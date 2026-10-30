Glöm tältet på motorcykelsemestern. Amerikanska Sidewinder Campers bygger om sidovagnen till en liten camper med dubbelsäng, kök och till och med utomhusdusch. Här finns plats för två vuxna – men körkänslan väntas bli lidande.
Motorcykeln blir minicamper – sidovagnen har plats för två
Att åka på motorcykelsemester brukar innebära att packa lätt. Ska man övernatta blir det ofta tält och sovsäck – eller dyrt hotell. Men amerikanska Sidewinder Campers har tagit fram en spännande kompromiss.
Företaget från Utah har specialiserat sig på att bygga om sidovagnar till små husvagnar. Här handlar det alltså inte om ett släp som dras bakom motorcykeln, campern monteras nämligen direkt på motorcykelns ram och blir en del av hojen.
Dubbelsäng i sidovagnen
Modellerna är byggda med en ram av stål och en isolerad kaross av kompositmaterial. Invändigt finns en sovplats med plats för två vuxna. I det mindre utförandet Pygmy är bädden 110 x 200 centimeter, enligt tyska Netzwelt.
Köket har man placerat baktill, bakom en öppningsbar lucka. Där finns diskho, förvaring och kylbox. Den som vill kan även beställa till en kokplatta.
Det större utförandet Mojave kan dessutom utrustas med bland annat takmonterad ac, solpaneler, markis och utomhusdusch.
Trots all utrustning ska det finnas plats för en passagerare att åka i sidovagnen – hur bekvämt man har det däri förtäljer dock varken tillverkare eller recensenter.
Kräver en rejäl motorcykel
Sidewinder har flera modeller i sitt program. Pygmy är minst med en längd på omkring 2,13 meter, medan Colorado och Mojave erbjuder mer utrymme. Toppmodellen Sonoran är betydligt större och mäter drygt fyra meter på längden.
Vikten varierar mellan modellerna: Den minsta väger omkring 159 kilo, medan den största närmar sig 250 kilo. Det innebär att det inte är vilken motorcykel som helst som kan dra runt på den här sortens camperlösning.
Enligt tillverkaren passar de flesta större touringhojar, cruisers och äventyrsmotorcyklar med motorer på minst 1000 kubik, dock uppmanas man kontakta Sidwinder för att bekräfta passningen.
Några nackdelar är dock att räkna med. I och med att campervagnen fästes permanent i motorcykelns ram kan man glömma känslan av att luta sig in i kurvorna.
Inte heller har man möjligheten att ställa av husvagnen på campingplatsen för att sedan utforska närområdet med bara motorcykeln. Och sikten åt höger, ja den är mer eller mindre obefintlig.
Kostar från 100 000 kronor
Instegsmodellen Pygmy kostar omkring 10 000 dollar, motsvarande cirka 90 000 kronor. För de större modellerna lämnar tillverkaren pris på förfrågan.
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