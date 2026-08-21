Brittiska lastbilen saknar både förare och hytt

I Storbritannien finns ett företag som just nu utvecklar nästa generations lastbilar, där räcker det inte att de är eldrivna utan de ska också vara helt autonoma.

Ingen förare, ingen hytt

Många av dagens autonoma, eller semiautonoma, fordon bygger på befintliga modeller där ny teknik passats in. Därmed finns förarsäten, ratt och pedaler kvar – trots att de inte används.

I Voltempos kommande lastbilsprototyp tar man fasta på att förare inte behövs: Hela hytten har tagits bort, och fungerar nu som förlängning till lastutrymmet.

Företaget siktar, enligt Autocar, på en lastbil som är 15,6 meter lång, har fem axlar och får väga upp till 42 ton. Det kan jämföras med dagens brittiska gräns för en vanlig lastbil på 12 meter, 32 ton och fyra axlar.

Voltempo kallar konceptet för en ”smart trailer”, och enligt företagets grundare Michael Boxwell kan den ge omkring 15 procent mer lastutrymme än en konventionell trailer. Samtidigt ska den nya elektriska lastbilen väga betydligt mindre. Företaget räknar med en tjänstevikt på omkring 10–12 ton, jämfört med runt 19 ton för ett konventionellt elektriskt ekipage.

Resultatet blir alltså mer plats för gods utan att lastbilen behöver bli tyngre. Voltempo uppskattar att konceptet kan ge mellan fem och sju ton extra nyttolast.

Byggs redan nästa år

Än så länge handlar det om en prototyp, men planerna är konkreta. Karossen ska byggas av brittiska Berkeley Coachworks medan drivlinan kommer från en ännu inte namngiven större lastbilstillverkare.

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Prototypen ska enligt plan vara färdig i september 2027 och därefter testas på en bana för autonoma fordon i Wales. Voltempo hoppas kunna börja bygga lastbilen i slutet av 2027, med de första leveranserna under mitten av 2028.

Till en början är tanken att fordonen ska köras på fasta och förutsägbara rutter, exempelvis mellan logistikcentraler, hamnar och järnvägsterminaler. Det är också just den typen av trafik som Voltempo pekar ut som mest lämpad för självkörande lastbilar.

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