör det möjligt att använda bilen som en mer komplett bas under campingturen.

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I lanseringstexterna får Google Gemeni ett helt eget avsnitt. AI:n – som enligt rapporter i veckan är så överdrivet pratsam att bilförare tappar tålamodet och helt sonika stänger av den – beskrivs som en hjälpreda som kan stötta i allt från brainstorming till reseplanering.