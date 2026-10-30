Motorcykeln blir minicamper – sidovagnen har plats för två

Företaget från Utah har specialiserat sig på att bygga om sidovagnar till små husvagnar. Här handlar det alltså inte om ett släp som dras bakom motorcykeln, campern monteras nämligen direkt på motorcykelns ram och blir en del av hojen.

Dubbelsäng i sidovagnen

Modellerna är byggda med en ram av stål och en isolerad kaross av kompositmaterial. Invändigt finns en sovplats med plats för två vuxna. I det mindre utförandet Pygmy är bädden 110 x 200 centimeter, enligt tyska Netzwelt.

Köket har man placerat baktill, bakom en öppningsbar lucka. Där finns diskho, förvaring och kylbox. Den som vill kan även beställa till en kokplatta.

Det större utförandet Mojave kan dessutom utrustas med bland annat takmonterad ac, solpaneler, markis och utomhusdusch.

Trots all utrustning ska det finnas plats för en passagerare att åka i sidovagnen – hur bekvämt man har det däri förtäljer dock varken tillverkare eller recensenter.