En husvagn med ett eget batteri på 77 kWh ska hjälpa dig att komma längre på vägarna. Amerikanska Lightship har utrustat sin nya husvagn med elmotorer och regenerativ bromsning – den kan till och med ladda din elbil.
Husvagnen får 77 kWh-batteri och regenerativa bromsar
Att dra en tung husvagn med elbil kan ha rejäl påverkan på bilens räckvidd. Ett amerikanskt företag vill lösa problemet med en husvagn som har ett eget batteri, elmotorer och regenerativ bromsning. Tanken är att husvagnen inte bara ska följa med bilen – utan också hjälpa till under färden.
Modellen heter AE.1 Atmos och är utvecklad av Lightship, grundat 2021. Under golvet sitter ett batteri på 77 kWh som driver husvagnens elektriska utrustning när den står stilla. Men batteriet har ytterligare en uppgift: att bidra till framdrivningen under körning.
Systemet kallas TrekDrive. Med hjälp av elmotorer på en av husvagnens två axlar ska det hjälpa dragbilen att transportera ekipaget. När husvagnen bromsar kan systemet dessutom återvinna rörelseenergi genom regenerativ bromsning och omvandla den till elektricitet, skriver MotorTrend som testat husvagnen.
Enligt Lightship ska batteriet räcka till omkring 48 mils elektrisk dragassistans vid normal körning. När batteriet inte längre kan driva elmotorerna på husvagnen får dragbilen ensam stå för arbetet, och räckvidden påverkas då mer.
När den amerikanska motortidningen testade AE.1 Atmos fick journalisterna övernatta i husvagnen, men de provade aldrig att dra den efter en bil. Därför kunde de inte verifiera vare sig räckvidd eller systemets effekt på dragbilens förbrukning.
Electrek fick däremot göra en kortare testkörning, och menar att husvagnens motorhjälp var mycket påtaglig när man skulle dra ekipaget i backar. Några förbrukningssiffror (man drog med en dieseldriven Ram 2500) var färden dock inte tillräckligt lång för att orda om.
Kan ladda din bil
Också när ekipaget står stilla finns det gott om elektrisk kraft att tillgå. Det stora batteriet driver bland annat kökets induktionshäll, kyl och frys, mikro och varmluftsugn.
På taket sitter solpaneler med en sammanlagd effekt på 1,8 kW som kan fylla på 77 kWh-batteriet, som för övrigt är ordentligt mycket större än vad man hittar i exempelvis Long Range-versionen av Renault R5 (52 kWh).
Enligt tillverkaren tar det cirka 7,5 timmar att ladda batteriet fullt med en vanlig laddare. Vid en snabbladdningsstation ska laddningen kunna klaras av på ungefär en timme och som grädde på moset ska husvagnen kunna leverera ström till andra fordon eller till ett hus.
Själva husvagnen har en ovanlig konstruktion. Under färd sänks den övre delen ned över underdelen för att minska höjden och förbättra aerodynamiken. På campingplatsen höjs taket med elmotorer, vilket skapar mer utrymme invändigt.
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Den som är intresserad får vara beredd på att betala en rejäl slant. AE.1 Atmos kostar från 157 500 dollar, motsvarande ungefär 1,5 miljoner svenska kronor. En dyrare version kostar från drygt 1,8 miljoner kronor – och i framtiden ska en tredje mellanmodell lanseras.