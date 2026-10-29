Husvagnen får 77 kWh-batteri och regenerativa bromsar

Modellen heter AE.1 Atmos och är utvecklad av Lightship, grundat 2021. Under golvet sitter ett batteri på 77 kWh som driver husvagnens elektriska utrustning när den står stilla. Men batteriet har ytterligare en uppgift: att bidra till framdrivningen under körning.

Systemet kallas TrekDrive. Med hjälp av elmotorer på en av husvagnens två axlar ska det hjälpa dragbilen att transportera ekipaget. När husvagnen bromsar kan systemet dessutom återvinna rörelseenergi genom regenerativ bromsning och omvandla den till elektricitet, skriver MotorTrend som testat husvagnen.

Enligt Lightship ska batteriet räcka till omkring 48 mils elektrisk dragassistans vid normal körning. När batteriet inte längre kan driva elmotorerna på husvagnen får dragbilen ensam stå för arbetet, och räckvidden påverkas då mer.

När den amerikanska motortidningen testade AE.1 Atmos fick journalisterna övernatta i husvagnen, men de provade aldrig att dra den efter en bil. Därför kunde de inte verifiera vare sig räckvidd eller systemets effekt på dragbilens förbrukning.

Electrek fick däremot göra en kortare testkörning, och menar att husvagnens motorhjälp var mycket påtaglig när man skulle dra ekipaget i backar. Några förbrukningssiffror (man drog med en dieseldriven Ram 2500) var färden dock inte tillräckligt lång för att orda om.

Kan ladda din bil

Också när ekipaget står stilla finns det gott om elektrisk kraft att tillgå. Det stora batteriet driver bland annat kökets induktionshäll, kyl och frys, mikro och varmluftsugn.

På taket sitter solpaneler med en sammanlagd effekt på 1,8 kW som kan fylla på 77 kWh-batteriet, som för övrigt är ordentligt mycket större än vad man hittar i exempelvis Long Range-versionen av Renault R5 (52 kWh).