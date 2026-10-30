Här kan vinterdäcksfusk leda till 100 000 kr i böter

De svenska reglerna är, som bekant, att det från den 1 oktober är lagligt att köra med dubbdäck – och att det från den 1 december är obligatoriskt med vinterdäck såvida det råder vinterväglag.

En hel del asterisker och undantag finns dock att förhålla sig till, bland annat behöver den som äger veteranfordon – alltså fordon från år 1996 eller tidigare – inte köra med vinterdäck.

Krav från den 1 november

Ett av länderna som tar vinterdäcksreglerna på extra stort allvar är Österrike. Där blir vinterdäcken obligatoriska den 1 november, alltså en hel månad innan Sverige. Den tvingande vinterdäcksperioden sträcker sig också längre in på vårkanten i Österrike jämfört med Sverige. Här kan vi med gott samvete sätta på sommardäcken 1 april, medan österrikarna behöver vänta tills mitten av samma månad.

Samma villkor gäller dock i båda länderna: Det krävs vinterväglag för att vinterdäcken faktiskt ska vara obligatoriska.

Riskerar 100 000 kr i böter

Sedan förra året är det i Sverige lite dyrare att köra utan vinterdäck när de krävs. Det tidigare bötesbeloppet låg på 1200 kronor, men nu kostar regelbrottet istället 2000 kronor, vilket Teknikens värld rapporterat om.

De svenska beloppen bleknar dock i jämförelse med böterna som den österrikiska polisen kan skriva. Tidningen Kurier berättar att den som fångas med sommardäck på vinterväg i Österrike kan få böter som uppgår till drygt 100 000 kronor.

För att få en så höga böter krävs det dock att man utsatt andra trafikanter för fara, skriver den österrikiska motororganisationen OEAMTC. Vanligast är betydligt lägre bötesbelopp på motsvarande cirka 1000 kronor.

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Vidare varnas dock de österrikiska förarna om att det i teorin kan bli ännu dyrare för den som skippar vinterdäcken och orsakar en olycka. OEAMTC menar nämligen att försäkringsbolagen kan kräva upp till cirka 120 000 kronor om de behövt betala ut skadestånd på grund av att man inte haft vinterdäck vid vinterväglag, under den obligatoriska vinterdäcksperioden.

Så väljer du rätt däck

Vare sig du kör i Sverige eller i andra snödrabbade länder gör du bäst i att ha vinterdäcken på när de behövs. Dagens PS har skrivit flera artiklar för att hjälpa dig hitta rätt i däckdjungeln: Jämförelser mellan de bästa friktions– respektive dubbdäcken, en titt på vilka däck som är tystast på marknaden – samt även tips på vilka kontroller du själv kan göra för att säkerställa att däcken är säkra att köra på.